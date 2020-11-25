Мастерица из Барнаула занимается старинным способом печати на ткани

Современные рукодельницы бережно хранят традиционные виды творчества, зародившиеся еще во времена Древней Руси. Елена Вольф специализируется на создании народной куклы. Также она одна из немногих в нашем городе, кто владеет набойкой – искусством создания узоров на ткани.

Изучать технику набойки рукодельница начала с информации в Интернете года четыре назад. Но вскоре поняла, что ей этого недостаточно, о многих нюансах работы в Сети не говорится. Тогда она записалась на онлайн-курсы к Екатерине Кондратьевой, специалисту из Санкт-Петербурга, которая владеет своей мастерской по набойке. Она также дизайнер и реконструирует исторические костюмы, а на основе старинного кроя создает современную одежду.

— Когда делаешь народную куклу, в особенном костюме, свойственном какой-то губернии, то невольно проникаешься той эпохой, – рассказывает Елена. – Каждая область использовала свои ткани, свои узоры, имела конструктивные особенности. Поэтому на народную традиционную куклу ты смотришь уже не только как на игрушку, а как на источник исторической информации. Исследуешь сохранившиеся образцы или реплики. Рисунок, нанесенный при помощи набойки, становится большим помощником в изучении традиций времени. Его сами придумывали и вырезали вручную на заготовке из древесины. Да чего там говорить, тогда и полотна сами ткали. Осознание всего этого так сильно увлекло, что захотелось самой создавать подобное.

Освоив навык, Елена начала проводить свои мастер-классы в Барнауле.

Кстати, как утверждает мастерица, в европейской части России лучше сохранился этот вид ремесла. На Алтае же он был мало распространен.

Что по материалам?

Набойка основывается на проникновении краски в волокна ткани. Предназначенные для этого штампы изготавливаются из твердых пород древесины (орех, груша, клен и т.д.), которые предварительно просушивались не менее трех-четырех лет. Затем на них вырезается узор особым образом, так чтобы краска держалась равномерно. Рисунок может представлять собой растительные мотивы, животных или, например, этнографические орнаменты.

Следующий этап – штампы вывариваются в льняном, горчичном или ином специальном масле. Это делается для того, чтобы вытеснить пузырьки воздуха. Мастера работают с краской и водой, и чтобы дерево не треснуло и не набухло, оно должно быть хорошо пропитанным. Таким инструментам ничего не страшно.

В Барнауле их не производят. Елена заказывает их из Санкт-Петербурга, Перми. Инструменты имеют высокую стоимость, поэтому не всегда есть возможность заказать новые. В таком случае рукодельница прибегает к подручным материалам, например, делает штампы из бытового линолеума.

Для нанесения рисунка сейчас используют акриловые краски по ткани, с которыми удобно работать. Их закрепляют утюгом. Раньше применяли масляные, и процесс росписи был сложнее. На штамп краску наносят аккуратно, ровным слоем, при помощи кусочка обычной губки для мытья посуды.

Ткань желательно должна быть из натурального волокна: лен, хлопок, шерсть. Синтетика хуже держит краску, и ей требуется еще дополнительный закрепитель. Цвет полотна – предпочтительно светлый. Такую ткань с неокрашенным фоном называют белоземельной набойкой.

— Когда я еще училась, то декорировала черную футболку, – вспоминает Елена. – Какое было мое удивление, когда краска после нанесения впиталась и стала намного бледнее. Для темных тканей необходим специальный состав. Года три назад я расписывала летнюю светлую сумку-шопер. Она столько стирок пережила, а рисунку ничего не делается – как был яркий и четкий, таким и остался.

Воля творчеству

Существует два основных вида набойки. Елена занимается верховой, когда рисунок просто наносится поверх ткани. Есть еще кубовая, эта техника более трудоемкая. Специальным прозрачным раствором наносится рисунок, после этого ткань замачивается в индиго. По итогу получается синее полотно с белым (цвета ткани) узором.

Набойкой можно украсить любые изделия: наволочки, скатерти, платья, салфетки – все то, что можно сделать из натуральных тканей. Перед нанесением рисунка их обязательно стирают, чтобы убрать заводские технически масла, которые могут препятствовать проникновению краски.

Ткань раскраивают, если это нужно, и кладут на рабочую поверхность. Она должна быть упругой, немного пружинить. Ни в коем случае ни на голом столе и ни на чем-то слишком мягком. Рисунок наносится набивными движениями, чтобы загнать краску до самой середины волокна, отсюда и название техники. Помогают иногда специальным деревянным молоточком. Перед нанесением на итоговую работу рукодельница сначала пробует на лоскутах ткани, из которой сшито изделие. Делает для того, чтобы посмотреть, как поведет себя инструмент, достаточно ли краски взято, сочетаются ли цвета, какую силу нужно приложить, чтобы получился желаемый результат.

— Как приложил, так приложил – назад дороги нет, – говорит Елена. – Технику нужно нарабатывать. У новичков часто подтеки бывают, рисунок смазывается или, наоборот, не пропечатывается. Все приходит с опытом. Пока сам не попробуешь, не поймешь и не научишься.

На первый взгляд может показаться, что раз работа идет штампом, то все изделия будут выглядеть одинаково. Все совершенно наоборот. Пусть штампы и оставляют одинаковый узор, но сколько комбинаций и сочетаний можно придумать! Стоит только перевернуть рисунок, расположить его не в шахматном порядке, а, скажем, по периметру изделия – вид совершенно другой. Количество вариаций может быть любым. Если изделие сложное, то лучше предварительно набросать эскиз.

Как отмечает Елена Вольф, в создании дизайна большую роль играет «насмотренность». Перед разработкой своего изучаются работы различных дизайнеров, перенимаются какие-то идеи. В любом случае каждое изделие – индивидуально, практически невозможно повторить, да и никто не стремится. Мастер исходит из фасона, стиля, материала, набора штампов в наличии. Поэтому и получается у каждого что-то свое, особенное.

Сейчас Елена Вольф учится в магистратуре АлтГУ по специальности «Искусство костюма и текстиля». В качестве курсового проекта готовит стильное хлопковое платье с набойкой по подолу, которое точно окажется по вкусу современным модницам.

У Елены Вольф есть свой YouTube-канал DelkiRu. Она сама снимает и монтирует видеоуроки по рукоделию. В рамках этого проекта сотрудничает с мастерами из разных городов. В прошлом году канал получил «серебряную кнопку» за 100 тыс. подписчиков.