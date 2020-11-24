В Краевой филармонии выступил квартет «Черный квадрат» (Москва) – коллектив, который славится необычным переосмыслением классики

На своих концертах он смело интерпретирует Баха, Грига, Вивальди, Римского-Корсакова, Хачатуряна. В Барнауле музыканты выступили в рамках программы Министерства культуры Российской Федерации «Всероссийские филармонические сезоны».

Помимо Барнаула, с программой «Классика в квадрате» музыканты побывали в Новосибирске и Томске – родном городе основательницы квартета, пианистки Ольги Кияшкиной. Именно она собрала вместе талантливых музыкантов – Зою Вязовскую (флейта), Игоря Ямпольского (ударные), Ираклия Долидзе (контрабас). Все они получили блестящее академическое образование и, будучи влюбленными в классику, все же осмелились шагнуть за ее границы.

И вот уже на протяжении двенадцати лет «Черный квадрат» активно гастролирует по стране, выступая на лучших концертных площадках. В числе последних достижений коллектива – победа в телевизионном конкурсе «Квартет 4×4» канала «Культура».

Несмотря на то, что во время своего тура, поддержанного Министерством культуры, «Черный квадрат» исполнял одну и ту же программу, вряд ли одно выступление коллектива было похоже на другое. Ведь музыканты – большие любители импровизации. И даже ненавязчивый конферанс флейтистки Зои Вязовской тоже предполагал свободную форму общения с залом – непринужденную, напоминающую реплики между делом.

Представление о коллективе у публики сложилось сразу после первой композиции. Исполнив знаменитую «Шутку Баха» по-джазовому смело и легко, музыканты словно обозначили свои границы допустимого в импровизации. А они оказались явно широки.

При этом участники коллектива хоть по-своему и трактуют классику, но делают это деликатно и с умом. Они заставляют публику то улыбнуться во время объявления фрагмента сюиты Грига «Путешествия Пера Гюнта» — «Утро на горе Фудзияма», отсылая к нынешним непростым временам, то отбивать ритм по ручкам кресла под барабанные дроби «Танца с саблями», созданного по мотивам известного произведения Хачатуряна.

В ходе выступления музыканты даже презентовали небольшую часть своей новой программы «Сказки Средиземья», которая в целом представляет собой квест-концерт. Как пояснила ведущая, в ходе этой программы публика сама решает – куда повернется сюжет, а вместе с ним и музыка.

Прозвучала и композиция «Хоббиты», исполненная по мотивам музыки Говарда Шора, и «Бал чародеев», отсылающий к одноименному произведению Джона Вильямса. Грандиозно звучал «Сказочный лес» – авторская фантазия по сюжету фильма «Хроники Нарнии», сочиненная музыкантами коллектива. На смену лиричным темам приходили зажигательные мелодии с неожиданными ритмами и каким-то совершенно невероятным содержанием. Не случайно весь репертуар коллектива обязательно пропускается через каждого музыканта, и каждый из них, поделившись своим восприятием, помогает общему делу – созданию авторских транскрипций, то есть осмыслению идей, когда-то выраженных классиками.

Музыканты квартета «Черный квадрат» выражают идеи движения «кроссовер», предполагающего смешение стилей и жанров без ущерба аутентичному содержанию.