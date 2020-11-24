В Барнауле прошел очередной антиковидный рейд

В пятницу, 20 ноября, специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, представители Общероссийского народного фронта и народной дружины «Барнаульская» провели проверку соблюдения требований по профилактике коронавирусной инфекции в период пандемии на рынке «Юбилейном».
Специалисты Управления Роспотребнадзора с особым вниманием относятся к проверкам продовольственных рынков.Фото Андрея Чурилова
Буквально в начале торговых рядов защитная маска на одном из продавцов не закрывала нос. Специалист Роспотребнадзора Елена Боброва распорядилась оформить в отношении продавца протокол об административном правонарушении.
В дальнейшем участники проверки подобных нарушений не увидели. У арендаторов и продавцов в наличии салфетки для рук, антисептики, защитные маски для покупателей. По периметру здания на колоннах установлены обеззараживатели воздуха, рециркуляторы, которые обеспечивают безопасность покупателей и продавцов.
По словам директора рынка Марины Прокудиной, ручки дверей на входных группах протирают дезинфицирующим средством несколько раз в течение дня. Вечером проводят влажную уборку всего помещения рынка с применением дезинфицирующих средств.
Температуру тела сотрудников, арендаторов и продавцов замеряют и фиксируют в журнале. У проверяющих вызвала вопросы организация термометрии. Во-первых, температура измеряется ртутными градусниками, и нет гарантии, что их надежно обрабатывают после предыдущего использования. Это один из механизмов передачи инфекции. Есть определенные требования к обработке термометров, они должны погружаться в специальный раствор. Термометрия рекомендована бесконтактным способом.
Во-вторых, на рынке не обеспечен входной контроль, и измерение температуры отдано на откуп самих арендаторов и продавцов. На возражение руководства рынка о том, что в помещении работает порядка 400 человек, и организовать входной контроль не представляется возможным, специалисты Роспотребнадзора предложили организовать доступ продавцов через три имеющихся входа. А бесконтактный замер температуры занимает секунды — в пример привели учебные заведения, школы, где учащихся гораздо больше, чем продавцов на рынке, и тем не менее, грамотно организованная термометрия не мешает организации учебного процесса.
Было проверено помещение, где разводятся дезинфицирующие средства. Как замечание – здесь нет памятки, где было бы четко разъяснено, какое средство используется, как применяется, в каких пропорциях готовится. Кстати, Сергей Войтюк, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае, предложил руководству рынка централизованно составлять дезинфицирующие средства и обеспечивать ими арендаторов и продавцов. Это позволит гарантировать эффективность применения антисептических средств.
Елена Боброва, начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю, подвела итоги проверки. По ее словам, несмотря на составленный протокол в отношении продавца и предписание, выписанное дирекции рынка «Юбилейного», серьезных нарушений там не выявлено.
21 ноября начала работать горячая линия Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю консультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.
Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 начала работать с 21 ноября. Позвонить можно как в рабочие, так и выходные дни по телефонам в Барнауле с 9 до 17 часов: 8 (3852) 24-99-59; 66-54-27; 24-28-62; 24-29-69; 24-99-66; 66-54-33.
21 ноября начала работать горячая линия Роспотребнадзора по вопросам тестирования на новую коронавирусную инфекцию.
Специалисты Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю консультируют население по вопросам, связанным с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов.
Всероссийская тематическая горячая линия по вопросам тестирования на COVID-19 начала работать с 21 ноября. Позвонить можно как в рабочие, так и выходные дни по телефонам в Барнауле с 9 до 17 часов: 8 (3852) 24-99-59; 66-54-27; 24-28-62; 24-29-69; 24-99-66; 66-54-33.