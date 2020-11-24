105 светильников будут освещать беговую дорожку в парке «Изумрудный»

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» (национальный проект «Жилье и городская среда») продолжаются работы по благоустройству парка «Изумрудный». В прошедшую пятницу, 20 ноября, здесь закончили монтаж светильников подсветки беговой дорожки, которая проходит по периметру парка.
Два дня потребовалось рабочим, чтобы смонтировать освещение в парке.Фото Андрея Чурилова
На установку опор со светильниками, по форме похожими на фантастические НЛО, рабочим потребовалось всего два дня. Уже вечером пятницы прошло пробное включение. В холодном предзимнем парке стало теплее от мягкого света фонарей. Включение освещения в одном из популярных мест прогулок барнаульцев и тренировок любителей здорового образа жизни стало заключительным аккордом в нынешнем сезоне благоустройства парка. Из-за перебоев в логистике в связи с ковидной ситуацией светильники, изготовленные во Владивостоке, очень долго перевозили в Барнаул, поэтому заключительный аккорд оказался несколько поздним, но от этого он не стал менее значимым для горожан.
Как отметил представитель подрядной организации СК «Город» Александр Шаманин, более сотни светильников были установлены и подключены в течение двух дней потому, что все подготовительные работы по монтажу электрики, оснований опор были сделаны в теплое, комфортное для работы время. И сейчас оставалось только соединить разъемы проводов электроснабжения и закрепить опоры.
Торопили монтажников и барнаульцы. Рабочие рассказали, что как только они приступили к монтажу, буквально каждый проходящий интересовался, когда осветится парк. Для многих жителей района ВРЗ это наиболее короткий путь в центр города. Сейчас, когда светает поздно, а темнеет рано, барнаульцам приходится ходить на работу и с работы темными пустынными тропинками, что и неудобно и, в определенной мере, небезопасно. Теперь это позади.
Освещенная кольцевая вело-пешеходная дорожка общей протяженностью около двух километров в любое время суток ждет как приверженцев активного отдыха, так и просто любителей прогулок на свежем воздухе. В течение лета подрядчики демонтировали по трассе будущей дорожки старое покрытие, уложили новое основание из щебня и песка, установили бордюрный камень. Две трети от ширины дорожки асфальтировали для велосипедистов, а треть отсыпали отсевом для любителей бега. А сейчас в парке уже появились первые лыжники.
В октябре, в сезон осенних посадок, при участии барнаульцев в парке высажено 500 большемерных деревьев и 3 тысячи кустарников снежноягодников, парковой розы, пузыреплодника, скопии. Благоустройство популярного парка продолжится и в следующем году.
Стоит отметить, что парк «Изумрудный» – одна из общественных городских территорий, за благоустройство которой проголосовали тысячи барнаульцев.
До 2024 года в «Изумрудном» появится летний амфитеатр, обширная часть будет отведена для занятий спортом, а рядом с велосипедной дорожкой появятся тренажеры и трибуны для зрителей.