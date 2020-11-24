Школьники и студенты Алтайского края разработают цифровые решения для аграрной сферы

Ученые Алтайского государственного аграрного университета совместно с Детским технопарком Алтайского края «Кванториум.22» развивают у молодежи интерес к цифровизации сельского хозяйства. В рамках их совместного проекта «Цифровое поле» школьники и студенты будут заниматься поиском и разработкой цифровых решений для представителей аграрной сферы.

Как рассказал один из кураторов проекта, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры землеустройства, земельного и городского кадастра АГАУ Пётр Мягкий, главная цель, которую преследуют авторы, – научить ребят пользоваться современными ГИС-технологиями в управлении земельными ресурсами и для ведения сельского хозяйства.

— Пилотной площадкой для создания макета «цифрового поля» стали земли учебно-опытной сельскохозяйственной станции аграрного университета, – поясняет ученый. – «Кванториум.22» обеспечил технические средства для аэрофотосъемки – беспилотные летательные аппараты, а также запланировал выполнение проектных заданий обучающимися «Кванториума.22» по данной тематике.

Сейчас участники занимаются созданием проекта модели рельефа выбранной территории. В дальнейшем она позволит вносить изменения в агротехнику работ, выполняемых на опытном поле.

— Данные, полученные с помощью беспилотных летательных аппаратов, являются гораздо более точными, чем снимки, полученные из космоса, – подчеркивает Пётр Мягкий. – Информация, предоставляемая оператору практически в онлайн-формате, поможет аграрию точнее и эффективнее распределять ресурсы предприятия и организовывать работы. Но управлять коптером могут и школьники, что они с успехом и демонстрируют на конкурсе «АгроНТИ». А вот чтобы рассчитать параметры съемки, составить программу с учетом всех полученных исходных данных и затем ввести рабочие параметры в сельхозтехнику, снабженную навигационными приборами, надо все-таки учиться.