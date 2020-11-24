Где тонко, там и анорексия: как скоро желание постройнеть перерастает в болезнь?

В 2005 году в международном календаре появилась необычная дата: 16 ноября – День борьбы с анорексией, и его инициаторы призывают принять свое тело. В этот день главный внештатный специалист по питанию алтайского Минздрава, педиатр Ирина Мироненко рассказала, как недовольство внешностью приводит детей к анорексии и в чем целительная сила родительской любви.

Анорексия – болезнь не только тела, но и духа, недаром ее относят к разряду нервно-психических расстройств и лечат ее психиатры в связке с гастроэнтерологами. Если изначально ей страдали преимущественно представители модельного бизнеса, то довольно скоро она пришла в мир подростков, которые в погоне за мнимой красотой доводят себя до истощения. За последние два года в Алтайскую краевую клиническую психиатрическую больницу имени Эрдмана с подозрением на диагноз «нервная анорексия» обратились 14 человек. Болезнь подтвердилась у двух пациентов. А сколько таких, кто борется с проблемой в одиночку?

Специалисты выделяют три стадии анорексии. Первым звоночком для родителей может послужить излишний интерес подростка к малокалорийным диетам, желание соответствовать худощавым моделям и актрисам. На втором этапе – похудение любой ценой, и не только ограничениями в питании. Снизить вес стараются специальными приемами: клизмой, употреблением мочегонных средств, вызыванием рвоты, чтобы пища не усваивалась. И ребенок начинает таять буквально на глазах. И это не удивительно, ведь не получая источника энергии, организм фактически съедает себя изнутри.

— Когда энергетическая ценность суточного рациона снижается, организм тратит внутренние силы для поддержания энергетического баланса, – рассказывает Ирина Мироненко. – В первую очередь расходуется углевод, потом жировая ткань. Затем начинают разрушаться белковые ткани, чтобы поддержать все функции организма на определенном уровне. Все эти процессы сопровождаются гормональными нарушениями, изменениями метаболизма, состава крови.

И, если не принять мер, наступает третья стадия кахексии, когда потеря веса достигает 50%. И ребенок уже не может есть физически, нарушены все функции организма, в том числе и двигательные навыки, изменены обменные процессы в организме. На этой стадии велики шансы потерять его.

Слабость и истощение

В практике Ирины Мироненко, являющейся заведующей городским детским центром здоровья, было две пациентки с диагнозом «нервная анорексия». Одну девочку к врачам привела мама, озабоченная навязчивой идеей похудения у дочери. Вторую выявили в школе в ходе профилактического осмотра специалистами центра здоровья. Причем внешне не всегда можно определить признаки расстройства пищевого поведения, ведь для подростков часто свойственна излишняя худоба.

— При обследовании центром здоровья применяется биоимпедансометрия – методика диагностики состава тела человека, позволяющая определить уровень основных обменных процессов в организме, – уточнила Ирина Мироненко. – Результаты обследования помогают докторам выявить особенности нарушения питания, показывают, каких продуктов не хватает в рационе, а каких в избытке, какова физическая активность пациента. В ходе данной диагностики выявили этого ребенка.

Врачи рекомендовали маме подростка обратиться с проблемой к психиатру, но родители не сумели повлиять на него. Через год они уже сами обратились за помощью специалистов, ведь масса тела девочки достигла 36 килограммов.

— Она дошла до кахексической стадии, слабость и истощение были настолько сильные, что девочка не могла ходить, – пояснила Ирина Мироненко. – Ее госпитализировали в психиатрическое отделение, где такими пациентами занимаются также диетологи, гастроэнтерологи, чтобы вывести из этого состояния. Они решают проблемы нарушенного метаболизма, снижения ферментативной активности желудочно-кишечного тракта, нормализации работы печени, поджелудочной железы. На это потребовалось больше года.

Однако, помимо помощи специалистов, очень важна поддержка родителей. В первом случае в семье были доверительные отношения, и мама своевременно обратила внимание на излишнюю зацикленность дочери на диетах, и заболевание не успело чрезмерно навредить организму девочки.

— Мы справились с последствиями анорексии комплексно, без госпитализации, с помощью психолога, медикаментозного лечения, ЛФК, – рассказывает врач. – На начальной стадии проблему можно решить и своими силами, в семье, любовью и вниманием. Настроить ребенка на позитивное отношение к себе, к своему телу.

Ирина Мироненко: «Если вы увидели, что ребенок начал интересоваться диетами, стал ограничивать себя в еде, не оставляйте это без внимания. Важно объяснить, что в подростковом возрасте многое меняется, появляются округлости, и это прекрасно. Нужно настроить его на позитивное отношение к своему телу. В качестве профилактики старайтесь больше хвалить детей, говорить им комплименты. Чаще всего к анорексии склонны неуверенные в себе люди».

Болезнь отличниц

Важно понимать: не обязательно в группе риска подростки с лишним весом. По мнению специалистов, в основе проблемы лежит принципиальное неприятие подростком себя, низкая самооценка и желание совершенствоваться. Любой ценой. Для этих пациентов характерно то, что они неадекватно относятся к неосторожным замечаниям родителей и других взрослых. В первом случае девочка страдала серьезным заболеванием сердца, и у нее действительно был небольшой избыток массы. Кардиолог посоветовала ей сбросить вес, чтобы сердцу было легче. Послушная девочка перестаралась.

Во втором случае проблем с весом изначально не было. Но при желании критический взор возьмет да и ухватит видимую только ему лишнюю складку. Это свойственно отличницам, у которых все должно быть в самом лучшем виде – и оценки в дневнике, и прическа, и платье, и фигура. И не беда, что фигура и так хороша. Можно же сделать лучше! Они сами ставят себе задачи и стараются с ними справиться. Смогу ли прожить день на яблоках? А на одном яблоке? А на воде? Остановиться потом сложно.