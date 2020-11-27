О гостеприимной Африке, бдительных полицейских, постижении Корана и счастье в бедности

Барнаул посетил известный путешественник Антон Кротов, который побывал более чем в 130 странах и преодолел автостопом свыше 900 тысяч километров. В нашем городе приверженец вольных путешествий бывал много раз – приезжал то с лекциями, то по дороге на Алтай, а то специально в гости к проживающим здесь друзьям, столь же неравнодушным к странствиям. На этот раз Антон Кротов поделился своими впечатлениями от последнего путешествия по Западной Африке.

Мир без прикрас

Москвич Антон Кротов путешествует по миру с 1991 года, начиная с 15-летнего возраста. Сначала перемещался на электричках, затем освоил автостоп. А когда понял, что на свете он такой не один, основал «Академию вольных путешествий» – туристическое братство, участники которого делятся друг с другом сведениями о том, как попасть в другую страну с наименьшими затратами, как там общаться, где питаться и ночевать, в каких местах лучше пересекать границу.

— Что такое вольные путешествия? Это когда перемещаешься на попутках, а не на автобусах с кондиционерами, ночуешь в гостях у местных жителей, а не в отелях, общаешься с ними же без гидов и переводчиков, – пояснил путешественник. – То есть мы стараемся увидеть мир таким, каков он есть, без прикрас. И, надо сказать, всякий раз он предстает перед нами как одна большая семья.

Так, по мнению Антона Кротова, в Африку туристы особо не стремятся. А все почему? Потому что те люди, которые там никогда не были, когда-то всем внушили, что в Африке, мол, водятся гориллы и злые крокодилы – «Не ходите, дети, в Африку гулять!». Поэтому принято считать, что на втором по площади материке повсюду шныряют повстанцы, а злые негры так и норовят снять с кого-нибудь кожу и съесть всех заживо. Сам Антон Кротов впервые попал в Африку в 1999 году. И удивился, что в Судане – стране, которой принято пугать, живут самые гостеприимные в мире люди.

— И это легко проверить – достаточно поставить рюкзак на улице Судана и засечь время: не пройдет и пяти минут, как вас позовут в гости, – делится Антон Кротов. – Если не пригласят, значит, вы не в Судане.

Две беды: комары и менты

С тех пор путешественник побывал в 31 стране Африки (всего их 54). Последний раз он отправился на этот континент год назад и пробыл там до начала пандемии. В итоге он объехал Мавританию, Сенегал, Гамбию, Гвинею, Нигер, Чад и другие страны.

— В Африке имеется лишь две беды – комары и полиция, – рассказал Антон Кротов. – От комаров, которые переносят две опасные болезни – малярию и лихорадку денге, лучше защищаться сеткой. К примеру, я всегда сплю в палатке – будь то чей-то гостеприимный дом, школа или библиотека. Что касается полиции, то от этой напасти сложно уберечься. В Африке ряды сотрудников правопорядка занимают самые недалекие люди. Поэтому на общение с полицейскими в своем графике перемещений не помешает заложить дополнительное время. А еще лучше заранее подготовить так называемое «умное письмо», в котором на английском, арабском и французском (а желательно сразу на трех языках) следует написать о себе только хорошее и заверить это любой печатью. Не поверите, это работает.

К примеру, в Эфиопии бдительные полицейские Антона Кротова приняли за сомалийского пирата, а в Танзании у них вызвал множество вопросов процесс фотосъемки.

— Отпустить может только самый главный, продолжает он. – Скажем, поймал тебя полицейский, решив, что ты шпион, террорист. Он звонит своему начальнику, начальник звонит майору, майор, мечтая об ордене, звонит генералу. Проблема – в поиске умного: зачастую очень долго приходится ждать, пока он найдется. Один знакомый просидел целый месяц в заирской тюрьме. Именно столько времени понадобилось на то, чтобы найти генерала, который в итоге его отпустил.

На вопрос «Что необходимо брать с собой в путешествие?» Антон Кротов ответил: «Мозги, паспорт, спальный мешок и рюкзак. Остальное – по желанию».

Гостеприимный шейх

А вот львов, страусов, тигров и слонов здесь можно увидеть не чаще, чем медведей на просторах Алтайского края. Потому что все эти животные водятся там, где их просмотр стоит денег. Что касается бесплатных обитателей Африки, то при везении можно засечь лишь их вид сзади, когда они сломя голову убегают от людей.

Ночует Антон в основном у местных. Причем в некоторых семьях бесплатно можно прожить и несколько месяцев – хозяевам за счастье принимать странника в семье, где и без того обитает десять детей плюс дети мужа, старики и внуки.

— А в сенегальском городе Каолак мне повезло поселиться у шейха, – вспоминает Антон. – Встретил я его в местной мечети. Увидев, что я выгляжу непрезентабельно, тот сразу распорядился одеть меня поприличней – выдал огромный халат, в котором мой авторитет сразу взлетел. Но чуть позже в моей биографии обнаружилось пятно. Оказалось, что я не знаю наизусть Корана (у сенегальцев это считается неприличным). И тогда шейх решил оставить меня у себя до тех пор, пока я не выучу священную книгу. Между делом он поведал мне, что продержал у себя одного гостя в течение восьми месяцев, пока тот не вызубрил текст. Я этого не выдержал и решил сбежать от гостеприимного шейха.

Машина времени

С Африкой у Антона связано немало приключений. Как он заверил, за полгода пребывания в этой стране в его жизни произошло намного больше событий, чем за последние пять лет.

— Африка – это своего рода машина времени, – комментирует он. – Путешествуя по этой стране, мы видим, как жили люди тысячу лет назад, когда они еще не знали телефонов, книг, денег, нефти и газа. И на степень их счастья это совершенно не влияет. Мне доводилось встречать довольных, щедрых и веселых бедняков, а также людей побогаче, отличающихся пессимизмом.

И еще Антон озвучил интересное наблюдение – о взаимозаменяемости времени и денег. То есть, чем больше у нас времени, тем меньше нужно денег и наоборот. К примеру, один человек летит из Барнаула на самолете в тот же Таиланд, тратит на это 500 долларов и очень быстро долетает. Другой едет туда же автостопом в течение 15 дней с минимумом затрат. Да, долго, зато сколько впечатлений на всю жизнь остается!

Антон Кротов – человек мира, путешественник с 30-летним стажем. Он не только основал «Академию вольных путешествий», но и придумал формат «Дом для всех» – своего рода коммуну, которую он организовывает, арендуя для единомышленников в разных точках мира целые дома. О своих путешествиях Антон Кротов снимает фильмы, пишет книги (всего им издано 58 книг).