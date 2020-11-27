В краевой столице появилась студия танца, где готовы научить чечетке

Степ – направление довольно нераспространенное в Барнауле. Тех, кто может блеснуть мастерством и научить азам других, в нашем городе можно посчитать по пальцам – не наберется и десяти. В их числе заслуженный артист Алтайского края Александр Штребель.

Не смогу, что ли?

Александр Штребель больше известен как артист ансамбля русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого, однако его интересы гораздо шире – еще со студенчества не замыкался в одном направлении, пробовал что-то новое. Говорит, быстро становится скучно и хочется чего-то нового.

— Началось все с установки: «Что я, не смогу, что ли? Смогу!», – признается Александр. – Купил ботинки, надел и понял: не все так просто, как казалось. Начал придумывать себе танцы. Не зная техники, фишек, было тяжеловато – танцевать танцевал, но уставал сильнее, чем вприсядку. Тогда стал изучать вопрос, писал курсовые, дипломную работу по степ-танцу с разработками программ. В то время все – обувь, набойки – покупал в Москве, много самодельного у меня было. В Барнауле тогда невозможно было ничего найти, да и сейчас, к сожалению, с этим сложно, спасает Интернет.

Через Сеть артист не только покупает необходимые атрибуты, но и постоянно совершенствуется. Как только он почувствовал в себе силы и понял, что может чему-то научить в этом танцевальном направлении, стал приглашать учеников.

— Раньше на базе Местной национально-культурной автономии татар города Барнаула степом занимался ныне покойный Владимир Воробьёв. У него была своя группа, которая после ухода наставника захотела продолжать танцевать и обратилась ко мне. Решил посмотреть, что из этого выйдет, – вспоминает Александр Штребель. – Не все из «старичков» сразу стали со мной заниматься – я для них был человеком новым, достаточно молодым, динамичным. Им ко мне надо было привыкнуть. Немного поработали, и я предложил ребятам сделать что-нибудь для публики – на мой взгляд, заниматься просто «в зеркало» не совсем правильно.

Тогда танцоры вышли на площадку перед зданием на ул. Профинтерна, 5, где размещается их тренировочный класс, постелили специальный танцпол и излили душу прохожим. Именно после этого появилась мысль организовать студию чечетки и степа.

Следить за развитием степ-направления в Барнауле можно на официальной страничке студии Broadway в «Инстаграме» @broadway_tap_barnaul. Там же можно найти контакты Александра Штребеля (@alexandr_ art_shtrebel).

Движения и ритм

Изначально у студии не было названия – хотели придумать что-то оригинальное и говорящее. В результате остановились на звучном имени Broadway.

— По форме мы действительно заняты бродвейским направлением степа, – поясняет Александр. – В чечетке много стилей: фолк, милитари, ирландский танец… Тросточку в руки взял – и ты уже в новом направлении. Для бродвейского характерно театрализованное начало, здесь органично связаны танец, музыка, ритм. У него не импровизационная – постановочная структура, здесь важны ракурсы, актерская игра. А, например, у представителей, проповедующих ритмическое направление степа, танец завязан совсем на другом – ребята сосредоточены на выбивании ритма, и если на это смотреть, выключив звук, вообще ничего примечательного не увидишь. На Бродвее же всегда показывали шоу.

Как ни странно, степ относится не столько к танцевальным жанрам, сколько к музыкальным.

— Все дело в перкуссии: танцор, как музыкант, должен четко слышать себя. В этом и заключается сложность жанра, – объясняет артист. – Поначалу это очень нудно – как разучивание гамм. Все начинается с отработки маленьких элементиков, простых ударов, которые в основе всего. Самое главное в результате – добиться единого звучания всего коллектива. В этом случае речи о синхронности в плане хореографии уже почти не идет. Но и здесь возможно достичь высокого уровня, правда, придется проделать очень большую работу.

Первые успехи

Сделать шоу Александру Штребелю помогает профессиональное образование и большой опыт работы на сцене. Другое дело, что «народная» натура нет-нет да пробивается во время выступлений. Для артиста это вызов, в степе он старается прятать ее поглубже в себя.

— На репетиции все может получиться, как надо, в меру, а на сцене раз – и вылезет что-нибудь такое, чему тебя так долго учили, – признается руководитель студии. – А в степе не надо, чтоб рубаха рвалась, наоборот, в нем есть что-то медленное, элегантное, расслабленное. Не случайно у нас, в народном танце, говорят: если умеешь танцевать хороводно-лирические танцы, значит, умеешь танцевать в принципе. Пляска-то что? Там нужен азарт, а тут тонкое чувство меры – покажи, как девушки касаешься, как на нее смотришь, не надо ничего лишнего. В степе примерно так же. Но у меня, честно признаюсь, иногда пробивается, особенно если новый номер или публика непривычная.

Сейчас в студии не так много людей – да она и работает всего два месяца, но перспективные ребята уже просматриваются. Они были заряжены еще Владимиром Воробьёвым, а теперь радуют успехами нового руководителя. Однако это не означает, что в Broadway принимают людей уже мало-мальски знакомых со степом, совсем нет – двери открыты для всех, а занятия выстроены по группам в зависимости от продвинутости танцоров.

Ближайшие задачи, которые ставит для себя Александр Штребель, – освоить степ без музыки, это особое искусство, и посетить мастер-класс где-нибудь в столице, чтобы понять, на каком уровне степ-направление находится в Барнауле.

В ближайшее время Александр Штребель будет заниматься сотворчеством с татарской автономией – поставит степ-номера под национальную музыку. С основной командой уже сейчас начнут готовиться к Международному дню степа, который традиционно отмечают 25 мая, в день рождения бродвейской легенды Билла «Боджанглса» Робинсона.