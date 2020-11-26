Барнаульские общественники продолжают поддерживать ковидные госпитали

Ко Дню матери Совет женщин при главе города Барнаула сделал подарки медицинскому персоналу госпиталя, развернувшегося на базе городской больницы № 4. Вместе с функциональными подарками медикам вручили мелочи, приятные каждой женщине, – цветы и сладости.

Городской Совет женщин ежегодно проводит различные акции, приуроченные ко Дню матери – дарит подарки, устраивает праздничные концерты. Первый из них удалось организовать несколько лет назад по инициативе директора Алтайского государственного музыкального колледжа, члена Совета женщин Светланы Прокофьевой. Ее студенты и сегодня продолжают выходить на сцену и дарить эмоции барнаульским мамам, притом каждый год – разным. Так, пять лет назад в их числе оказались те, кто воспитал достойных жителей нашего города – артистов, спортсменов, писателей и поэтов. Затем чествовали мам, посвятивших свою жизнь воспитанию детей-инвалидов, в прошлом году вниманием охватили ветеранов Великой Отечественной войны.

— В этом году мы приняли решение поддержать женщин-врачей, которые работают в ковидных госпиталях и месяцами не видятся с семьей, – рассказывает председатель Совета женщина Валентина Косинова. – В этом нас поддержал глава города Вячеслав Франк, отметив правильность нашего выбора в современных условиях. Сегодня мы не можем устроить концерт со зрителями, поэтому наши артисты будут выступать при пустом зале. Видео мы потом разместим на YouTube-канале, чтобы все его смогли увидеть. Еще мы записали коротенькое поздравление для врачей, его планируем разослать в пятницу.

Это – приятные мелочи. Кроме них, женская общественность Барнаула помогла дооборудовать некоторые лаборатории медучреждения и закупила более 20 рулонов затемняющих жалюзи.

— Спасибо большое за помощь! – благодарит Совет женщин главврач городской больницы № 4 Анна Каркавина. – Это нам было необходимо – мы продолжаем создавать условия для наших врачей. Жалюзи повесим в ординаторскую, чтобы коллегам было комфортно здесь – они тут находятся сутками, работают и живут. Мы сейчас действительно на передовой.

Кстати, именно это медицинское учреждение женщины выбрали не случайно.

— Недавно Общественная палата города Барнаула привезла в больницу оргтехнику, – поясняет Валентина Косинова. – Мы решили последовать их примеру и «не распылять» помощь общественников по разным учреждениям, а сконцентрировать ее в одном месте. Так она будет гораздо ощутимее.

Вместе с функциональной поддержкой медики получили поддержку моральную – им вручили цветы и пироги с пылу-с жару. Их готовили при участии студентов Алтайской академии гостеприимства, а доставили до места назначения с помощью ребят из волонтерского отряда учебного заведения.

— Мы хорошо понимаем, насколько болезненно женщины-врачи переживают вынужденный разрыв с семьей, как сильно волнуются за своих детей, – признается заместитель председателя Совета женщин Лариса Воронцова. – Они могут общаться с родными только дистанционно. С пирогами мы хотели передать им частичку домашнего тепла, семейного уюта. Наша задача – соблюдать все санитарные нормы: носить маски, обрабатывать руки, думать о своем здоровье и здоровье тех, кто сейчас спасает жизнь в очень напряженном режиме, расставшись со своей семьей.