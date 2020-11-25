БК «Барнаул» продолжил победную серию в заключительном домашнем матче года против соперников из Курска

В очередном туре баскетбольного чемпионата России (Суперлига-2) БК «Барнаул» на своем паркете обыграл курских «Русичей», дожав их в конце игры – 90:81. Победная серия барнаульского клуба достигла уже шести матчей.

Приятно посмотреть

Барнаульский баскетбольный клуб, летом переживший даже не ребрендинг, а второе рождение, сменив все от вывески и состава с тренерским штабом до формы работы, с первого же сезона заявил о серьезных амбициях. Да, с подобным болельщики, причем не только баскетбольные, встречались уже не раз, и задачи ставились наполеоновские, и исполнители, кажется, подбирались под стать – но регулярно что-то мешало. В БК «Барнаул» все вроде бы идет правильным курсом. Конечно, когда еще даже первый круг не завершился, окончательные выводы делать рано. Но то, как барнаульцы расправляются со своими соперниками, достойно уважения. Проиграв в первом туре дома, что можно объяснить двухнедельным карантином, сказавшимся на состоянии игроков, с тех пор поражений команда не знает. А ведь перед этим были еще три уверенные победы в предварительном раунде Кубка России. По ходу всех этих встреч БК «Барнаул» и уверенно вел, потом вдруг отдавал инициативу, и догонял почти весь матч, и занимался «перестрелкой» с соперником, но результат был один – победы. Новички тоже, судя по всему, нашли общий язык друг с другом. Ведет игру Артём Чеваренков, завершает атаки Артём Чиликин, под кольцом уверенно сменяют друг друга Василий Рыженко и Вячеслав Ворончихин, в порядке капитан Дмитрий Злобин. В общем, на игру команды приятно смотреть.

Запас прочности

Матч с «Русичами» исключением не стал. Болельщики были вправе ждать яркой игры, ведь оба соперника в сезоне набирают в среднем 80 очков за игру. Это был тот случай, когда статистика не обманула.

Хозяева не стали долго изучать обстановку, открыв счет уже в первой атаке: Чеваренков отдал, Чиликин попал, уже классика. И постепенно, минуты за четыре, «Барнаул» обеспечил себе комфортный отрыв – 10:5. Тренерский штаб гостей отреагировал тайм-аутом, который не помог. Вскоре Василий Рыженко с паса того же Чеваренкова сделал счет 18:9, а в следующей атаке Константин Оченев забил с фолом и был точен при штрафном броске – и вот мы уже ведем с двузначным счетом. Правда, вскоре хозяева чуть притормозили, и куряне благодаря двум точным трехам сократили отставание до четырех очков, но перед первым перерывом «Барнаул» снова ушел в отрыв – 33:25.

Не зря «Русичи» намекали на то, что будут наказывать хозяев, едва те остановятся, вторая четверть это подтвердила. И если поначалу точные попадания соперника еще вроде бы опасений не вызывали, счет был комфортным, то вскоре «Русич» стало тревожно. Наши начисто стали проигрывать подбор на своем счете, тут еще на Чиликина что-то нашло и он смазал два штрафных – в общем, счет сравнялся 36:36, а уже в следующей атаке гости впервые за игру вышли вперед. Главный тренер «Барнаула» Евгений Горев отреагировал тайм-аутом. Ненадолго помогло, Андрей Кузёмкин сравнял счет, но потом снова солировали «Русичи». В итоге на большой перерыв мы уходили, уже проигрывая – 45:49.

После игры Евгений Горев рассказал, что в перерыве устроил разбор полетов. Главный тезис – терпеть и не отдавать инициативу. В игру с началом второй половины барнаульцы вернулись быстро. Правда, и куряне, почувствовав, что могут в Барнауле поживиться очками, сдаваться не хотели. В общем, пошел баскетбол на встречных курсах, и тут уж у кого сил на концовку хватит. Запаса прочности оказалось больше у хозяев. В самом начале четвертой десятиминутки Чиликин дважды попал издали, сделав счет 77:70. И на этой дистанции «Барнаул» держал соперника почти до конца игры, победив в итоге со счетом 90:81.

Победная серия нашей команды достигла шести матчей. Как говорит Евгений Горев, психологически давить на игроков этот факт не будет – наоборот, приятно чувствовать силу и уверенность. Правда, впереди «Барнаул» ждет серьезнейшая проверка на прочность. Игра с «Русичами» стала последней домашней в 2020 году, впереди у наших баскетболистов пять выездных встреч подряд, первая из которых – 2 декабря в Москве против «Динамо-МГТУ». На своем паркете «Барнаул» теперь сыграет только 16 января.

Алексей Чиликин в игре с «Русичами» набрал 32 очка и сделал 12 подборов, поднявшись на второе место в рейтинге снайперов нынешнего розыгрыша Суперлиги-2.