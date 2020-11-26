Победителем регионального этапа конкурса среди ВПК стал барнаульский клуб

В краевой столице завершился региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди руководителей и участников военно-патриотических клубов (ВПК) «Делай, как я!». Победителями в трех индивидуальных номинациях – руководитель, педагог и воспитанник стали представители ВПК «Воин» из 52-й барнаульской школы.

Отжимание на камеру

Конкурс профмастерства среди ВПК в регионе проводится второй раз, и впервые – в дистанционном формате. Это наложило определенные требования к участникам, количество которых не только не уменьшилось, но никак не сказалось на качестве презентаций и физической подготовки воспитанников.

— В этом году недочеты первого конкурса учли как участники конкурса, так и его организаторы, – рассказала руководитель отдела гражданского воспитания Краевого дворца молодежи Наталья Крипитула. – Чтобы облегчить подготовку в непростых условиях пандемии, мы провели для конкурсантов установочную сессию, где объяснили и показали наглядно, как должны выглядеть конкурсные материалы, провели серию мастер-классов по подготовке презентаций и тестированию. Например, физическую подготовку ребята записывали на видео и присылали нам. Это значит, что в объектив камеры должен был входить не только воспитанник, но и ассистент с секундомером, и руководитель клуба. Выполняемые упражнения фиксировались по количеству и времени исполнения, все это должны были увидеть члены жюри: отжимания, подтягивание, стрельбу из пневматической винтовки, сборку автомата Калашникова и т. д.

По словам Натальи Крипитулы, подготовкой алтайских ребят можно гордиться. Наши военно-патриотические клубы неоднократно побеждали на всероссийских соревнованиях: «Зарнице», Суворовских и Ушаковских сборах, Кадетской спартакиаде, ПСР (поисково-спасательные работы). Кроме отличной физической подготовки курсанты отлично сдают теоретический блок, куда входят знание истории России и Великой Отечественной войны, документы по допризывной подготовке, Устав Вооруженных Сил РФ и многое другое.

— В прошлом году в число победителей вошел только руководитель ВПК «Воин» Андрей Валиев, – отметила Наталья Крипитула. – Команда клуба проделала значительную работу, и в этом году весь пьедестал почета достался им по праву. Они продумали каждую деталь своего участия в конкурсе, поэтому даже на каникулах в Санкт-Петербурге курсант Даниил Валиев записывал самопрезентацию. Надеемся, что в финале всероссийского конкурса наш «Воин» составит достойную конкуренцию соперникам.

Победители

Андрей Валиев возглавил клуб «Воин» 18 лет назад и с тех пор не расстается со своими воспитанниками ни зимой, ни летом.

— Мне есть, с кого брать пример, – поделился Андрей Шарипович. – Дед воевал в финскую и Великую Отечественную войну, отец – полковник запаса, военный летчик. Для меня примером всегда был и легендарный полководец Александр Суворов, который учил подчиненных не только слепо выполнять приказы, но при этом думать головой. Такие же качества я воспитываю и у своих курсантов, многие из которых потом выбирают военную службу. В 52-й школе преподаю ОБЖ, являюсь преподавателем-воспитателем кадетских классов. Много внимания уделяем учебе и физподготовке, одни летние суворовские сборы чего стоят. В село Коробейниково Усть-Пристанского района отправляемся пешком, правда, с облегченными рюкзаками. Это примерно четыре дня в дороге, а потом почти месяц жизни в полевых условиях. Очень любим вахту Памяти на Мемориале Славы, дружим с Постом № 1 и очень гордимся тем, что в прошлом году стали лучшим ВПК в этом плане.

Старший сын Валиева Даниил пришел в клуб четыре года назад, не умея толком даже подтягиваться. Но уже через месяц поехал на соревнования в Москву и три дня дороги наравне с опытными курсантами приседал в купе и общем коридоре вагона, чтобы улучшить спортивную форму.

— Что дают занятия в военно-патриотических клубах, в частности, в нашем «Воине»? В первую очередь понимание, что в твоей жизни значат друзья, которые в любой момент готовы подставить плечо, это и ответственность за свои поступки, самостоятельность принятия решений, – рассказал десятиклассник. – Я уверен, что во взрослой жизни это всегда пригодится. Мне важно слышать, когда отец говорит: «Я тобой горжусь», ради этого стоит стараться. Мы живем в сложном, противоречивом мире, в котором многие вопросы решаются с позиции силы. Россия, как страна с уникальной историей, богатая природными ресурсами, не может позволить себе быть слабой. А сильной страна бывает лишь при одном условии: когда ее граждане сильны и у них есть готовность свою Родину защищать.

Тимур Муксимов учился в соседней школе № 49, но практически всегда участвовал в соревнованиях в команде ВПК «Воин». После получения диплома учителя физкультуры он отслужил в элитных войсках и мог бы остаться в армии по контракту, но выбрал стезю педагога. Сегодня он работает воспитателем кадетского корпуса «Спасатель» в школе № 52.

— В качестве конкурсного задания педагогам ВПК было предложено провести открытый урок в любом классе, который ведешь, – рассказал Тимур Ибрагимович. – Здесь главное – личный пример учителя, его заинтересованность и желание довести до школьника важность предмета. Мы все отличаемся друг от друга, у нас разные таланты, способности – этим и определяется понятие личности. Я на уроках не готовлю олимпийских чемпионов, моя задача – научить ребенка грамотно использовать свое свободное время посредством двигательной активности, и ВПК «Воин» в этом плане – очень хороший пример.

В региональном этапе участвовали 27 человек: 15 воспитанников военно-патриотических клубов и объединений, восемь руководителей и три педагога. Барнаульский клуб «Воин» поедет защищать честь Алтайского края на всероссийские соревнования в 2021 году.