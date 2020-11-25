Что произошло в Барнауле с 22 по 24 ноября

Обзор происшествий краевой столицы.

Небезопасная дистанция

22 ноября в 13.15 в районе дома № 18/2 на пр. Строителей водитель 1981 г. р. на «Шевроле-Лачетти» не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем «Субару-Форестер».

При столкновении водитель «субару» (1989 г. р.) получил телесные повреждения. Пострадавшему оказали помощь в горбольнице № 1, госпитализация не потребовалась.

Сбита на переходе

23 ноября в 12.05 у дома на ул. А. Петрова, 197, водитель 1985 г. р. на автомобиле «Хёндай-Солярис» сбил женщину 1942 г. р., переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный свет.

Женщина получила травмы, ее госпитализировали. В данный момент продолжается административное расследование, устанавливаются причины происшествия, сообщает отделение пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула.

ДТП, которого не было

В дежурную часть отдела полиции по Индустриальному району обратился 81-летний местный житель, сообщив, что неизвестный обманным путем похитил у него 30 тыс. рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что накануне ему позвонил мужчина и сообщил, будто его сын совершил ДТП, в котором пострадал человек. Незнакомец заверил, что вопрос с пострадавшим можно урегулировать, уплатив некоторую сумму. Поверив ему, пострадавший перечислил через банкомат 30 тыс. рублей. Только после перевода денег пенсионер позвонил сыну и узнал, что он находится дома и ДТП не совершал. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Перечислила деньги мошенникам

Неизвестные представились сотрудниками банка и похитили у жительницы Барнаула около 750 тыс. рублей.

В пункт отдела полиции по Индустриальному району обратилась с заявлением женщина 1977 г. р. Пострадавшая рассказала, что ей поступил звонок якобы от сотрудника службы безопасности банка. Неизвестный сообщил, что с банковской карты потерпевшей происходит несанкционированное снятие денег, добавив, что это, скорее всего, мошенники, и во избежание кражи женщине необходимо снять с карты всю сумму и пройти к другому банкомату для проведения некоторых операций. Под диктовку злоумышленника женщина произвела все необходимые действия, после чего с ее счета действительно списались деньги на сумму около 750 тыс. рублей.

По данному факту сотрудники полиции возбудили уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета), сообщает пресс-служба УМВД России по городу Барнаулу.