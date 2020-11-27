В краевой столице появилась студия танца, где готовы научить чечетке

Ноябрь 27 14:43 2020

Степ – направление довольно нераспространенное в Барнауле. Тех, кто может блеснуть мастерством и научить азам других, в нашем городе можно посчитать по пальцам – не наберется и десяти. В их числе заслуженный артист Алтайского края Александр Штребель.

Фото Андрея Чурилова

Не смогу, что ли?

Александр Штребель больше известен как артист ансамбля русского танца «Огоньки» имени Гарри Полевого, однако его интересы гораздо шире – еще со студенчества не замыкался в одном направлении, пробовал что-то новое. Говорит, быстро становится скучно и хочется чего-то нового.

— Началось все с установки: «Что я, не смогу, что ли? Смогу!», – признается Александр. – Купил ботинки, надел и понял: не все так просто, как казалось. Начал придумывать себе танцы. Не зная техники, фишек, было тяжеловато – танцевать танцевал, но уставал сильнее, чем вприсядку. Тогда стал изучать вопрос, писал курсовые, дипломную работу по степ-танцу с разработками программ. В то время все – обувь, набойки – покупал в Москве, много самодельного у меня было. В Барнауле тогда невозможно было ничего найти, да и сейчас, к сожалению, с этим сложно, спасает Интернет.

Через Сеть артист не только покупает необходимые атрибуты, но и постоянно совершенствуется. Как только он почувствовал в себе силы и понял, что может чему-то научить в этом танцевальном направлении, стал приглашать учеников.

— Раньше на базе Местной национально-культурной автономии татар города Барнаула степом занимался ныне покойный Владимир Воробьёв. У него была своя группа, которая после ухода наставника захотела продолжать танцевать и обратилась ко мне. Решил посмотреть, что из этого выйдет, – вспоминает Александр Штребель. – Не все из «старичков» сразу стали со мной заниматься – я для них был человеком новым, достаточно молодым, динамичным. Им ко мне надо было привыкнуть. Немного поработали, и я предложил ребятам сделать что-нибудь для публики – на мой взгляд, заниматься просто «в зеркало» не совсем правильно.

Тогда танцоры вышли на площадку перед зданием на ул. Профинтерна, 5, где размещается их тренировочный класс, постелили специальный танцпол и излили душу прохожим. Именно после этого появилась мысль организовать студию чечетки и степа.

Следить за развитием степ-направления в Барнауле можно на официальной страничке студии Broadway в «Инстаграме» @broadway_tap_barnaul. Там же можно найти контакты Александра Штребеля (@alexandr_ art_shtrebel).

Движения и ритм

Изначально у студии не было названия – хотели придумать что-то оригинальное и говорящее. В результате остановились на звучном имени Broadway.

— По форме мы действительно заняты бродвейским направлением степа, – поясняет Александр. – В чечетке много стилей: фолк, милитари, ирландский танец… Тросточку в руки взял – и ты уже в новом направлении. Для бродвейского характерно театрализованное начало, здесь органично связаны танец, музыка, ритм. У него не импровизационная – постановочная структура, здесь важны ракурсы, актерская игра. А, например, у представителей, проповедующих ритмическое направление степа, танец завязан совсем на другом – ребята сосредоточены на выбивании ритма, и если на это смотреть, выключив звук, вообще ничего примечательного не увидишь. На Бродвее же всегда показывали шоу.

Как ни странно, степ относится не столько к танцевальным жанрам, сколько к музыкальным.

— Все дело в перкуссии: танцор, как музыкант, должен четко слышать себя. В этом и заключается сложность жанра, – объясняет артист. – Поначалу это очень нудно – как разучивание гамм. Все начинается с отработки маленьких элементиков, простых ударов, которые в основе всего. Самое главное в результате – добиться единого звучания всего коллектива. В этом случае речи о синхронности в плане хореографии уже почти не идет. Но и здесь возможно достичь высокого уровня, правда, придется проделать очень большую работу.

Первые успехи

Сделать шоу Александру Штребелю помогает профессиональное образование и большой опыт работы на сцене. Другое дело, что «народная» натура нет-нет да пробивается во время выступлений. Для артиста это вызов, в степе он старается прятать ее поглубже в себя.

— На репетиции все может получиться, как надо, в меру, а на сцене раз – и вылезет что-нибудь такое, чему тебя так долго учили, – признается руководитель студии. – А в степе не надо, чтоб рубаха рвалась, наоборот, в нем есть что-то медленное, элегантное, расслабленное. Не случайно у нас, в народном танце, говорят: если умеешь танцевать хороводно-лирические танцы, значит, умеешь танцевать в принципе. Пляска-то что? Там нужен азарт, а тут тонкое чувство меры – покажи, как девушки касаешься, как на нее смотришь, не надо ничего лишнего. В степе примерно так же. Но у меня, честно признаюсь, иногда пробивается, особенно если новый номер или публика непривычная.

Сейчас в студии не так много людей – да она и работает всего два месяца, но перспективные ребята уже просматриваются. Они были заряжены еще Владимиром Воробьёвым, а теперь радуют успехами нового руководителя. Однако это не означает, что в Broadway принимают людей уже мало-мальски знакомых со степом, совсем нет – двери открыты для всех, а занятия выстроены по группам в зависимости от продвинутости танцоров.

Ближайшие задачи, которые ставит для себя Александр Штребель, – освоить степ без музыки, это особое искусство, и посетить мастер-класс где-нибудь в столице, чтобы понять, на каком уровне степ-направление находится в Барнауле.

В ближайшее время Александр Штребель будет заниматься сотворчеством с татарской автономией – поставит степ-номера под национальную музыку. С основной командой уже сейчас начнут готовиться к Международному дню степа, который традиционно отмечают 25 мая, в день рождения бродвейской легенды Билла «Боджанглса» Робинсона.