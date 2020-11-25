В рамках национального проекта в Барнауле обустраивают остановочные павильоны

Дороги и их инфраструктура являются одними из самых ярких показателей благосостояния не только Барнаула, но и Алтайского края в целом. Дорожное покрытие, освещение, мосты, пешеходные переходы, остановочные павильоны – важным является буквально все.

Павильон для остановки на сегодняшний день определяет не только фактическую зону для посадки-высадки людей из общественного транспорта, но и обеспечивает защиту от шума, прямых солнечных лучей, непогоды и случайного наезда легковых и грузовых автомобилей. Удобные и современные остановочные павильоны с сиденьями для отдыха появились в этом году не только в краевой столице, но и пригороде.

Устройство остановочных павильонов изначально было предусмотрено нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В текущем году они установлены на участках дорог, отремонтированных и построенных в рамках нацпроекта: Павловский тракт, улицы Попова, Северо-Западная, Сиреневая, Магистральная, Антона Петрова, Сибирская, Понтонный мост, проезд Канатный, вдоль дороги в микрорайон Затон и поселок Черницк (по маршрутам общественного транспорта).

В текущем году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле установлены 50 остановочных павильонов на 14 участках дорог.

Только в Центральном районе Барнаула в текущем году обустроили 22 новых остановочных павильона: 11 из них — на Змеиногорском тракте до поворота в микрорайон Сибирская Долина. Еще два — на шоссе Ленточный Бор в районе поворота на станцию Ползуново.

Также в рамках национального проекта обустроили пять павильонов в микрорайоне Затон (на улице Лоцманской, 17 и 36, улице Озерной, 75 и 6а, в переулке Почтовом, 1). В поселке Черницк установили два остановочных павильона: в районе поворота на Черницкое кладбище и около здравпункта на улице Новостройка, 2а. По обращениям жителей в селе Лебяжьем совместно с предпринимателями восстановили еще два павильона – на остановке «Магазин» (конечная остановка общественного транспорта) и на улице Центральной, 63а.

— Вопрос установки павильонов актуален, поскольку значительная часть территории Центрального района Барнаула относится к пригородной зоне, – пояснил глава района Максим Сабына. – Да и в целом особое внимание в последние годы уделяется благоустройству этой территории. В рамках национального проекта ремонтируют не только дорожное полотно, но и обустраивают тротуары, остановочные площадки и павильоны. Это плановая работа, замена остановок с учетом обращений жителей идет дополнительно. Обслуживание остановочных павильонов находится в ведении ГУП ДХ Алтайского края «Центральное дорожно-строительное управление» и МБУ «Автодорстрой» города Барнаула. Эта работа продолжится в дальнейшем.

По словам сотрудников комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, стоимость автобусных павильонов варьируется в зависимости от сложности конструкций, материалов, из которых они выполнены, а также наличия дополнительных конструктивных элементов. В среднем она составляет – от 80 до 100 тыс. руб. с учетом доставки и установки конструкции.