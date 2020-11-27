Когда начинать давать ребенку карманные деньги

Как научить детей грамотно обращаться с деньгами? Ответить на эти сложные вопросы нам помогает руководитель межрегионального методического центра по финансовой грамотности Алтайского института развития образования Татьяна Райских.

Детсадовский возраст – идеальное время для старта финансового воспитания ребенка.

— В 5-6 лет малыш уже способен уяснить, что такое деньги, может различать их номинал. Вполне осознанно может уяснить ограниченность денег, а также то, что родители не в силах по его первому требованию скупить все товары с магазинных полок. Понимание детсадовцем этой информации поможет избежать возможных конфликтных ситуаций, – отмечает Татьяна Николаевна.

В этом возрасте ребенок в силах осуществлять простой счет денег. На понятных примерах ему можно объяснить суть накопления. Например, что плюшевого медведя можно купить чуть позже, если откладывать понемногу некоторое время.

Что делать, если в магазине вдруг у вашего крохи случилась истерика?

Отказывая малышу, обосновываем, что эта кукла слишком дорогая, у нас сейчас нет с собой таких денег, но мы будем копить на эту игрушку, и приобретем ее ко дню твоего рождения или на Новый год.

Капитал на мороженое

Начиная с младшего школьного возраста у ребенка уже появляются карманные деньги, и наша задача – научить его делать первые накопления.

Все должно быть понятно и прозрачно.

— Ребенку и взрослому нужно оговорить определенные правила выделения карманных денег. Сумма должна быть фиксированная, например 100 рублей в неделю, 100 рублей в месяц или какая-то другая. И школьник должен четко знать, с какой периодичностью будет пополняться его бюджет, – отмечает эксперт.

С 6-летнего возраста родители могут открыть для ребенка банковскую карту, привязанную к счету мамы или папы. Ею он сможет расплачиваться за покупки в магазине.

В этом вопросе есть еще одно но: в 7-10 лет ребенок уже может самостоятельно принимать решение, на что ему потратить средства, имеет на это право, и родители должны дать ему возможность сделать это.

— Долго копить младший школьник не способен: в силу возраста он может отодвинуть приобретение желанной вещицы максимум на пару-тройку месяцев. Если его финансовая цель за этот период не достигается, то он теряет к ней интерес, – отмечает Татьяна Райских.

Бывают и более ранние срывы.

— Распространенная ситуация: ребенок копил-копил деньги для какой-то светлой цели, а потом взял и потратил их на что-то другое. Это совершенно нормально. Скажите ребенку, что не получилось накопить на конструктор, как ты хотел. Давай подумаем, почему? Что мы сделали не так? Может быть, еще раз попробуем прийти к этой цели? Такое обсуждение поможет проанализировать ситуацию и прийти к желаемому результату.

Татьяна Райских: «Вещь, на которую ребенок откладывает деньги, не должна являться предметом первой необходимости. Карманные деньги не нужно тратить на проезд в маршрутке или обязательное питание в школе. В противном случае они потеряют свой смысл собственного капитала и будут доставлять ребенку только расстройства. Вроде бы деньги имеются, а тратить на то, что хочется – нельзя».

Вложения в праздник

В 10-12 лет ребенок может уже самостоятельно осуществлять какие-то платежи и ставить себе отдаленные финансовые цели. Именно в этом возрасте чадо способно даже экономить свой личный бюджет, сравнивая цены в разных магазинах.

— В 10 лет порой у ребенка отмечается явное желание пойти и купить что-то самому. Дать деньги продавцу за тот или иной продукт, посчитать сумму покупки, получить сдачу – это целое событие. Но родитель должен быть где-то рядом, – отмечает эксперт.

Можно вместе с ребенком обсудить, как он хочет отметить свой день рождения, сколько детей хотел бы пригласить, где провести. Вместе посчитайте, во сколько обойдется это празднование, как провести его так, чтобы войти в определенный бюджет. Может быть, он сам решит на него откладывать карманные деньги? В любом случае, это должен быть только его выбор.

Подростковые 13-15 лет – это возраст, когда дети задумываются о том, где можно самостоятельно заработать деньги. Повзрослевшие дочки и сыночки способны уже понимать вещи, связанные с налогообложением и с другими обязательствами, которые семья дополнительно несет в своем бюджете.

— Как полноправный член семьи, подросток должен участвовать в планировании семейного бюджета. Обсуждать с родителями предстоящие покупки, высказывать свое мнение. В 14 лет, когда он получает паспорт, юноша или девушка по законодательству уже могут открыть собственный счет в банке. К этому тоже нужно быть готовым, – убеждена эксперт.

Форс-мажор и расплата

Увы, где деньги, там нередко бывает обман. В детстве наши ребятишки впервые могут столкнуться с чьей-то недобросовестностью и безответственностью. Самый распространенный случай — ваш ребенок занял другу небольшую сумму на проезд или покупку булочки в столовой, а тот упорно не возвращает долг. Что делать?

— Ругать ребенка в этом случае нельзя. Объясняем, что такие ситуации встречаются и среди взрослых, ты сделал хороший поступок – помог, но одновременно взял на себя определенный риск. Полученное в долг назад возвращается далеко не всегда, поэтому одалживать можно лишь некритичную для тебя сумму, – рекомендует эксперт.

Бывает так, что ребенок требует материальное вознаграждение за хорошие оценки.

— Деньги нужно давать как карманные расходы, но не плату за что-либо, иначе это снимает у ребенка уровень ответственности. Объясняем, что помогать по дому и хорошо учиться – это прямые обязанности ребенка, такие, как у мамы или папы ходить на работу. Если все же хотите поощрить детку за выполнение домашних дел, лучше купите небольшой презент. Это может быть и финансовое вознаграждение, но только не на систематической основе, – убеждена Татьяна Николаевна.