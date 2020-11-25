80 лет назад в нашей стране были сделаны первые шаги к созданию системы профтехобразования

В прошлую пятницу в Барнауле отмечали юбилей профессионально-технического образования. В рамках празднования чествовали ветеранов, опытных мастеров и тех, кто только-только начал осваивать азы будущей профессии.

Становление системы профессионального технического образования в России пришлось на тяжелые 1940-е годы. Именно тогда правительство приняло решение о ликвидации технической безграмотности и обязало рабочих в возрасте от 18 до 40 лет посещать занятия в фабрично-заводских семилетках. Главный ориентир, который тогда ставили перед собой только что появившиеся учреждения, был направлен на воспитание молодого поколения и подготовку его для работы в народном хозяйстве. Перед только-только севшими за парты рабочими вскоре встали задачи военного времени. Именно тогда были заложены негласные принципы работы профтеховцев: не бояться сложных задач, не опускать рук, стойко преодолевать неудачи и отвечать головой за качество.

Для человека 80 лет – цифра существенная. Можно сказать, прожита целая жизнь. Для образовательной системы это слишком маленький срок – впереди много непокоренных вершин и новых горизонтов. Тем не менее система успела пережить много потрясений, перестроек и реформ. Сегодня ее уровнем подготовки, мастерами и профессионалами, которые продолжают традиции предшественников, развивают их и закладывают новые, стоит гордиться.

— Корни праздника уходят в глубокую древность – общество развивалось усилиями тех, кто что-то осваивал и умел передать навыки другим, – уверен заместитель Председателя Правительства Алтайского края Игорь Степаненко. – Системе профессионально-технического образования было непросто, как и многим другим областям. Случались и сожаления, и разочарования. Вместе с тем, обратите внимание, насколько эта система живуча и необходима обществу – человек труда сегодня востребован гораздо больше многих других.

И это действительно так – как бы не трансформировалось общество, какие бы технологические, политические, социальные и прочие изменения в нем не происходили, для человека ремесла всегда найдется дело. Нужно будет возводить дома, создавать машины, строить дороги. Другое дело, что со временем трансформируются методы и подходы к работе. Однако это предвидят профессиональные учреждения образования – колледжи, техникумы, академии. Они постоянно следят за трендами и внедряют их в учебные процессы.

Даже если сегодня пройтись по аудиториям, не всегда догадаешься, что в таких условиях готовят людей ремесла – оборудование высокотехнологично и современно, еще каких-то 15 лет назад о таком и мечтать не решались.

Одно из образцовых в этом отношении учреждений – не только в городе и регионе, но и за его пределами – Алтайский архитектурно-строительный колледж. 75% студентов обучаются исключительно по строительной отрасли. Остальные – по направлениям, продиктованным временем, чаще всего они связаны с информационными технологиями, без которых сейчас не обходится ни одна сфера общества. С ребятами работают лучшие специалисты, преподаватели и мастера, поднимая рейтинг ссуза. Это лишний раз подтверждает статистика – несколько лет назад Алтайский архитектурно-строительный колледж возглавил топ-50 самых востребованных среднеспециальных учебных заведений, готовящих специалистов для строительной отрасли России.

— В первую очередь мы ответственны перед своими студентами – после их выпуска мы можем смело смотреть им в глаза, зная, что сделали все возможное для их жизненного успеха, – отмечает директор колледжа Виталий Баленко. – А успешность выражается в уровне их профессиональной подготовки. Мы гордимся своими выпускниками. Надеюсь, и они гордятся своим учебным заведением.

Сегодня профессионально-техническое образование не остается без поддержки государства – в рамках нацпроекта «Образование» реализуется проект «Молодые профессионалы». Кроме того, с инициативой «Кадры нового Алтая» выступал Губернатор, Председатель Правительства Алтайского края Виктор Томенко.