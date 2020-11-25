Счастье в тройном размере: накануне Дня матери секретами воспитания тройняшек с читателями «ВБ» поделилась Юлия Акулова

Ангелина, Глеб и Владислав родились 7 октября 2018 года семимесячными, но благодаря неонатологам центра «ДАР» уже через полтора месяца малыши были дома, где их очень ждали бабушки-дедушки и папа, который сменил род деятельности, чтобы помогать с детьми. Юлия к этому времени научилась кормить тройняшек из бутылочек, зато первое купание стало испытанием для всей семьи.

Шок – это по-нашему

— Я младшая из троих детей, – рассказала Юлия. – В моем роду, как и у супруга Сергея, были двойняшки, поэтому мы не исключали такого варианта для себя. Беременность была долгожданной, но когда на УЗИ врач сказала, что будет тройня, состояние было шоковым у обоих. Потом мы осознали, приняли и обрадовались, стали готовиться к появлению малышей. Сергей открыл свое ИП, и хотя квартира у нас в ипотеке, даже мысли не было о том, что не справимся, не потянем финансово. После их появления на свет главным стало стремление помочь деткам дотянуться до уровня сверстников. Поэтому я их кормила своим молоком, сначала через зонд, а потом сцеживала по бутылочкам.

Первые полгода Юля спала по 3-4 часа в день, так как кормить малышню нужно было каждые три часа, потом подержать на руках, переодеть и бежать мыть-кипятить посуду для очередного кормления. Купали малышей в четыре руки, папа мыл, мама сушила и одевала, по ночам к детям вставали оба.

— Страдать послеродовой депрессией мне было некогда, – улыбается Юлия. – Детям требовался массаж и регулярный осмотр невролога, да и прогулки на улице в одиночку не осилить. А уж когда полезли зубы у троих сразу, я забыла про все. Но справились, мы на редкость быстро стали одной командой с мужем и детьми, хотя характеры у всех очень разные. Верховодит Ангелина, для своего возраста очень степенная, дочь в любой комнате, мне кажется, даже совершенно пустой, найдет себе игрушку. Глеб у нас растет любителем автомобилей, а Влад совершенно точно будет спортсменом, нет таких вершин в квартире, которые бы он еще не покорил.

Несмотря на занятость, молодые родители уже оформили заявку на бесплатный земельный участок, на который имеет право любая многодетная семья. Юля и Сергей мечтают о своем доме на алтайской земле, хотя он родом из Якутии, она – из Казахстана. Но обоим нравятся горные лыжи и природа Алтая, с которой уже вовсю знакомятся их дети.

— Мы не слушаем никаких страшилок, собрались и поехали, ночевать в палатке – это же такая прелесть, – говорит Юлия. – В этом году пандемия нам все планы порушила, но все наверстаем. Дети уже пошли в садик, пока не на полный день и в группу постарше. Они у меня не только догнали ровесников, у Влада уже ладошка одинаковая с трехлетним мальчиком. Собираемся учиться плавать, да и танцевальный коллектив «Лариса» от нас недалеко находится, присматриваемся пока.

Юлия Акулова: «К появлению детей нужно быть готовыми. И тогда в тягость не будут и тройняшки. Если в семье царит любовь и забота друг о друге, это находит отражение в детях. Каждый из тройняшек в отдельности и все вместе создают вокруг себя светлый теплый круг, в котором нам уютно».

Блондины, они такие…

Нанять няню супругам Акуловым не позволили финансы. Первое время помогали родители Юли, а дальше молодые научились справляться сами. Сейчас у детей начался второй проблемный период: всем троим одномоментно нужна мама, и соперников рядом не терпит никто.

— На то я и мама, чтобы суметь обнять всех сразу, успокоить, поцеловать, – делится Юлия. – Пока детки не умеют долго играть друг с другом, каждый сам по себе, но я нашла много игр и занятий, чтобы нравилось всем троим. Ангелина у нас не проблемный ребенок, дашь конструктор – может часами сидеть что-то собирать. А вот сыновья требуют усиленного внимания, поэтому стараюсь как можно больше гулять на улице. Довезем их до парка, они в разные стороны разбегаются, никого не ловлю и в кучу не загоняю, просто наблюдаю и делаю выводы, кому и что интересно. Я использую каждую свободную минуту для наблюдений за своими блондинчиками, чтобы характер скорректировать, да и просто умиляюсь, если честно. Когда один ребенок улыбается – это счастье, а когда тебе сразу три улыбки дарят, сердце заходится от восторга.

Для тройни Акуловых непререкаемым авторитетом служит папа. Сергей хоть и не строжится, но в его присутствии малыши ведут себя спокойнее. Это на маме можно ездить верхом или отодвинуть тарелку с кашей, а у папы не забалуешь.

— Мы с мужем используем любую возможность, чтобы познакомить детей с окружающим миром, – рассказывает Юлия. – Если в колясках отвозим в детский сад, то с разговорами, но больше стараемся ходить пешком. Это закаляет организм в том числе, поэтому период детсадовской сопливости ограничился для детей полутора месяцами. А еще мы с Сергеем не растворились в детях полностью, находим время и для своих увлечений. Я в прошлом году участвовала в конкурсе для многодетных матерей «Богиня богинь» и неожиданно для себя победила. На протяжении конкурсного месяца размышляла, встречалась с важными людьми, набиралась опыта – эти дни подарили мне море эмоций, восторга и счастья.