Чем полезна микрозелень и как на ней можно заработать

Барнаульская предпринимательница организовала в подвале дома ферму по выращиванию молодой ботвы Green vale. В крохотных ростках – кладезь витаминов и хорошие перспективы для бизнеса.

Свекла с мизинец

Искусствовед по образованию и организатор детских праздников по профессии Арина Чернышова совершенно неожиданно нашла себя в новом призвании – фермерстве. Оставшись из-за коронавирусных ограничений без заработка, она начала поиски предпринимательской деятельности, в которой могла бы реализоваться.

— Рассматривала все варианты – от различных услуг до продажи товаров, – рассказывает Арина. – При этом мне хотелось, чтобы мой продукт был полезным, и его могли приобрести большинство горожан. Микрозелень подходила по всем параметрам. Меня не пугал тот факт, что ранее я ни в коей мере не была связана с фермерством или садоводством.

Микрозелень – это та же зелень, только-только проклюнувшаяся из семечка и давшая первые всходы. Зелень срезают на первой стадии роста, буквально на 3-5 день жизни. Согласно наблюдениям специалистов, в этой фазе растение концентрирует в себе наибольшее количество питательных веществ, необходимых ему в этот период для дальнейшего роста и деления клеток. Другое удивительное свойство микрозелени – в ее качестве выращивают не только привычные нам салаты и пряные травы, но и брокколи, редис, горох, подсолнечник, свеклу.

— Их стебли и листья не отличаются по вкусу от привычных нам овощей, – заверяет Арина, и срезает на пробу несколько лиловых ростков крошки-редиса.

И действительно – по вкусу вылитый редис. Только без знакомой терпкости. Зато в ростках горчицы остроты достаточно. И ростки гороха по вкусу аналогичны зеленым стручкам. Но больше всех удивил подсолнечник – росток высотой 7-8 см, увенчанный на макушке чернявой семечкой, обладает вкусом и ароматом метрового подсолнуха. Только вот раньше, признаться, его ботву я не употребляла. А эту с удовольствием покрошила бы в салат.

Очередь из клиентов

В Барнауле подобных производителей можно по пальцам пересчитать. Новинка только зашла на рынок. Арина приобрела за 200 тыс. руб. домашнюю установку по выращиванию микрозелени у кировских предпринимателей. Это компактный шкаф, с полками для контейнеров с зеленью, системой полива, освещения и вентиляции. Установка не занимала много места, она разместила его прямо на кухне. Избежать ошибок помог опыт других фермеров, которым они делились в Сети.

Клиенты из числа любителей здорового питания быстро нашлись в соцсетях и благодаря сарафанному радио. Причем интерес был настолько большой, что домашняя ферма не справлялась с наплывом заказов. Стоимость одного лотка с зеленью – от 100 до 150 руб.

— Можно было выращивать одновременно лишь до 100 контейнеров, – поясняет предприниматель. – Но я пошла на хитрость, чтобы увеличить производительность – на день ставила одну партию растений под свет и полив, на ночь – вторую. И все равно не могла обеспечить спрос. Время ожидания клиентов порой увеличивалось до полутора недель, пока вырастает новая партия. Я же повлиять на рост зелени не могу. Уже через месяц решила, что надо расширяться.

Через три месяца Арина арендовала небольшое подвальное помещение для своей фермы. Сама продумала систему для выращивания микрозелени с автополивом, поддонами из профлистов, водостоком и вентиляцией, позволяющей создавать определенный микроклимат в помещении. Ее строительство обошлось порядка 700 тыс. руб. По сути, эта ферма – более габаритный аналог домашней установки, но более удобный и приспособленный к большим масштабам. Здесь одновременно можно выращивать до 4500 контейнеров с зеленью.

800 контейнеров с молодой ботвой одновременно растут сегодня на ферме Арины Чернышовой. За время короткой жизни каждый из них прошел через руки Арины или ее помощницы десятки раз.

— В микрозелени есть несколько вариантов для развития, – рассуждает Арина. – Дополнительную прибыль можно получать на продаже семян, наборов для выращивания и расходных материалов. Можно продавать оборудование – как для домашних установок, так и промышленных. Такие фермы можно поставить в школе или ресторане – это и выглядит эстетично, и зелень всегда под рукой. В перспективе планирую реализацию своей продукции в рестораны и торговые сети. Думаю, это позволит не просесть в продажах на время летнего сезона, когда у большинства наших потребителей будут собственные овощи с дач.

В тесноте и на коврике

Пока предприниматель на старте, выращивает восемь видов зелени. По возможности использует семена алтайских производителей, которые большинство из нас сеет на огородах. Но кресс-салат, базилик, брокколи – специальных микросортов. От качества семян во многом зависит успех всей фермы. Для нее нельзя покупать обработанные, то есть обеззараженные химическим методом, семена: на ранней стадии созревания ростка вещества не успеют вывестись из растения.

А чтобы редис, горох, и подсолнечник не дали плодов, их растят немного в других условиях, нежели на грядке – в тесноте и на коврике.

— В качестве грунта я использую джутовый коврик и агровату – растительные материалы, от них меньше грязи, с ними легче работать, и они экологичнее, – поясняет фермер. – Можно применить кокос или землю, но они часто становятся источником мошкары и плесени. Удобрения, регуляторы роста я не использую – все растет быстро само по себе. Единственное, в воду для полива добавляю средство для очистки от хлора, чтобы не навредить корневой системе.

Процесс выращивания микрозелени со стороны выглядит очень просто, но учитывая масштабы, думаешь уже по-другому. В каждую емкость нужно посеять семена. Затем они отправляются на 2-3 дня в комнату для проращивания. Это своеобразный инкубатор, в нем гораздо теплее и влажность чуть повыше, чем в основной комнате. Поначалу Арина накрывала контейнеры пленкой для создания парникового эффекта, но вскоре придумала собственную систему – составляет емкости друг на друга, результат получается не хуже. Семена во время проращивания нужно ежедневно опрыскивать водой, представляете, если еще при этом каждый раз снимать пленку и накрывать ей обратно?

На вторые-третьи сутки из семян появляются крохотные скрюченные ростки, которые к вечеру под светом зеленеют и вытягиваются. Гороху и подсолнечнику для созревания нужно больше времени – до двух недель. А для лучшего роста она включает им классическую музыку из сборника «Для принятия пищи».

— Все действительно просто, – не скрывает предприниматель. – Порой клиенты изъявляют желание самостоятельно выращивать зелень дома – я с радостью делюсь советами. И даже реализую наборы для выращивания. Но при видимой простоте, результат требует регулярного времени для полива растений, для промывки, для освещения. Не у каждого хватит терпения и ресурсов для этого. А учитывая крен на здоровое питание, сложившийся в обществе, у моей фермы хорошие перспективы.