В Барнауле скоро откроют новую «Трассу здоровья»

Администрация города Барнаула совместно со спортивной общественностью города заканчивают подготовку лыжной трассы в парке «Юбилейный». На данный момент работы завершены на 90%.

«Трасса здоровья» задумывалась в парке «Юбилейном» уже давно. Одним из основных моментов стало отсутствие у спортшколы № 9 комфортных условий для проведения тренировок. Их площадка была неприспособленная, юным спортсменам приходилось добираться 5-7 километров до лесного массива, чтобы потренироваться. Поэтому администрация города выделила помещение для воспитанников школы с лыжней в шаговой доступности. Трасса разбита на три дистанции – 1, 2 и 3 километра.

— Новые условия очень классные по сравнению с тем, что у нас было. Вместо трехсотметрового круга сейчас у нас есть три километра трассы. Мы можем готовиться к соревнованиям и улучшать нашу физическую подготовку. Тренируемся мы здесь регулярно – пять тренировок в неделю, до 15 человек на лыжне могут находиться одновременно, – делится впечатлениями о новой трассе Диана Большакова, воспитанница училища олимпийского резерва.

Кроме того, по периметру парка расположены несколько учебных заведений (четыре школы, четыре колледжа, академия и две школы-интерната), которые теперь смогут проводить в парке уроки по физической культуре. Об этом жители близлежащих районов просили уже давно.

По словам председателя комитета по физической культуре и спорту Петра Кобзаренко, инициаторами обустройства лыжной трассы стали ветераны спортивного ориентирования города Барнаула. Они всего за два дня своими силами очистили три километра трассы от кустарниковых зарослей. Трассу выровняли в нескольких местах, заделали два больших рва. Осталось только убрать несколько сухих деревьев. Это нужно, чтобы трасса была полностью пригодна и имела свободный вход. Также везде будут размещены указатели.

— Молодцы, дело доброе сделали. Я думаю, эта трасса будет востребована, особенно в начале зимнего сезона. Когда первый снег выпадает, в лесу еще кататься на лыжах невозможно. А здесь вполне можно. Зимой здесь много любителей и простых людей, которые гуляют, – говорит Игорь Кобзев, ветеран спортивного ориентирования.

Трасса будет обслуживаться круглогодично, не только зимой. Летом любители спорта могут побегать, а также здесь очень активно занимаются скандинавской ходьбой, поэтому парк очень востребован.

Следить за порядком на лыжне будут воспитанники спортшколы, которые тренируются здесь почти каждый день. Также планируется, что после снегопадов по трассе будет проходить снегоход «Буран», чтобы утрамбовывать ее.

Хоть сейчас еще снежный покров лег недостаточно плотно, в парке «Юбилейном» уже можно встретить лыжников и пеших спортсменов.

Трассу расчистили от кустарных зарослей всего за два дня.

Анастасия Литвинцева