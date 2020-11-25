Молодые педагоги Барнаула успешно совмещают информационные технологии с традиционными подходами

Текущая неделя надолго запомнится участникам муниципального этапа конкурса «Педагогический дебют» – в эти дни они борются за звание лучшего. За путевку на краевой этап конкурса соревновались 24 педагога школ краевой столицы, чей стаж работы не превышает трех с половиной лет.

Уже третий год муниципальный этап конкурса «Педагогический дебют» проходит на базе гимназии № 131. Как признается директор учреждения Артём Семернинов, эта миссия очень почетная и ответственная, но с ней удается справляться, постоянно работая над собой. Кстати, Артём Анатольевич очень хорошо понимает участников – сам когда-то был на их месте.

— Это было в 2016 году, я работал на тот момент чуть больше года, – рассказывает руководитель гимназии. – Тогда была очень большая конкуренция – около 30 участников, желаемого результата я достичь не смог, но получил хороший толчок для дальнейшего развития и отличную закалку. Так, спустя время, я стал директором и уже четвертый год занимаю эту должность. Оценивать профессионализм учителей – большая ответственность, мы должны давать грамотную оценку, но при этом делать скидку на маленький опыт работы, подбирать слова, чтобы не обидеть и не сломать педагога, аккуратно давать советы и делать замечания.

Гимназию № 131 представляла преподаватель иностранного языка Светлана Ткачёва. Ее Артём Семернинов начал готовить за год до начала испытаний. Руководитель увидел в ней потенциал, определенную профессиональную зрелость, готовность к соревнованию, потому и предложил поучаствовать.

— В первый конкурсный день я показывала то, что у меня лучше всего получается – это навыки работы с технологиями интерактивного обучения, – говорит Светлана Ткачёва. – Сегодня демонстрировала их на практике. В частности, показывала прием «Фишбоун». Он заключается в использовании графических способов организации материала, делает его более наглядным и упрощает восприятие изучаемого предмета.

Во вторник Светлана Сергеевна использовала этот прием на уроке французского языка. Также педагог преподает английский язык. Говорит, иностранный всегда был любимым предметом в школе, потому поступить в вуз именно на это направление, а потом начать работать по специальности было самой большой ее мечтой.

Светлана Ткачёва: «Педагогический дебют» – это стартовая ступень, которая, я надеюсь, поможет мне реализоваться в любимой профессии».

Учитель математики школы № 52 Богдан Сиуха на своем занятии также активно использовал электронные технологии, реализуя авторскую методику ведения урока.

— Мы с шестым классом изучали новую тему – учились умножать целые числа. Я разбил ребят на шесть команд и провел занятие в форме спортивной игры. Во время нее ученики использовали телефоны для считывания QR-кодов и решения примеров, – поясняет Богдан Сергеевич. – Такой подход наиболее уместен на уроке введения новых знаний. Он дает возможность легче воспринимать информацию, дает понять, что тема не такая сложная, как может показаться, и раскрепощает детей.

Педагог работает в школе полтора года и не сразу обратился к новым технологиям – давал себе время освоиться. Зато теперь готов делиться опытом – его разработкой, которая является метапредметной, интересуются коллеги и начинают применять на своих уроках.

Начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования комитета по образованию администрации Барнаула Марина Манжелей подчеркивает, что молодые педагоги действительно стали очень часто обращаться к электронным ресурсам.

— Учителя сейчас продвинутые, стараются побольше использовать современные возможности, но есть санпины, которыми нельзя пренебрегать. На это во время конкурсных испытаний мы обращаем особое внимание, – подчеркивает Марина Манжелей. – Педагоги заметно растут. Проводя конкурс, мы формируем команду будущих молодых управленцев – завучей, директоров. Как правило, большинство участников «Педагогического дебюта» в дальнейшем становятся на руководящие должности в учреждениях дополнительного и общего образования.

За восемь лет проведения конкурса «Педагогический дебют» интерес к нему со стороны учителей не ослабевает – число желающих проявить себя никогда еще не опускалось ниже 20.