В «Титов-Арене» прошел открытый чемпионат Алтайского края по фигурному катанию, который должен был состояться еще в марте

Первый турнир в 2020 году по фигурному катанию в Барнауле одновременно оказался и последним. Пандемия внесла серьезные коррективы в жизнь фигуристов, и вместо того чтобы вовсю отрабатывать новые элементы, они сейчас только вспоминают, что учили ранее.

После паузы

Открытый чемпионат края по фигурному катанию должен был пройти весной, в мае. Сейчас же в графике стояли другие соревнования, на призы местной федерации. Взвесив все за и против, организаторы решили провести именно краевой чемпионат, охватывающий большее количество спортсменов, прежде всего – старшего возраста.

— Стартов не было, а обычных тренировок не хватает, – говорит Евгений Трошин, президент краевой федерации фигурного катания. – Это сказывается на результатах, причем как наших ребят, так и приезжих.

В соревнованиях приняли участие около 150 человек. По крайней мере, примерно столько было подано заявок. На практике число оказалось несколько меньшим. Кто-то так и не доехал до Барнаула, кто-то снимался уже по ходу дела из-за болезней. Кстати, контроль за состоянием участников, судей и всех причастных к турниру был очень строгим. Спортсменам так вообще проводили термометрию не только при входе в «Титов-Арену», но и перед началом выступления. в Титов Арену , но и перед началом выступления.

Конкурентов нет

Барнаульский лед, помимо местных фигуристов, в эти дни собрал спортсменов из Красноярска, Иркутска, Новосибирска, Омска, Бердска и даже Сочи. С черноморского курорта приехал спортсмен, чей тренер теперь работает у нас. Так что самого дальнего гостя можно считать отчасти местным.

Участниц, понятное дело, было гораздо больше, чем участников. С мальчишками вообще в фигурном катании напряженка, по крайней мере, в Сибири.

— Парни приходят и уходят. Нет, у девочек тоже отсев есть. Но если их пришло 30 и ушло пять, это нормально. А мальчишек пришло семь и ушло пять – уже тяжело, – говорит руководитель Барнаульской академии фигурного катания Людмила Ульянова.

В категориях старшего возраста мальчиков среди участников – вообще кот наплакал. У Виталия Торшкина из Красноярска соперников не оказалось вовсе – вышел, откатал, получил оценки, а хорошие они или нет – непонятно.

— Такое иногда бывает, получаются не соревнования, а контрольная тренировка, – говорит Виталий. – Своим прокатом недоволен, не все удалось. Да и неинтересно в таких условиях без соперников кататься.

Совместные переживания

У девчонок, конечно, накал борьбы куда выше. Барнаульская 17-летняя спортсменка Алина Путилова, поклонница Алины Загитовой и Алёны Косторной, на турнире представила новую программу.

— Очень давно не выступали. Но перед соревнованиями у нас была неделя сборов, мы каждый день на этом льду по часу, а то и по два отрабатывали выступления, – рассказала Алина.

Кстати, программу спортсмен составляет вместе с тренером. Даже может предложить свой вариант музыки. Если наставник ее одобряет, вместе составляют прокат, выбирают элементы и их последовательность. Потом еще к делу подключается и хореограф.

Тренер Алины Сергей Груздев, кажется, вместе со спортсменкой пережил весь ее прокат: то приседал во время выступления за бортиком, то вытягивался, помогая подопечной выполнить прыжок.

— Я по-другому не могу, через себя все пропускаю, – признался тренер. – Надеюсь, спортсмены это чувствуют. Сегодня фигуристки выходят на лед после перерыва. На самом деле, ничего страшного в этом нет. Все опасения в голове, просто надо выйти и откатать, как умеешь, показать все свои плюсы судьям и зрителям.

В декабре фигуристы края еще рассчитывают принять участие в соревнованиях в Красноярске, Казани и Екатеринбурге.