Как активные горожане объединяют соседей и преображают улицы и дворы

С целью финансовой поддержки общественных организаций и ТОС существуют грантовые конкурсы городского, краевого, федерального уровней. Депутат городской Думы Александр Локтев взял на себя обязанность помогать барнаульцам, участвующим в жизни улицы, микрорайона, отдельного дома.

Не за награды

— О жителях Барнаула, которые по собственной инициативе благоустраивают дворы, на свои средства приобретают элементы для детских площадок, убирают незаконные земляные погреба, я узнал во время встречи с избирателями в ходе предвыборной кампании, – рассказал Александр Локтев. – Удивило, что эти люди не просят помощи, рассчитывая только на свои силы, работают не за спасибо, а по велению души. Подобных историй набралось так много, что мы решили каждый год поощрять их героев. Но самое главное, мы даем людям возможность поделиться опытом, рассказать, как они ищут помощников для реализации своих инициатив, каким образом решают проблемы и находят выход из сложных ситуаций.

Первой, кого заметил Фонд Александра Локтева, стала домком Надежда Петрова. Дом № 32 на ул. Шумакова очень большой, и пенсионерка решила привнести в его жизнь праздник. Она сама писала сценарии детских мероприятий, шила костюмы из марли и остатков ткани, проводила конкурсы для ребятишек и покупала игрушки победителям. Узнав об инициативном домкоме, Локтев стал помогать в организации таких праздников.

Депутат и его помощники не объявляли конкурс, они находили активных людей сами, узнавая информацию в ТОСах или на встречах с жителями, на личных приемах. Так, он познакомился с жительницей проезда Огородного Валентиной Игнатьевой, организовавшей соседей на обустройство детской площадки, за которой они ухаживают три года. Предприниматель Андрей Покорняк, например, не только автор сценариев праздников в ТОС Власихинского микрорайона, но и звукорежиссер, исполнитель ролей сказочных героев.

— У активных горожан можно многому поучиться, – с улыбкой говорит Александр Локтев. – Не только настойчивости в достижении цели, но и энтузиазму, с которым люди берутся за благоустройство территорий на месте бывших свалок или заброшенных земляных погребов. Самое главное, что получив от меня даже небольшую финансовую поддержку, их инициативы набирают такие обороты, что диву даешься. Таких людей нужно выделять, рассказывать о них, чтобы активисты видели, что делают нужное для Барнаула дело. Анатолий Зябрин, например, попросил у нас асфальтовый скол, поскольку много лет следит за благоустройством спуска к ручью на ул. Орловской, который находится даже не возле его дома. Анатолий Сергеевич сам организовал жителей на отсыпку улицы и в течение зимы следит, чтобы здесь не было скользко.

За три года работы Фонда Александра Локтева награждены 28 активных барнаульцев, которые проводят уличные праздники, организуют субботники, убирают свалки, выделяют технику для очистки улиц от снега, развивают детский дворовый спорт.

Активисты-2020

В текущем году ленту «Активный горожанин» получили сразу 11 барнаульцев. Зинаида Бердникова и Анна Сивкова организуют для жителей ул. Путейской особенные праздники: День защиты детей с общим сладким столом, День семьи, любви и верности – с ромашками и чествованием семейных пар, выступлением местного танцевального ансамбля «Путеечка» и аниматоров-самоучек. Масленица, Новый год, Рождество, праздник Ивана Купалы становятся здесь настоящими народными гуляниями с хороводами, играми и состязаниями. Особенно любят праздник добрососедства – День вареников, когда на улице за длинным столом дети под руководством взрослых стряпают вареники и все вместе с удовольствием их едят. Еще одна отличительная черта улицы – это элементы благоустройства, как летнего, так и зимнего: фантазия и любовь вкладываются в каждую изготовленную жителями фигуру.

— Улица у нас замкнута с одной стороны Пивоваркой, с другой – железнодорожной насыпью, – рассказали активистки. – Но мы замкнуто не живем, стараемся вовлекать жителей в мероприятия, объединить, сплотить, показать, как замечательно, если знаешь таланты своих соседей. Поэтому если лепим для праздника вареники, весь процесс обязательно сопровождается рассказами из жизни каждого жителя. Если готовимся ко Дню матери, то детки делают стенгазеты и пишут такие стихи, что без слез слушать невозможно – столько в них любви и нежности. А какие фигуры для новогоднего оформления получаются забавные…

Александр Шамехин, проживающий на ул. Телефонной, 54, много лет помогал супруге и команде активистов дома в борьбе с незаконными погребами. За шесть лет инициативной группе удалось не только очистить территорию, но и поставить на ней современный игровой комплекс без всякой грантовой поддержки. Теперь на праздники здесь собираются десятки детей и взрослых. Сам Александр все лето работал тренером в рамках проекта «Дворовый инструктор», сейчас продолжает тренировки с детьми на площадке и бесплатно занимается со школьниками СОШ № 64. Недавно он защитился на звание тренера физкультурно-оздоровительной и спортивной массовой работы с населением, так что жители близлежащих домов получили дипломированного специалиста в шаговой доступности.