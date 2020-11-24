Лыжные базы и катки готовятся к зимнему сезону

Ревизия технического состояния проводится как на закрепленных площадках, так и на бесхозяйных объектах. Где-то собирают мусор и листву, где-то чинят и подкрашивают ограждение будущих ледовых арен. Такая работа проводится во всех районах Барнаула под контролем городского комитета по физической культуре и спорту.

По словам ведущего специалиста комитета по физической культуре и спорту города Барнаула Алексея Ревякина, к приему всех категорий граждан уже готова 21 лыжная база.

— Это значит, что здесь отремонтированы помещения, подготовлен и обновлен инвентарь, – пояснил Алексей Валентинович. – Как только установится хороший снежный покров, будут подготовлены лыжные трассы, и работа начнется в полном объеме. К слову, ценовая политика останется на уровне прошлого года. В Барнауле проводится работа по наращиванию ледовой подушки в 31 уличной хоккейной коробке, в такой работе участвует и городской комитет по образованию. В этом году мы запланировали оборудовать 21 ледовый каток. Окончательного решения по этому вопросу пока нет, все решит санитарно-эпидемиологическая ситуация.

В пяти районах Барнаула в рамках проекта «Дворовый инструктор» будут работать 10 открытых спортивных площадок.

Большую работу по подготовке спортивных объектов к зиме ведут районные администрации. Так, в Октябрьском районе в рамках месячника осенней санитарной очистки при содействии студентов Алтайского государственного колледжа и Алтайского архитектурно-строительного колледжа приведены в порядок площадки на ул. Шевченко, 1, Комсомольском проспекте, 77, ул. Советской, 11, ул. 40 лет Октября, 33а. Сотрудники администрации района вместе с ребятами убрали прошлогоднюю листву и вывезли мусор.

— Как объекты ЖКХ готовят к зиме летом, так и мы начинаем готовить уличные спортивные объекты задолго до того, как выпадет снег, – рассказал главный специалист комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту Евгений Петров. – Если что-то сломается в зимний период, ремонтировать и восстанавливать будет неудобно и некомфортно, да и результат будет не тот. Как правило, не вызывают тревоги объекты, которые стоят на чьем-то балансе, такие как ледовый стадион «Клевченя», где будет организован учебно-тренировочный процесс, планируется проведение соревнований различного уровня. Для населения здесь организуют прокат коньков, работу буфета и оказание услуг по заточке коньков. К слову, со своими коньками катание будет бесплатным.

Незакрепленные объекты курируют сотрудники администрации, которые наводят порядок либо сами, либо привлекают помощников в лице общественности. Работа в таком случае идет споро, ведь красить или заново натягивать сетку-рабицу в несколько пар рук намного быстрее. В администрации на рассмотрении просьба жителей о заливке катка с прокатом спортивного инвентаря по адресу: пр. Ленина, 152. В зимний период в районе планируется открыть две спортивных площадки в рамках проекта «Дворовый инструктор». Местом для организации тренировочного процесса выбраны спортивный комплекс «ВРЗ» на ул. Воровского, 110, и хоккейная коробка «Маяк» по адресу: ул. 40 лет Октября, 33а.

— Вопрос первоочередности оборудования катка или лыжной трассы для нас не стоит, все будет зависеть от погодных условий, – пояснил Евгений Петров. – Технически заливка ледовой площадки требует больших трудозатрат и времени, и если и дальше будет стоять холодная, но бесснежная погода, это станет для нас первоочередной задачей.