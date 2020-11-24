Как правильно кормить птиц зимой

Общественники и экологи при поддержке предпринимателей города организовали в парке «Изумрудный» целую столовую для птиц.

В Барнаул пришли первые морозы. После недавних плюсовых температур перестроиться нелегко. Кажется, даже шуба не греет. Задумывались, каково птицам? Эта морозная пора для них – суровый период. Они все время находятся в поисках пищи, ведь на поддержание тепла нужно много энергии. В предчувствии холодов многие птицы перебираются поближе к людям.

У славян существует поверье, согласно которому именно к 12 ноября к жилью человека прилетают зимующие пернатые типа свиристелей, соек, синиц, снегирей, щеглов, чечеток. Птицы понимают, что около домов, во дворах им посчастливится найти что-нибудь съедобное.

К этому дню заготавливают подкормку, в том числе и «синичкины лакомства»: несоленое сало, нежареные семечки тыквы, подсолнечника или арахиса, делают и развешивают кормушки. Синички летом питаются только насекомыми, лишь необходимость заставляет их переходить на питание жирными растительными кормами.

В прошлом году юные экологи развешали в парке «Изумрудный» 40 кормушек, нынешней осенью к ним добавились еще и скворечники. В Синичкин день ребята провели «ревизию» существующих кормушек, а общественники передали им семена подсолнечника. К слову, забота о птицах не носит разовый характер: на занятиях в экологическом центре школьники готовят еще и «экокормушки», в основе которых лежит несоленое сало и разнообразное зерно. От таких кормушек не остается никаких отходов, кроме ниточки из натурального волокна, которой они крепятся к ветке дерева.

Школьники внимательно наблюдают за жизнью пернатых друзей, ведут дневники, в которых отмечают, сколько птиц прилетает на кормежку, какой объем подкормки им необходим. Ребята ведут большую исследовательскую работу, фотографируют птиц и даже обнаружили редкие для Алтайского края виды, о присутствии которых в нашем регионе не знали даже орнитологи.

— При кормлении птиц есть определенные нюансы, – рассказал директор Алтайского краевого детского экологического центра (АКДЭЦ) Игорь Марискин. – Подкармливать их нужно тогда, когда становится совершенно голодно. Нельзя сразу делать птиц иждивенцами, сейчас они вполне могут добывать корм сами. Вот когда установится большой снежный покров, начнутся сильные холода и метели, можно подсыпать корм, но тоже дозированно. Птицы не должны забывать, что они могут выживать без человека. Вместе с тем мы должны быть готовы помочь им при необходимости. Отрадно, что шефство над птицами берут на себя целые классы барнаульских школьников.

Семена подсолнечника для птиц не просто лакомство, а жизненно необходимая пища, которая сможет спасти от голода и холода. Запасы поделены на две части: одна будет подсыпаться в кормушки, размещенные на территории экоцентра, другая – в парке «Изумрудный», который находится под опекой юных экологов и «зеленых» волонтеров Барнаула.

В барнаульском парке впервые отметили Синичкин день. Мероприятие прошло по инициативе комиссии по экологии, туризму и здоровому образу жизни Общественной палаты Алтайского края, при участии краевого экологического центра, представителей Общероссийского народного фронта, движения «Начни с дома своего», общественной организации «Моя малая родина» и Барнаульской халвичной фабрики.