Пандемия не помешает детским садам отметить День матери

Традиционно 29 ноября отмечают День матери. Самые трогательные и честные поздравления в их честь обычно звучат на детских утренниках. В этом году концертов со зрителями в детских садах не будет – маленькие артисты будут радовать родных дистанционно.

В это воскресенье все мамы будут получать поздравления – наиболее дорогие и оригинальные от своих малышей. Кто еще догадается пожелать, чтобы папа всегда дарил цветы, а каша получалась вкусной и без комочков? Как правило, такие слова звучат на детских праздниках, к которым ребята тщательно готовятся, стараясь не выдать секрета. В этом году праздника в привычном понимании ни у детей, ни у их родителей не получится – в связи с эпидемиологической обстановкой в крае любые массовые мероприятия запрещены. Для детских садов исключение составляют те, что проходят внутри групп без присутствия посторонних.

Однако полностью от организации праздника педагоги-дошкольники отказываться не стали.

— Пригласить зрителей сейчас мы, к сожалению, не можем, но и отменять праздник тоже не будем, – рассказывает заведующая детским садом № 140 «Золотая рыбка» Светлана Рыжакина. – Разные группы в соответствии с возрастом готовили свои подарки – открытки, рисунки, поделки, стенгазеты и высказывали пожелания в адрес своих мам. Их помогли записать наши воспитатели.

Совсем маленькие дети еще не все умеют – некоторым только-только исполнилось три года. Кому-то не хватает усидчивости, кому-то аккуратности. Чтобы не расстраивать детей, воспитатели придумали интересный ход и привлекли родителей, создав выставку «Мамины руки не знают скуки». Кто-то принес настоящую картину на холсте и на подрамнике, кто-то – милую игрушку, связанную крючком из мягких ниток, кто-то – целую композицию из бисера в виде райского острова с солнечного цвета песком и раскидистыми пальмами.

В другой группе рукодельные и креативные мамы изготовили маленькие тапочки – символ домашнего очага, тепла и уюта. И фасон, и размер, и материалы они использовали разные – от бумаги до ткани и вязальных ниток.

Поскольку 29 ноября – выходной день, свои подарки-сюрпризы, которые дети старательно готовили на протяжении нескольких дней, мамы получат уже пятничным вечером.

Глазами детей

Ребята постарше уже старались сами, конечно, не без помощи педагогов. Воспитатели доверяли вырезать цветы, клеить аппликации, раскрашивать рисунки на общей стенгазете – никого не оставили без дела.

Интересно, что только часть поделок воспитанники выполнили по образцам, – при изготовлении остальных руководствовались собственной фантазией и восприятием мира. Особенно заметным это было на портретах мам. Оказывается, некоторые из них носят радужные костюмы, оригинально, как никто другой, укладывают волосы и предпочитают туфли невообразимых фасонов. Может быть, некоторые себя узнают не с первого взгляда, но вот руку своего ребенка, его отношение к маме и способность выражать себя угадают безошибочно. Потом сложат в специальную папку на вечное хранение и будут доставать, чтобы поностальгировать.

Еще более трогательные – мысли и слова детей: они о своей маме, семье, близких говорят, очень точно подмечая детали и тонкости, без прикрас и фильтров. Как только мам не называют, например, «чемпионом по шопингу, кормлению кашей и целованию меня», и что только не рассказывают – про страсть к моде, подходы к воспитанию и основные занятия по жизни.

— У нас папа самый главный, и он любит этим хвастаться, – рассказывает Глеб Логинов. – Мама строгая. Хорошо, что воспитывает, но немного плохо – хочется, чтобы мама побольше жалела и ласкала.

Товарищ Глеба Данил свою семью видит немного по-другому:

— Папа крутой, ходит на работу, мы с ним дурачимся всегда. Мама моет посуду, готовит, пылесосит, всех жалеет.

От чистого сердца

Традиционного концерта мамы в этом году не увидят, но это не означает, что не увидят творчество своих детей – детсадовцы подготовили обращения и мини-выступления, которые воспитатели записали на видео и в канун праздника отправят родителям с помощью соцсетей и мессенджеров. Вместе с необычными посланиями мамы получат волшебные цветы, сделанные руками детей, и сердца с сюрпризами. В них воспитатели сохранили самые нужные пожелания – по мнению их авторов, как только они исполнятся, мамы станут гораздо счастливее.

— Я желаю маме здоровья, чтоб не ругалась и была красивой! – признается воспитанница детского сада № 140 Алиса.

— А я – чтобы она не болела, чтобы хорошо работала, чтобы у нее было много друзей и много одежды! – поддерживает подругу Настя.

И главное – каждый признается в любви. Что может быть ценнее?