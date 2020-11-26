Часть результатов тестов на COVID-19 в Алтайском крае может быть ложноотрицательной

Не всегда тест покажет наличие вируса в организме. Вскоре в стране появится еще один, простой и более эффективный способ исследования на коронавирусную инфекцию. Об этом и многом другом шла речь на тематической пресс-конференции регионального Минздрава с участием барнаульских экспертов.

— Сегодня одна из самых актуальных методик для диагностики коронавирусной инфекции – это ПЦР-исследование, – отмечает врач-бактериолог, доцент кафедры эпидемиологии, микробиологии и вирусологии Алтайского медуниверситета Василий Прокопьев.

По его мнению, вероятность ложноположительных тестов довольно низкая, но высока вероятность ложноотрицательных тестов, при которых у больных пациентов вирус остается незамеченным. Она может составлять до 30 процентов в зависимости от производителя тест-системы.

Многое зависит от того, насколько правильно был взят мазок на исследование.

Чтобы повысить точность теста, за три часа перед взятием мазка не стоит есть, пить, пользоваться жвачкой и полоскать рот антисептическим ополаскивателем.

По словам эксперта, в ближайшее время должен появиться еще один, пока еще не зарегистрированный в нашей стране, метод исследования – иммунная хроматография на антигены. Он быстрый, занимает не более 15-20 минут, а результат более точный.

Главный внештатный врач-инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко отметил, что возможны случаи повторного заражения COVID-19, поскольку циркулирует несколько вариантов новой коронавирусной инфекции. Однако нет оснований достоверно назвать повторными те случаи, которые встретили в Алтайском крае.

Серьезно сокращают опасность заразиться проверенные средства: маски в общественных местах, мытье рук, соблюдение социальной дистанции.