В репертуаре Театра кукол появился спектакль, который покажут малышам в новогодние праздники

Сказка «Не ёжик», рассчитанная на зрителей от трех лет, поднимает вопросы, которые, хоть и родом из детства, касаются в том числе и взрослых.

«Будь самим собой!»

Этот спектакль режиссера Эльмиры Куриленко (Новосибирск) поставлен в пространстве театра на подушках, а значит, предназначен для показа в более камерной атмосфере, на близком расстоянии от зрителей. Однако, по замыслу режиссера, эта история не предполагает интерактива, привычной игры для этой зоны «Сказки». Наоборот, такой спектакль поставлен ради рефлексии – дальнейшего осмысления поднятой темы в кругу семьи.

Герой пьесы – маленький, неуверенный в себе Ёжик, с которым звери не хотят играть из-за его колючек. «Другое дело, когда у тебя на спинке пушистая шерстка!» – поучает Заяц, отчего в голове Ёжика поселяется мысль, что он не такой как все. Занятая своими делами мама-ежиха не воспринимает всерьез обеспокоенность сына, призывая его лучше заняться делом, чем думать о всякой чепухе. В итоге Ёжик, наслушавшись советов недоброго Зайца, решается сменить внешность и обзаводится заячьими ушами, беличьим хвостом, мягкой шерстью – «как у нормальных зверей». И когда его не узнает мама, теряется, не понимает, кем на самом деле хочет быть. «Будь самим собой», «Слушай свое сердце!» – подсказывает ему мама, формулируя лейтмотив всей сказки.

Вся эта история была воплощена при участии планшетных кукол. По мнению постановочной группы, именно с их помощью легче придать живости, подвижности постановке. За все, что происходит на сцене, отвечают четыре артиста «Сказки» (Нина Позднякова, Мария Невретдинова, Пётр Кобзев, Вадим Ковалёв), которые то и дело выходят из невидимой зоны к зрителям, участвуют в повествовании.

Как рассказала художник постановки Наталья Дробышева (кстати, штатный художник Краевого театра кукол), с самого начала было понятно, что главным материалом спектакля станет мешковина – экологически чистый фактурный материал, с помощью которого идеально складывается лесная тема.

— Однако с режиссером мы все же решили показать не лес в чистом виде, а своего рода город-лес, в котором так важно мнение окружающих, – пояснила Наталья Дробышева. – Поэтому птицы здесь выглядывают не из гнезд и дупел, а из окон, олицетворяя безликую толпу, а у ежей вместо иголок – трубки.

Повод задуматься

Автор пьесы «Не ёжик» – уральский драматург Анна Богачёва, ученица Николая Коляды. Эту историю она сочинила еще в 2015 году специально для Международного фестиваля «Театр кукол – без границ». С тех пор пьеса ходит по разным театрам, заставляя зрителей размышлять на тему самосознания.

— Но в нашей постановке мы взялись затронуть не только тему неуверенности в себе, – прокомментировала режиссер спектакля Эльмира Куриленко. – Еще мы решили обратить внимание публики на то, что не существует детских проблем, есть проблемы семейные. И если ребенок находится не в ладах с самим собой, значит, и мы, взрослые, что-то не так делаем.

По мнению режиссера, все проблемы родом из детства мы переносим во взрослую жизнь. И каждый решает их по-разному. Кто-то начинает целиком отдаваться работе или творчеству, кто-то находит спасение в религии, а кто-то, пытаясь изменить себя, начинает экспериментировать с внешностью, борясь с лишним весом, со старостью. Однако такой путь – не самый лучший. Смена формы не всегда влечет за собой перемены в содержании. И хоть это и непросто, лучше полюбить себя таким, какой ты есть.

— В детстве эти проблемы легко решает родительская любовь, – рассуждает режиссер. – Поэтому хотелось бы, чтобы эта постановка стала поводом для осмысления этой темы взрослыми и детьми. Хорошо, если бы спектакль подтолкнул к выстраиванию отношений в семье, к важному разговору. Ведь детство длится недолго.

В творческой биографии Эльмиры Куриленко – режиссера, художественного руководителя отделения театра кукол Новосибирского театрального института, это вторая постановка для детей (первая – «Жили-были…» поставлена в новосибирском театре «Глобус»). Обычно она создает постановки для взрослой публики. Барнаульские зрители знают этого режиссера по таким работам с участием кукол, как «Похороните меня за плинтусом» по повести Павла Санаева, «Королева красоты» по пьесе Мартина МакДонаха. Кстати, и для новой постановки был определен возрастной ценз «3+», несмотря на то, что показываться она будет в театре на подушках, предназначенном для публики «0+».

— На мой взгляд, неправильно превращать театр в игровую площадку, в пространство, где мамы могут отдохнуть от ребенка, – делится она. – Все же театр – это не развлечение, это работа. Это особое место для души, где дети впитывают некий культурный код, учатся думать, чувствовать, а потом говорить об этом.

В ближайшие дни в Театре кукол «Сказка» : 28 ноября: 11.00 — «Легенда о добром Л» (5+)