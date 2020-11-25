Как органы ТОС активизируют борьбу с ковидом

В администрации города Барнаула в режиме видеоконференции под председательством заместителя главы администрации города, руководителя аппарата Юрия Еремеева состоялось заседание Координационного совета по ТОС, в котором приняли участие заместители глав районных администраций, комитет общественных связей и безопасности.



Новый год в семейном кругу

На заседании обсуждался вопрос о работе органов ТОС в период пандемии коронавируса, а также задачи по участию в охране общественного порядка.

Участники пришли к решению, что очные конференции необходимо приостановить, а самим органам ТОС возглавить работу по информированию населения о правилах безопасности в период пандемии, показывать личный пример, чтобы в помещениях ТОС обязательно были маски и антисептики. Также местные органы помогут противодействовать агитации антимасочников. Особым вниманием надо окружить одиноких престарелых людей, не давать им отчаиваться на самоизоляции, поддерживать с ними контакт в режиме онлайн.

Кроме того, органам ТОС рекомендовали отказаться на Новый год от местных массовых мероприятий, на которых возможны большие скопления граждан, чтобы минимизировать вероятность заражения. Возможно, во дворах и будут устанавливать елки и украшать их, но массовые дворовые праздники придется отложить на следующий новый год. А жителей лучше настроить на празднование в семейном кругу у себя дома.

Также участники согласились, что руководителям ТОС надо быть ответственными за свои территории, вносить предложения о проверках конкретных объектов с массовым пребыванием людей в компетентные органы и самим участвовать в этих проверках, то есть не быть в стороне от наведения порядка.

Подобные меры предусмотрены и в планах работы органов ТОС на 2021 год, поскольку пандемия, судя по всему, не закончится в декабре.

Не отдавайте деньги мошенникам

Кроме того, органам ТОС рекомендовали поработать по предупреждению мошенничеств с банковскими картами и в целом дистанционных мошенничеств. Находясь на самоизоляции, люди скучают по общению и откликаются на любые сомнительные предложения, становясь легкой добычей аферистов. Самое главное, что представители ТОС хорошо знают население, одиноких, слабых духом людей, которые могут быть особо подвержены мошенничествам. Они в состоянии точечно связаться с конкретными людьми и чисто по-дружески предупредить: «Если вам позвонили незнакомцы и предлагают куда-то перевести деньги, или наоборот, получить компенсацию, или назвать данные своей банковской карты, то не надо ничего предпринимать, не надо соглашаться на эти предложения. Лучше вначале позвоните нам, в ТОС, посоветуйтесь. Мы вам все объясним».

Дружина начеку

Председателям органов ТОС рассказали о деятельности звеньев народной дружины, особо отметив опыт Железнодорожного, Ленинского и отчасти Индустриального районов. Практически в каждом ТОСе здесь создано звено народной дружины. И это помимо деятельности районного отряда. Это позволило увеличить эффективность работы.

Теперь звено народной дружины действует и в службе судебных приставов, члены которого выступают как в качестве понятых, так и для психологической поддержки сотрудников. Уже несколько раз они оказывали помощь судебным приставам при изъятии у должников арестованных машин. Барнаул – один из немногих городов в России, где создано звено дружины службы судебных приставов.

Никто не сомневается в полезности студентов для деятельности народной дружины, но было бы неправильно делать ставку только на студенческую молодежь. В конце концов, учащиеся могут уйти на сессию, на каникулы, а помогать полиции надо постоянно. Поэтому в последнее время стали все больше привлекать к охране общественного порядка местное население, которое живет на этой территории.

Список добрых дел звеньев народной дружины – внушительный, чему в немалой степени способствует то, что между дружиной, органами ТОС и населением налажена тесная связь.

Например, интересный опыт взаимодействия сложился в ТОС «Студенческий». Жители помнят — если они видят что-то подозрительное, сразу надо звонить председателю совета ТОС и по совместительству руководителю звена народной дружины Владимиру Шелковникову.

Недавний случай. Позвонила свидетельница и сообщила, что на ул. Промышленной на площадку у обрыва подошла большая машина-фургон, и из нее начали выкидывать под обрыв к реке мешки с мусором, прямо в водоохраной зоне. Свидетельница сообщила номер машины, а председатель сообщил об инциденте участковому. Прибывшие сотрудники полиции задержали нарушителей, на них составили административный материал и передали его в районную администрацию. Точно так же, по сообщению свидетельницы, задержали двоих мужчин, которые слили бензин на служебной машине и спрятали канистры в сугробе, чтобы потом их забрать.