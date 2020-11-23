Скульптуры из запчастей, деревянные зарисовки, спрятанные в фотосюжетах пасхалки и диджитал-арт

В выставочном зале музея «Город» открылось сразу четыре выставки, в которых приняли участие как молодые художники, так и известные авторы. «В поиске» – это срез творчества Сергея и Ивана Мозговых, «Вижу сердцем» – подборка работ Артёма Ложкина, «23.59» – фоторяд Иоанна Степанченко, «Графика» – знакомство с мастерством Нины Науман.

Стимпанк и не только

Жителям нашего региона Сергея Мозгового представлять не нужно. Его работы сегодня украшают парковые зоны, экспозиционные площадки не только Барнаула, но и других уголков края. Однако с недавних пор на выставочных афишах все чаще стало мелькать имя еще одного мастера под такой же фамилией – Ивана Мозгового, сына Сергея Геннадьевича, который в своих работах демонстрирует не менее богатый внутренний мир, чем у отца.

— Серьезную концептуальную выставку мы делать не стали, – пояснил Мозговой-старший. – К тому же за время пандемии накопилось большое количество новых работ, которые мы тоже захотели показать. В итоге получилось что-то вроде винегрета из экспонатов, где каждый да найдет что-нибудь на свой вкус. Ведь кто-то тяготеет к реализму, кто-то к абстракции, кому-то ближе дерево, а кому-то – холодный металл.

Действительно, среди работ довольно много скульптур, отсылающих чуть ли ни к стимпанку. Достаточно взглянуть на внушительную коллекцию насекомых, созданную из всяких шестеренок, труб, гаечных ключей и шурупов. Начал ее формировать отец, а продолжил сын, который тоже не остался равнодушен к металлу.

А в творчестве Сергея Мозгового металлическая тема возникла не сразу. Скульптор всегда любил экспериментировать с деревом, прислушиваться к его изгибам, заложенным природой. Однако с 2014 года его увлекли коллажи из запчастей, добытых в пунктах приема металлолома. Не случайно некоторые зрители так любят разглядывать составные части его скульптур, отыскивая в них хорошо знакомые детали. Подобный подход мастер использует и работая с электронными платами и другими запчастями от компьютера.

Между тем и дерево мастер не забросил. К примеру, на выставке он представил несколько женских фигур, созданных лет десять назад, но только сейчас доработанных.

— Иван крепкий график, но в последнее время он всерьез увлекся декоративно-прикладным творчеством, скульптурой, – делится его отец. – Вероятно, в этом вопросе на него как-то повлияла преподавательская деятельность – сын преподает в АГИК. А на выставке он, помимо графических полотен разных лет, представил ряд своих новых акварельных работ.

К числу знаковых экспонатов выставки Сергей Мозговой отнес две скульптуры. Одна из них – «Педагогическая драма», созданная из множества ручек, карандашей, фломастеров, линеек и кистей, олицетворяющая собой непростой процесс получения знаний. Вторая работа — «Техноель», созданная Иваном Мозговым из труб, пружин и шестеренок. Кстати, именно эта работа примет участие в следующем событии, организованном в этом пространстве. В этом году ее автор был принят в Союз художников, а значит, впервые его творчество будет представлено на отчетной выставке Алтайского отделения СХР.

От пейзажей до хоррора

«Вижу сердцем» – еще одна выставка из этой подборки, автор которой – Артём Ложкин. Это молодой художник родом из Павловска. Однако после окончания Алтайского технического университета (он учился на направлении «Проектирование зданий») переехал в Барнаул, где занимается художественным оформлением интерьеров. На самом деле всерьез заниматься живописью Артём Ложкин начал в 2011 году. С тех пор он создал немало работ, в числе которых пейзажи, портреты. Посвящает автор свои полотна и Барнаулу. В работах «Первый снег», «Родные просторы», «Счастье», «Вечерний город», представленных на выставке, можно увидеть узнаваемые уголки города.

Видам Барнаула уделила внимание в своем творчестве и Нина Науман, активная участница различных конкурсов графики, Межрегиональной молодежной художественной выставки «Аз.Арт.Сибирь», выставочных проектов «Республики ИЗО». Известна она и тем, что в 2019 году открыла студию творчества «Лампа», где дает возможность получить художественные навыки всем без исключения. На выставке можно увидеть необычную подборку работ, в которых автор прорисовывает руки, а также словно оттачивает свое мастерство, изображая всевозможные плоды, цветы, упражняясь в передаче разных фактур дерева (серия «Деревянные зарисовки»).

Дополняет экспозицию серия работ молодого барнаульского фотографа Иоанна Степанченко, который недавно перебрался в Москву. Название «23.59» отсылает ко времени, когда наступает ночь. Вероятно, поэтому в его работах улавливается нечто тревожное, инфернальное.

Как прокомментировал сам 20-летний фотограф, «23.59» – это выставка лучших работ, в которых он передает свой взгляд на современную фотографию, совмещая ее с диджитал-артом и элементами хоррора. Причем в каждой фотографии спрятаны пасхалки – некие секретные послания от автора, которые можно обнаружить, сканировав QR-код, расположенный рядом с фотографией.

Выставки можно увидеть до 5 декабря в выставочном зале музея «Город» (пр. Ленина, 111).