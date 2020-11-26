Чем занимаются дорожники в отсутствие снегопадов

Пока погода дает рабочим «Автодорстроя» передышку, они в плановом режиме очищают до асфальта тротуары и улицы.

В течение последних полутора недель нагрузка на барнаульских дорожников заметно снизилась. Отсутствие снегопадов и резких перепадов температуры позволяет им трудиться в штатном графике, без авралов. На ночные дежурства привлекается не более сотни единиц спецтехники, из которых непосредственно на линию выходит пара десятков машин – в основном КДМ и самосвалы. Пока весь город спит, рабочие посыпают улицы песчано-соляной смесью. А через несколько часов, когда реагент проявит свое действие и лед превратится в снежную кашу, коммунальные дорожные машины прометают проезжую часть, оставляя смёт на обочине. Днем же сформированные кучки убирают бригады рабочих, после чего тракторы с ковшами работают на погрузке снега.

Вся зима по прогнозам синоптиков будет гораздо менее снежной, чем прошлогодняя. Тем не менее на предприятии «Автодорстрой» рассматривают разные сценарии развития событий. И помня о поручении главы города Вячеслава Франка уделять большее внимание очистке тротуаров от снега, на предприятии подготовили техническое задание на покупку новой спецтехники и разработали схему уборки.

— Техническое задание на приобретение пяти минипогрузчиков ANT-1000, четырех тракторов МТЗ-82 и дополнительного плужно-щеточного и шнекороторного оборудования уже готово и в ближайшее время будут проведены закупочные процедуры. Администрация города на эти цели выделила целевую субсидию в размере более 22 млн рублей. Техника предназначена для всесезонной эксплуатации и может быть мобильно переоснащена в зависимости от необходимого функционала. В зимнем сезоне тракторы и минипогрузчики будут использоваться для уборки тротуаров от снега, – рассказал директор «Автодорстроя» Андрей Курышин. – Если раньше наши сотрудники вручную очищали тротуары от снега и наледи, потому что маневренной техники в распоряжении предприятия было крайне мало, то благодаря этому приобретению мы сможем качественнее и быстрее производить уборку.