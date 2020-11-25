Барнаульцам раздают медицинские маски и памятки

Волонтерский штаб акции взаимопомощи #МыВместе и Министерство здравоохранения Алтайского края подготовили яркую листовку по профилактике COVID-19. 19 ноября руководитель исполкома ОНФ в Алтайском крае Сергей Войтюк и депутат БГД Кристина Юстус передали первую тысячу памяток главному врачу городской поликлиники № 1 Елене Азаровой для распространения среди посетителей.

В городской поликлинике № 1 всех пациентов на входе встречают с антисептиком – ведется обязательная в условиях пандемии обработка рук. После этой важной процедуры каждый посетитель получает листовку по теме COVID-19. В сезон подъема заболеваемости эта информация особенно актуальна для жителей краевой столицы.

— Спасибо, как раз об этом хотела спросить у врача. Полезная информация, – отреагировала на содержимое листовки одна из посетительниц – Мария Студенкова.

Как поступать тем, кто контактировал с больным COVID-19? Из памятки можно узнать об этом детально: как себя вести, какие лекарственные препараты принимать, когда вызывать врача, по какому телефону и куда обращаться, чтобы дистанционно получить лист нетрудоспособности.

В ближайшие дни памятки получат все тринадцать поликлиник Барнаула, где работают call-центры. Депутат Барнаульской городской Думы Кристина Юстус отметила, что содержание памяток будет актуализироваться по мере обновления рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Медицинские маски будут переданы в медучреждения, которые обратились к депутатам за помощью.

Руководитель регионального исполкома ОНФ Сергей Войтюк подчеркнул актуальность проводимой работы.

— При поддержке администрации Барнаула и группы компаний «Оранжевый СЛОН» началось размещение пяти тысяч памяток на рекламных стендах в подъездах многоквартирных домов. Мы раздаем памятки повсеместно. Сейчас уже информация содержится в более чем 600 подъездах Индустриального района Барнаула. Также такие форматы будут распространены через управляющие компании, территориальные общественные советы. Мы призываем горожан обратить внимание на рекомендации специалистов и пользоваться ими при столкновении с коронавирусом, – отметил Сергей Анатольевич.

Главный врач поликлиники Елена Азарова отметила, что листовки станут подспорьем для персонала медучреждения:

— Мы получили памятки, большое спасибо. Это помощь нашим специалистам, потому что на приеме мы эту информацию проговариваем, а будет возможность сэкономить время и просто передать памятку. Наши пациенты будут все это видеть, смогут прочитать и унести с собой.

По словам Сергея Войтюка, информирование населения различными методами будет продолжено и дальше:

— Считаем, что это полезно. Будем это направление развивать. Спасибо бизнесу, который откликается и помогает в реализации наших планов, спасибо волонтерам, которые будут раздавать листовки населению. В таких сложных условиях важно общее единение. Пандемию побеждают не надзорные органы, не супервозможности системы здравоохранения, которая сегодня, к сожалению, на пределе. Ее побеждает общество в целом. Важный принцип – чтобы мы были вместе!

Помощь волонтеров по доставке продуктов и лекарств пожилым и маломобильным людям, самоизолировавшимся на время распространения коронавируса. Телефоны бесплатной горячей линии: 8-800-200-3411, 8-800-700-5122.