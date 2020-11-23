Барнаульцы простились с заслуженным учителем России, директором гимназии № 27 Василием Пирожковым

Василий Пирожков был успешен во всех областях – прекрасный семьянин, отличный руководитель и авторитетный наставник, надежный друг и неравнодушный человек. Для многих Василий Петрович стал образцом и примером, на который стоит равняться и в жизни, и в профессии. Таким он остается и после своего ухода.

Директор с большой буквы

Первая школа Василия Пирожкова – школа № 48, именно сюда они с супругой пришли работать после окончания исторического факультета АлтГУ. Директором гимназии № 27 им. Героя Советского Союза В.Е. Смирнова Василия Петровича назначили в 1989 году. С тех пор он больше не менял место работы. Возросшая ответственность не мешала ему проводить уроки – видеть горящие глаза учеников, помогать им совершать открытия всегда приносило педагогу большую радость.

Новому Василий Петрович учил не только школьников, но и своих коллег, только-только начинающих путь в профессию. Так, первым руководителем он стал для учителя истории, обществознания и права гимназии № 27 Натальи Дудко.

— На первой встрече, которая произошла сразу после окончания Алтайской педагогической академии, я поняла: передо мной человек, знающий свое дело, грамотный, где-то требовательный, но обладающий хорошими человеческими качествами, – вспоминает Наталья Викторовна. – В дальнейшем ситуации случались разные, и в каждой Василий Петрович выбирал наиболее подходящую тактику. В каких-то моментах, где это на самом деле было необходимо, мог быть действительно строгим, в каких-то – шел на компромиссы.

Василий Пирожков не был просто директором – всегда проявлял интерес к коллегам, готов был помочь советом или делом, предложить варианты решения проблемы. Пожалуй, не найдется педагога, который вышел бы из кабинета начальства невыслушанным или отвергнутым.

Для Натальи Дудко Василий Петрович являлся наставником в плане административной работы – последние два года она выполняла обязанности директора гимназии во время отпуска или больничного руководителя.

— Это был директор с большой буквы. Его уход – для нас очень большая утрата, мы его очень любили, – отмечает Наталья Викторовна.

Неравнодушный

Говорят, где родился, там и пригодился. Василий Пирожков искренне считал, что именно так и нужно жить. Родившись в Барнауле, прикипев к нему сердцем, однажды он понял, что может стать полезным городу, тогда и выдвинулся на выборы депутатов в Барнаульскую городскую Думу. Заместителю председателя БГД Сергею Струченко посчастливилось поработать с ним в течение двух созывов.

— Василия Петровича я заочно знал и раньше – гимназия, которой он руководил, всегда была одной из передовых в городе, – рассказывает Сергей Струченко. – Он был наделен полномочиями в 2004 году, а я – в 2008-м. Мне как молодому депутату было интересно наблюдать за деятельностью опытных коллег. Василий Петрович был миролюбивым и очень интеллигентным человеком, в обсуждении вопросов всегда пытался найти золотую середину, никогда не рубил с плеча и всегда старался докопаться до истины.

И здесь Василий Пирожков всегда помогал, поддерживал, направлял и собственным примером давал понять, как нужно работать, вел за собой молодежь.

— На заседаниях Думы я сидел прямо за ним – слышал, что и как он говорит, какие вопросы поднимает, – делится Сергей Струченко. – Когда заканчивались полномочия предыдущего созыва, я знал, что Василий Петрович не собирался дальше идти по этой дороге, он ко мне обернулся и сказал: «У тебя в округе поддержка есть, там тебя избиратели знают, ты пройдешь». Для меня настолько дорогими были эти слова, вспоминаю их с большой благодарностью.

Муж, отец, дедушка

Василию Пирожкову всегда хватало сил и времени на семью.

— Наш дом был островком безопасности, добра, надежности, куда можно было прийти с любыми вопросами. Во многом, конечно, благодаря папе, – признается дочь Василия Петровича Анастасия. – Он с самого детства нас с сестрой учил жить по совести, чтобы не было стыдно в первую очередь перед самим собой. Прививал нам любовь к городу, часто водил на прогулки и рассказывал историю улиц, отдельных зданий, делился личными воспоминаниями, связанными с этими местами.

Будучи рассудительным и спокойным, он никогда не кричал – оставался сторонником конструктивных бесед. Отдыхать предпочитал по-простому: любил ходить за грибами, прогуливаться с семьей по лесу, рыбачить – главное его увлечение, которое помогало восстановить душевные силы.

— Он был любящим мужем, отцом и дедушкой, всегда заботился о нас, во всем помогал и поддерживал, от всего нас оберегал, старался, чтобы нас мало что могло потревожить, – продолжает Анастасия. – Очень трепетно, с уважением и почетом относился к нашим бабушкам и дедушкам и нас тому же учил. Даже составлял генеалогическое древо семьи. Чтобы собрать информацию о наших предках, ездил в районы, делал запросы – очень этим интересовался и увлеченно об этом рассказывал. Благодаря ему в нашей семье появилось много традиций, которые останутся жить и после его ухода. Когда папы не стало, к нам на помощь пришло очень много людей, которым мы всей семьей хотели бы выразить благодарность. Эти самые трудные дни мы смогли пережить во многом благодаря их поддержке – моральной, материальной, организационной. Некоторых мы даже не знали, но зато они знали папу и писали нам, звонили. Это придавало очень много сил. Я думаю, папе было бы приятно знать, что в такой сложный момент нас не оставили одних.

Василий Пирожков – почетный работник общего образования РФ, занимал должность председателя комитета по социальной политике БГД VI созыва, 31 год посвятил гимназии № 27. За многолетний добросовестный труд награжден почетной грамотой Барнаульской городской Думы, нагрудным знаком «Барнаул».