Видеомонтажер – профессия перспективная

В рамках конкурса «Журналист меняет профессию», который проводится в Алтайском крае уже шестой год, журналисты осваивают рабочие профессии на базе Алтайской Академии Гостеприимства. В этом году представители СМИ, помимо других специальностей, осваивают профессию видеомонтажера.

Видеомонтажером можно работать на телевидении, в киностудиях и, конечно, на фрилансе. Занятие это интересное, творческое. Чтобы стать хорошим видеомонтажером, требуется креативный склад мышления, способность видеть окружающий мир и замечать детали. Не помешает и усидчивость, так как много времени приходится работать за компьютером. Ну а предпринимательская жилка поможет в будущем подыскать клиентов и интересные площадки для работы.

Учить нас взялся колоритный и харизматичный преподаватель Павел Кривошеев – он покажет нам как собирать готовый ролик, накладывать спецэффекты, добавлять титры, подписи, поможет в изучении базовой программы Adobe Premiere Pro 2020, которую мы будем использовать в работе.

Сейчас даже маленькие дети увлечены съемками видео, стремятся стать популярными в соцсетях, свободно используют различные спецэффекты.

Моя девятилетняя дочка, например, постоянно снимает какие-то видеоролики, размещает их в раскрученных социальных пространствах, имеет уже свои предпочтения: например, любит Likee, не любит Tik-Tok. На сегодняшний день она, реально, знает об этом больше, чем я. Вот именно это и сподвигло меня выбрать эту специальность в длинном списке профессий, предоставленном в этом году для краевого конкурса «Журналист меняет профессию». Хочется не только понимать то, чем увлечены современные дети, но получить знания и повысить свой авторитет в глазах ребенка. Надеюсь, что мы вместе с ней сможем монтировать видео и размещать их в YouTube. Какие открываются перспективы! Но даже если не стремиться к виртуальной известности, можно зарабатывать, монтируя видео со свадеб, праздников, корпоративов — профессионально оформленные видео всегда требуются.

Организаторами конкурса «Журналист меняет профессию» являются: Министерство образования и науки Алтайского края, ООО «Барнаул-Спецодежда», Фонд президентских грантов, Алтайская академия гостеприимства, при поддержке и содействии Департамента администрации губернатора и Правительства Алтайского края по информационной политике.

Людмила Киршенман