Рейды по соблюдению противокоронавирусных мер проводятся в Барнауле в ежедневном, усиленном режиме

В прошедшую среду, 18 ноября, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, главный специалист-эксперт отдела надзора за гигиеной труда Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ирина Елыкомова, представители Общероссийского народного фронта и народной дружины «Барнаульская» Октябрьского района проверили выполнение санитарно-эпидемиологических требований в фитнес-клубе «Аврора».

2754 рейда и других контрольно-надзорных мероприятий по выполнению санитарных требований проведено Роспотребнадзором с 1 октября.

Фитнес-клуб на улице Чеглецова, 6, – место для любителей спорта и приверженцев здорового образа жизни знаковое. В свое время здесь размещался бассейн «Садко» с вышками для прыжков в воду и спортивными залами. После реконструкции это место, где барнаульцы могут заниматься плаванием, спортивной аэробикой, силовыми дисциплинами – всем, что позволяет сохранить и приумножить красоту и физическое здоровье.

Управляющая сетью фитнес-клубов «Аврора» Вера Савина рассказала, как пандемия сказалась на работе клуба:

— В техническом плане было несложно потому, что все основные требования выполнялись и до коронавируса. Сложно было материально, учитывая, что мы четыре месяца не работали. Тем не менее, мы приобрели девять рециркуляторов стоимостью от 11 до 27 тыс. руб. каждый. Текущие траты на дезрастворы, антисептики, защитные маски ежемесячно составляют порядка 60 тыс. руб. Но мы идем на эти расходы, так как заботимся о здоровье клиентов.

Члены рейдовой бригады осмотрели все помещения и спортивные залы комплекса, замерили расстояние между тренажерами, проверили графики уборки и работы рециркуляторов, наличие разметки для соблюдения социальной дистанции в спортивных залах.

По итогам проверки главный специалист Управления Роспотребнадзора Ирина Елыкомова отметила, что нарушений не выявлено, мелкие замечания некритичны и легко устранимы.

Подробнее о требованиях к тренажерным залам в пандемию

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, подводя итоги проверки, резюмировал:

— Мы помним весну этого года, когда были вынуждены войти в так называемый локдаун, после которого стоило немалых усилий вернуться в нормальную работу. Одним из критериев этой работы было неукоснительное выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора. Мы постарались, совместно со специалистами этого ведомства, упростить, систематизировать требования законодательства, сделали вариант в форме паспорта готовности. Это своего рода анкета, чек-лист, гарантия того, что будут предоставляться маски, производиться обработка рук, помещений, и все то, что необходимо. Сегодня в Алтайском крае уже 212 объектов имеют такие паспорта готовности, и собственники этих объектов гарантируют соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора. Это – островки спортивной безопасности. Но для того, чтобы лишний раз в этом убедиться, мы, как сегодня, периодически проверяем такие объекты.