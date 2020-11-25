Счастье в тройном размере: накануне Дня матери секретами воспитания тройняшек с читателями «ВБ» поделилась Юлия Акулова

Ангелина, Глеб и Владислав родились 7 октября 2018 года семимесячными, но благодаря неонатологам центра «ДАР» уже через полтора месяца малыши были дома, где их очень ждали бабушки-дедушки и папа, который сменил род деятельности, чтобы помогать с детьми. Юлия к этому времени научилась кормить тройняшек из бутылочек, зато первое купание стало испытанием для всей семьи.
Одеть на прогулку сразу троих непосед непросто, но для семьи Акуловых это любимое времяпрепровождение.Фото из архива семьи Акуловых
— Я младшая из троих детей, – рассказала Юлия. – В моем роду, как и у супруга Сергея, были двойняшки, поэтому мы не исключали такого варианта для себя. Беременность была долгожданной, но когда на УЗИ врач сказала, что будет тройня, состояние было шоковым у обоих. Потом мы осознали, приняли и обрадовались, стали готовиться к появлению малышей. Сергей открыл свое ИП, и хотя квартира у нас в ипотеке, даже мысли не было о том, что не справимся, не потянем финансово. После их появления на свет главным стало стремление помочь деткам дотянуться до уровня сверстников. Поэтому я их кормила своим молоком, сначала через зонд, а потом сцеживала по бутылочкам.
Первые полгода Юля спала по 3-4 часа в день, так как кормить малышню нужно было каждые три часа, потом подержать на руках, переодеть и бежать мыть-кипятить посуду для очередного кормления. Купали малышей в четыре руки, папа мыл, мама сушила и одевала, по ночам к детям вставали оба.
— Страдать послеродовой депрессией мне было некогда, – улыбается Юлия. – Детям требовался массаж и регулярный осмотр невролога, да и прогулки на улице в одиночку не осилить. А уж когда полезли зубы у троих сразу, я забыла про все. Но справились, мы на редкость быстро стали одной командой с мужем и детьми, хотя характеры у всех очень разные. Верховодит Ангелина, для своего возраста очень степенная, дочь в любой комнате, мне кажется, даже совершенно пустой, найдет себе игрушку. Глеб у нас растет любителем автомобилей, а Влад совершенно точно будет спортсменом, нет таких вершин в квартире, которые бы он еще не покорил.
Несмотря на занятость, молодые родители уже оформили заявку на бесплатный земельный участок, на который имеет право любая многодетная семья. Юля и Сергей мечтают о своем доме на алтайской земле, хотя он родом из Якутии, она – из Казахстана. Но обоим нравятся горные лыжи и природа Алтая, с которой уже вовсю знакомятся их дети.
— Мы не слушаем никаких страшилок, собрались и поехали, ночевать в палатке – это же такая прелесть, – говорит Юлия. – В этом году пандемия нам все планы порушила, но все наверстаем. Дети уже пошли в садик, пока не на полный день и в группу постарше. Они у меня не только догнали ровесников, у Влада уже ладошка одинаковая с трехлетним мальчиком. Собираемся учиться плавать, да и танцевальный коллектив «Лариса» от нас недалеко находится, присматриваемся пока.
Юлия Акулова: «К появлению детей нужно быть готовыми. И тогда в тягость не будут и тройняшки. Если в семье царит любовь и забота друг о друге, это находит отражение в детях. Каждый из тройняшек в отдельности и все вместе создают вокруг себя светлый теплый круг, в котором нам уютно».
Нанять няню супругам Акуловым не позволили финансы. Первое время помогали родители Юли, а дальше молодые научились справляться сами. Сейчас у детей начался второй проблемный период: всем троим одномоментно нужна мама, и соперников рядом не терпит никто.
— На то я и мама, чтобы суметь обнять всех сразу, успокоить, поцеловать, – делится Юлия. – Пока детки не умеют долго играть друг с другом, каждый сам по себе, но я нашла много игр и занятий, чтобы нравилось всем троим. Ангелина у нас не проблемный ребенок, дашь конструктор – может часами сидеть что-то собирать. А вот сыновья требуют усиленного внимания, поэтому стараюсь как можно больше гулять на улице. Довезем их до парка, они в разные стороны разбегаются, никого не ловлю и в кучу не загоняю, просто наблюдаю и делаю выводы, кому и что интересно. Я использую каждую свободную минуту для наблюдений за своими блондинчиками, чтобы характер скорректировать, да и просто умиляюсь, если честно. Когда один ребенок улыбается – это счастье, а когда тебе сразу три улыбки дарят, сердце заходится от восторга.
Для тройни Акуловых непререкаемым авторитетом служит папа. Сергей хоть и не строжится, но в его присутствии малыши ведут себя спокойнее. Это на маме можно ездить верхом или отодвинуть тарелку с кашей, а у папы не забалуешь.
— Мы с мужем используем любую возможность, чтобы познакомить детей с окружающим миром, – рассказывает Юлия. – Если в колясках отвозим в детский сад, то с разговорами, но больше стараемся ходить пешком. Это закаляет организм в том числе, поэтому период детсадовской сопливости ограничился для детей полутора месяцами. А еще мы с Сергеем не растворились в детях полностью, находим время и для своих увлечений. Я в прошлом году участвовала в конкурсе для многодетных матерей «Богиня богинь» и неожиданно для себя победила. На протяжении конкурсного месяца размышляла, встречалась с важными людьми, набиралась опыта – эти дни подарили мне море эмоций, восторга и счастья.