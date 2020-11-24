24-26 ноября в Краевом театре драмы состоятся показы эскизов, созданных в рамках творческой лаборатории

Барнаул стал площадкой для реализации масштабного проекта Государственного Театра Наций, поддержанного Министерством культуры РФ, – театральной лаборатории по современной драматургии. В течение пяти дней четыре молодых режиссера поставят четыре эскизных спектакля вместе с труппами Краевого театра драмы, театров Бийска и Рубцовска.

Эти театры готовят свои лабораторные работы в разных сценических пространствах Алтайской драмы. Пьесы для постановки театры выбрали сами из материалов, присланных организаторами проекта (а это более 50 произведений современных драматургов). Ведь по итогам работы представленные эскизы в будущем претендуют стать полноценными спектаклями.

— Все это нужно для того, чтобы, во-первых, помочь профессиональному росту актеров, повышению их квалификации благодаря мастер-классам по сценическому движению, мастерству актера и сценречи, а во-вторых, для создания новых спектаклей, – пояснил арт-директор лаборатории Олег Лоевский. – Цель такой интенсивной работы – стресс, провоцирующий актеров на творческую концентрацию. Такое состояние поможет им лучше реагировать, больше импровизировать на сцене, видеть партнера, то есть раскрыть свой внутренний потенциал. К тому же в некоторых театрах первые роли распределяются довольно предсказуемо, одни и те же актеры порой переходят из одного спектакля в другой. Мы же пытаемся сделать так, чтобы заработали внутритеатральные социальные лифты – ведь чем больше эскизов, тем больше актеров требуется к работе привлечь.

Что интересно, по условиям проекта Алтайской драме как крупнейшему театру региона разрешено ставить сразу два эскиза – по пьесе «Как я простил прапорщика Кувшинова» Ивана Антонова (режиссер Кирилл Вытоптов, Москва) и «Дождись дождя» Ксении Драгунской (режиссер Георгий Цнобиладзе, Санкт-Петербург). Бийский драматический театр для эскизного спектакля выбрал пьесу «Когти в печень» Юрия strike Клавдиева (режиссер Ярослав Рахманин, Санкт-Петербург), а драмтеатр Рубцовска – текст «Терраса» Жана-Клода Карьера (режиссер – Виктория Печерникова, Москва). По словам куратора программы по поддержке театров малых городов России Государственного Театра наций Елены Носовой, сегодня под руководством Евгения Миронова реализуется сразу несколько генеральных направлений, касающихся поддержки регионов. Помимо лаборатории с участием столичных режиссеров, педагогов и критиков, это еще и фестиваль театров малых городов России, победители которого приглашаются в Москву с возможностью выступить на сцене Театра Наций.

— Региональными театрами Евгений Миронов занимается давно, – прокомментировала Елена Носова. – В свое время с этой темой он выступал на Совете по культуре при Президенте РФ, после чего была сформирована программа по поддержке театральных инициатив. Потом все это выросло в масштабный фестиваль «Территория», который сегодня шагает по всей стране. Что касается лабораторного проекта, то ежегодно мы проводим около шести таких выездов. И если учесть, что из 647 российских театров 200 находятся в малых городах и областных центрах, то охват нашей программы становится более ощутимым.

К тому же, как считают организаторы фестиваля, важно и то, что подобные инициативы осуществляются не на деньги регионов, а на средства Министерства культуры РФ и Благотворительного фонда Евгения Миронова «Театральные инициативы».

Алтайский край для Государственного Театра Наций – не просто очередной регион на карте лабораторного проекта. Барнаул, Бийск, Сростки для него – особые места. Ведь именно сюда более 10 лет назад была направлена творческая экспедиция, состоящая из участников будущего спектакля «Рассказы Шукшина» Алвиса Херманиса. Сегодня эта постановка считается визитной карточкой Театра Наций.