Благодаря нацпроекту в «Горэлектротрансе» к 2022 году производительность труда должна вырасти на 30%

За первый год внедрения принципов бережливого производства в одном из ключевых и сложных цехов «Горэлектротранса» – участке по ремонту редукторов колесных пар – производительность труда повысилась на 10%. Вместе с производительностью увеличилась зарплата работников и улучшились их условия труда.

Соглашение о вступлении муниципального транспортного предприятия в нацпроект было подписано в декабре 2019 года, а к фактической его реализации приступили в этом году. Проведенный экспертами регионального центра компетенций аудит показал, что на выбранном участке «Горэлектротранса» нарушены базовые принципы бережливого производства: производится ненужная транспортировка агрегатов, работники совершают много лишних передвижений, много времени уходит на ожидание согласований. Над превращением этих производственных минусов в плюсы трудились в течение всего года, и результат не заставил себя долго ждать.

— Мы добились уменьшения передвижения рабочих на 16 км за один производственный цикл, существенного сокращения затрат на электроэнергию, а главное – роста количества отремонтированных трамвайных тележек. Если в 2019 году мы привели в исправное состояние 18 штук, то в этом – 20, и это при том, что часть рабочих была на больничном во время пандемии коронавируса. То есть меньшими ресурсами мы добились больших результатов, – не без гордости в голосе рассказывает о первых победах главный инженер МУП «Горэлектротранс» Александр Возный.

Изменениям в работе радуются и слесари по ремонту подвижного состава, которые проводят в цехе по 8 часов ежедневно.

— Раньше я без фонарика до своего рабочего места добраться не мог, а потом еще инструмент полчаса искал, прежде чем начать трудиться, – признается Андрей Зельков. – Сейчас посмотрите: все по своим местам, инструменты подписаны, в помещении чисто – душа поет. Много лет назад мне довелось работать на заводе в Германии и, нисколько не лукавя, могу сказать, что сейчас мы стали очень близки к их условиям работы.

По словам Сергея Кореннова, директора Алтайского центра кластерного развития и администратора регионального проекта «Адресная поддержка», реализация нацпроекта в «Горэлектротрансе» будет продолжена. Сейчас консультанты регионального центра компетенций начали проводить оценку эффективности работы участка по ремонту электромашин в службе подвижного состава, после чего начнется поиск решений для оптимизации рабочего процесса.

— К началу 2022 года в «Горэлектротрансе» производительность труда должна увеличиться минимум на 30%, – добавил Сергей Кореннов.

43 предприятия в Алтайском крае являются участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», внедряя принципы бережливого производства.