Новый сборник барнаульской поэтессы вышел в краевой столице

Оля Екшибарова – поэтесса, занимается художественным переводом с иностранных языков, пишет песни, музыку к ним, а также сама их исполняет.

Ольга Екшибарова, можно сказать, сочетает в себе несочетаемое. Она отучилась в АГАУ на финансовом факультете, после этого поступила в Алтайский музыкальный колледж, где получила профессию организатора музыкальных и просветительских мероприятий. На этом не остановилась – поступила в АлтГУ в магистратуру на кафедру социальной философии, онтологии и теории познания. Сейчас поэтесса учится в аспирантуре АлтГПУ на факультете истории философии. Совмещает с работой риелтором и, конечно, творческой деятельностью.

Стихи девушка пишет с самого детства. Ее псевдоним – Оля Прощёная. С ранних лет она задумывалась о смысле жизни, счастья и т.д. Все это отразилось в ее произведениях. В стихах Оля размышляет на философские темы, пишет о войне, любви, детстве, Боге. Такое серьезное наполнение обусловлено также интересами автора. Ей близки учения христианских философов, таких как Владимир Соловьев и его последователи. Она находит русскую классическую литературу философичной. Например, Фёдор Достоевский с его экзистенциализмом, или Николай Гоголь, который писал не только о том, что происходит среди людей, но и том, что происходит в их душах.

Как говорит Ольга, ее поэзия устремлена в первую очередь на то, чтобы побудить человека задуматься о вечных вопросах, что особенно актуально в наш век прагматизма. Сейчас люди по большей части озабочены материальными проблемами.

Недавно в Краевой библиотеке имени Шишкова состоялась презентация нового сборника поэтессы «Душа в конверте», ставшего третьим на ее творческом пути. В него вошли произведения, написанные за последние два года. Тематическое наполнение разное. Одни работы заставляют читателя задуматься о себе или об окружающих, другие улыбнуться, третьи – сглотнуть тяжелый ком в горле от осознания кошмара войны. Ее произведения, как отмечает сама поэтесса, не для массовой аудитории, не каждый сможет понять весь смысл, который она хотела донести. Ранее свет увидели еще два ее сборника: «Любя Тебя» (2017) и Ecce homo (2018).

На творческой встрече выступал друг поэтессы Андрей Гребенщиков, пастырь Барнаульской христианской церкви:

— Стихов, как у Оли, которые касаются души, очень мало. Мне кажется, что эта ниша довольно пуста. У людей сейчас есть много моментов, где и когда можно посмеяться. А вот того, где можно познакомиться с чем-то настоящим, чем-то глубинным, почти нет.

Редактор отдела литературных и издательских проектов Юлия Нифонтова также отметила, что во всех произведениях Оли Екшибаровой, особенно в тех, что написаны для детей, есть поучительная возвышенная нотка, которая завораживает.

Ольга Екшибарова: «Когда человек пишет душой и от всего сердца, в таком случае поэзия будет самой чистой и высокой».