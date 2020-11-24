Журналист меняет профессию: лайфхаки для видеосъемки

В Алтайском крае проходит VI конкурс «Журналист меняет профессию», который призван сделать рабочие профессии привлекательными.

Преодолев некоторые трудности в связи с пандемией, видеомонтажеры вновь приступили к занятиям. После пары вводных уроков журналисты, обучающиеся на курсах в Алтайской академии гостеприимства, узнали способы работы с видеокамерой, а также терминологию, в том числе наезд и отъезд камеры, восьмерка (способ съемки, который, как правило, применяется в интервью), такие понятия, как камера сопровождения и камера оглядывания и многое другое.

Люди, работающие, в основном, ручкой и на клавиатуре компьютера, смогли подержать в руках настоящую профессиональную видеокамеру, попробовали использовать все эти приемы прямо в классе, водя камерой по объектам в классе и по лицам своих согруппников. Если кто-то скажет, что это несложно, ошибется, ведь с первого раза плавно, без толчков, перемещать довольно тяжелую камеру, даже закрепленную на штативе, не просто. Но не у каждого есть профессиональное оборудование, поэтому наш преподаватель Алтайской академии гостеприимства дал нам несколько «лайфхаков», как использовать телефон, который всегда под рукой.

Для видеосъемок без штатива, чтобы камера не дрожала, можно прислониться к какому-нибудь устойчивому объекту, например, к дереву, а если нет рядом такого объекта, то можно занять «позу стрелка», то есть выставить вперед ногу и прижать локти к бокам. А можно подготовить заранее специальный отвес: леску с закрепленными к ней с двух сторон гайками. Бросаем гайку вниз, одна лежит на полу, вторую нужно сильно потянуть вверх и держа в руке телефон или камеру, можно свободно поворачиваться, как по оси, не сбивая горизонт съемки. Всё это должно пригодиться, ведь для нас уже есть задание – снять короткий, минут на пять сюжет на любую тему, используя все изученные приемы.

Организаторами конкурса «Журналист меняет профессию» являются: Министерство образования и науки Алтайского края, ООО «Барнаул-Спецодежда», Фонд президентских грантов, Алтайская академия гостеприимства, при поддержке и содействии Департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике.

Людмила Киршенман