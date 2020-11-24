105 светильников будут освещать беговую дорожку в парке «Изумрудный»

В рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» (национальный проект «Жилье и городская среда») продолжаются работы по благоустройству парка «Изумрудный». В прошедшую пятницу, 20 ноября, здесь закончили монтаж светильников подсветки беговой дорожки, которая проходит по периметру парка.

На установку опор со светильниками, по форме похожими на фантастические НЛО, рабочим потребовалось всего два дня. Уже вечером пятницы прошло пробное включение. В холодном предзимнем парке стало теплее от мягкого света фонарей. Включение освещения в одном из популярных мест прогулок барнаульцев и тренировок любителей здорового образа жизни стало заключительным аккордом в нынешнем сезоне благоустройства парка. Из-за перебоев в логистике в связи с ковидной ситуацией светильники, изготовленные во Владивостоке, очень долго перевозили в Барнаул, поэтому заключительный аккорд оказался несколько поздним, но от этого он не стал менее значимым для горожан.

Как отметил представитель подрядной организации СК «Город» Александр Шаманин, более сотни светильников были установлены и подключены в течение двух дней потому, что все подготовительные работы по монтажу электрики, оснований опор были сделаны в теплое, комфортное для работы время. И сейчас оставалось только соединить разъемы проводов электроснабжения и закрепить опоры.

Торопили монтажников и барнаульцы. Рабочие рассказали, что как только они приступили к монтажу, буквально каждый проходящий интересовался, когда осветится парк. Для многих жителей района ВРЗ это наиболее короткий путь в центр города. Сейчас, когда светает поздно, а темнеет рано, барнаульцам приходится ходить на работу и с работы темными пустынными тропинками, что и неудобно и, в определенной мере, небезопасно. Теперь это позади.

Освещенная кольцевая вело-пешеходная дорожка общей протяженностью около двух километров в любое время суток ждет как приверженцев активного отдыха, так и просто любителей прогулок на свежем воздухе. В течение лета подрядчики демонтировали по трассе будущей дорожки старое покрытие, уложили новое основание из щебня и песка, установили бордюрный камень. Две трети от ширины дорожки асфальтировали для велосипедистов, а треть отсыпали отсевом для любителей бега. А сейчас в парке уже появились первые лыжники.

В октябре, в сезон осенних посадок, при участии барнаульцев в парке высажено 500 большемерных деревьев и 3 тысячи кустарников снежноягодников, парковой розы, пузыреплодника, скопии. Благоустройство популярного парка продолжится и в следующем году.

Стоит отметить, что парк «Изумрудный» – одна из общественных городских территорий, за благоустройство которой проголосовали тысячи барнаульцев.

До 2024 года в «Изумрудном» появится летний амфитеатр, обширная часть будет отведена для занятий спортом, а рядом с велосипедной дорожкой появятся тренажеры и трибуны для зрителей.