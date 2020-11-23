От драмы до хоррора: чем барнаульцев удивило современное польское кино

13-й фестиваль польских фильмов в России «Висла» открылся летом в Москве и с тех пор путешествовал по городам России. 12 ноября он добрался до Барнаула и как всегда вызвал живой интерес зрителей.

В Барнауле фестивальные фильмы демонстрируются с 2017 года, и внимание к ним только растет. Если в первый год горожанам показали четыре картины, то на сей раз их уже семь, плюс хорошая подборка короткометражек молодых авторов. И хотя на сей раз из-за сложной эпидемической обстановки число городов-участников сократилось, Барнаул остался верен традиции и вошел в их число.

Из жизни Польши

На открытии организатор Барнаульского этапа, председатель Общественной организации «Дом Польский» Ванда Ярмолинская отметила, что фестиваль для многих барнаульцев стал не просто походом в кино, а знакомством с культурой, да и в целом с жизнью современной Польши, возможностью лучше узнать и понять наших соседей.

— Тематика представленных фильмов совершенно разная, начиная от драматического кино и заканчивая комедиями и хоррором, – говорит Ванда Ярмолинская. – Кроме того, в конце фестиваля идет блок короткометражных фильмов учащихся киношколы в Силезии. Они отражают особенности жизни современной Польши, что им близко, дорого, к чему они нетерпимы.

Режиссер, председатель Алтайского филиала Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов принимает участие в фестивале каждый год. На нынешнем мероприятии он познакомил зрителей с богатой историей польского кино, как прошлого века, так и современного.

— В этом году подбор произведений отличается от прошлогоднего, – пояснил режиссер. – Здесь совершенно нет политизированных фильмов. Это спокойное кино о жизни современной Польши. И это очень интересно, потому что мы практически не знаем нашего ближайшего соседа, как живет Польша. Кроме разве что коротких сообщений в выпусках новостей. А как живет простой поляк – работяга, интеллигент, можно увидеть только в фильмах.

На грани правды и лжи

Действительно, киноподборка получилась очень разноплановая и затронула разные грани общественной жизни. Так, в социальной драме «Супернова» дорожное происшествие, в котором правительственная машина сбивает в маленькой деревне мать с двумя детьми, позволяет по-новому взглянуть на страну, на общество, в котором некоторые люди имеют больше прав, чем другие. Постепенно свидетели происшествия, обычные горожане, превращаются в обвинителей.

В фантастическом триллере «Я сейчас вру» действие происходит в абсурдном, антиутопическом мире. Герои участвуют в жестоком телешоу, в котором выставляют всю свою жизнь, реальную и выдуманную, напоказ, желая выиграть приз любой ценой. Вот только цена может оказаться слишком высока. В фильме много отсылок к СМИ, современному медиаконтенту, размытию границ правды и вымысла.

Представленный на открытии фестиваля фильм «Тело Христово» польского режиссера Яна Комасы произвел неизгладимое впечатление на зрителей. После просмотра люди еще несколько минут продолжали пребывать в задумчивости, прежде чем начать обсуждение. Он затрагивает множество философских и нравственных вопросов современной жизни, характерных не только для Польши.

Главный герой фильма, молодой человек по имени Даниэль освобождается из тюрьмы, где он пришел к вере в Бога и очень сдружился с окормлявшим его священником. Приехав на работу в маленький городок, парень в шутку выдал себя за выпускника семинарии, но волею судьбы ему пришлось всерьез принять на себя эту роль и подменить заболевшего ксендза.

Вот тут-то и выясняется, что вчерашний заключенный – единственный в городке, кто проникся настоящим духом живой христианской веры. Не зная толком обрядов и священных текстов, Даниэль интуитивно, от сердца произносит искренние проповеди. В качестве «наказания» за грубое, равнодушное обращение с сыном советует кающейся матери вместо молитв покататься с ребенком на велосипеде.

Честный и неформальный подход Даниэля к общению с паствой постепенно пробуждает сонное, равнодушное общество провинциального городка. Невзирая на страх собственного разоблачения, самодеятельный миссионер помогает людям понять, что христианская вера – это не набор формальных обрядов и молитв, а повседневное доброе отношение к окружающим людям, искренняя любовь к ближнему.

Тамара Навротская, зритель: — Я изучаю польский язык. Просмотр фильмов – отличная возможность слышать польскую речь, погрузиться в атмосферу, быт страны. Фильм «Тело Христово» просто потряс. Так много пластов, сложных вопросов поднято. Интересно наблюдать за трансформацией главного героя, как его пустые безумные глаза становятся другими, одухотворенными. Во всех фильмах чувствуется польская самобытность. И в то же время ты понимаешь, что у нас много схожих проблем. И возможно, у них есть общие решения. Любовь к ближнему, к Богу – это то, что может объединить русских, поляков, да всех людей на Земле.

Разумеется, не забыли организаторы и о легких, позитивных фильмах, которые дарят зрителям порцию здорового смеха и приключений. Как в комедии «Налог на любовь», где строгая налоговая инспекторша, преследуя предполагаемого мошенника, неожиданно влюбляется в него.

— Для культурной жизни Барнаула подобные кинофестивали имеют огромное значение, – считает Владимир Кузнецов. – На просмотр приходят не только представители польского сообщества, но и просто городская интеллигенция. Это редкая возможность познакомиться с польскими фильмами. В кинотеатрах их практически не показывают. После просмотра каждой ленты люди остаются, обсуждают, спорят, задают вопросы. Поговорить есть о чем. В программе представлены глубокие философские картины. Например, фильм «Тело Христово», который побуждает нас задуматься, куда двигаться дальше, какими путями идти нашей цивилизации.