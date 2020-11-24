В Барнауле прошел очередной антиковидный рейд

В пятницу, 20 ноября, специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, представители Общероссийского народного фронта и народной дружины «Барнаульская» провели проверку соблюдения требований по профилактике коронавирусной инфекции в период пандемии на рынке «Юбилейном».

Буквально в начале торговых рядов защитная маска на одном из продавцов не закрывала нос. Специалист Роспотребнадзора Елена Боброва распорядилась оформить в отношении продавца протокол об административном правонарушении.

В дальнейшем участники проверки подобных нарушений не увидели. У арендаторов и продавцов в наличии салфетки для рук, антисептики, защитные маски для покупателей. По периметру здания на колоннах установлены обеззараживатели воздуха, рециркуляторы, которые обеспечивают безопасность покупателей и продавцов.

По словам директора рынка Марины Прокудиной, ручки дверей на входных группах протирают дезинфицирующим средством несколько раз в течение дня. Вечером проводят влажную уборку всего помещения рынка с применением дезинфицирующих средств.

Температуру тела сотрудников, арендаторов и продавцов замеряют и фиксируют в журнале. У проверяющих вызвала вопросы организация термометрии. Во-первых, температура измеряется ртутными градусниками, и нет гарантии, что их надежно обрабатывают после предыдущего использования. Это один из механизмов передачи инфекции. Есть определенные требования к обработке термометров, они должны погружаться в специальный раствор. Термометрия рекомендована бесконтактным способом.

Во-вторых, на рынке не обеспечен входной контроль, и измерение температуры отдано на откуп самих арендаторов и продавцов. На возражение руководства рынка о том, что в помещении работает порядка 400 человек, и организовать входной контроль не представляется возможным, специалисты Роспотребнадзора предложили организовать доступ продавцов через три имеющихся входа. А бесконтактный замер температуры занимает секунды — в пример привели учебные заведения, школы, где учащихся гораздо больше, чем продавцов на рынке, и тем не менее, грамотно организованная термометрия не мешает организации учебного процесса.

Было проверено помещение, где разводятся дезинфицирующие средства. Как замечание – здесь нет памятки, где было бы четко разъяснено, какое средство используется, как применяется, в каких пропорциях готовится. Кстати, Сергей Войтюк, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае, предложил руководству рынка централизованно составлять дезинфицирующие средства и обеспечивать ими арендаторов и продавцов. Это позволит гарантировать эффективность применения антисептических средств.

Елена Боброва, начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, подвела итоги проверки. По ее словам, несмотря на составленный протокол в отношении продавца и предписание, выписанное дирекции рынка «Юбилейного», серьезных нарушений там не выявлено.