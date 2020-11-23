Барнаульские храмы во время пандемии

Испокон веков в сложные жизненные периоды люди находили духовную поддержку в вере. Кому и как помолиться о здоровье близких и как вести себя в храме в условиях пандемии, разбираемся вместе с иереем Александром Микушиным.

Новые условия

На двери Свято-Никольской церкви – объявление: «Уважаемые прихожане! Памятуя о главной заповеди любви к ближнему (Мф. 22:39) и учитывая карантинные мероприятия, просим вас воздержаться от посещения храма при наличии признаков ОРВИ и ОРЗ. Церковную молитву и требы можно заказать по телефону храма». Внутри непривычно пусто – пять-шесть человек, не больше. Свежий воздух потягивает из приоткрытых боковых дверей: церковное помещение проветривается постоянно. Вопреки объявлению у входа на подачу записок о требах все-таки собирается небольшая очередь, причем часть прихожан ожидает поодаль, чтобы не толпиться в тесной комнате. Видно, что соблюдение мер безопасности в общественных местах вошло в хорошую привычку.

Возможность заказать требы и молитвы по телефону сегодня предлагают православные храмы Барнаула. Записки можно подать и переводом на реквизиты епархии. В храме Святого Апостола Иоанна Богослова отмечают:

— Это очень удобно, прихожане пользуются такой возможностью, многие искренне радуются. Разные прошения, требы разные – о здравии, об упокоении. Конечно, все равно часто люди стараются сами прийти, поставить свечку. На службу приходят и заодно пишут записки.

При входе в храм и выходе из него можно продезинфицировать руки, санитайзеры есть во всех барнаульских храмах.

Для безопасности сотрудников храмов Святейший Патриарх благословил их носить маски и перчатки при контактах с прихожанами, священнослужителей – пользоваться масками при совершении исповеди или принимать список грехов исповедующихся на бумаге. Дезинфекцию рук рекомендовано проводить не реже, чем раз в два часа, и перед каждым прикосновением к просфорам, хлебам для совершения литии, антидору. Крестить, венчать и отпевать рекомендовано с соблюдением тех же правил.

Патриарх Кирилл в своих рекомендациях для настоятелей приходов объяснял, что исполнение вводимых предписаний и ограничений следует воспринимать как следование словам Священного Писания: «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7). В случае появления симптомов ОРВИ или иных заразных болезней следует ради любви к ближним и заботы о них воздерживаться от посещения храмов и других общественных мест.

Мученики-целители

В Барнауле хранятся иконы святых угодников Божиих, к которым люди обращаются во время болезни или душевных страданий. Это икона святого великомученика Пантелеймона (она есть в часовне Святой Татианы и в Покровском кафедральном соборе) и икона Луки Крымского в Знаменском женском монастыре. Барнаульский священник Александр Микушин помнит случаи, когда люди получали исцеление, молясь перед этими иконами в храмах.

— В часовню Святой Татианы приходила студентка, просила, чтобы я помолился за ее сестру, которая после автокатастрофы 11 суток находилась в коме, — вспоминает отец Александр один из случаев. – Читали акафист святому великомученику Пантелеймону, молились возле иконы, потом я благословил акафист этой студентке, чтобы она молилась дома. Сестре стало лучше, а через некоторое время ее выписали из больницы. Я был удивлен такому чуду быстрого исцеления. Конечно, мы молились и за здравие девушки, и за врачей, чтобы Господь поддержал докторов.

В сложное время пандемии прихожане тоже приходят к иконе Пантелеймона, ставят свечи. 5 декабря планируется паломничество в храм святого Пантелеймона в городе Белокурихе, где отслужат молебен о здравии.

— Святой великомученик и целитель Пантелеймон родился в богатой благочестивой семье, получил хорошее медицинское образование. Пострадал во время гонений на христиан. Отказался поклоняться другим богам, за что был приговорен к мучениям и смерти. Это было 1700 лет назад на территории современной Турции. Святой великомученик Пантелеймон считается покровителем не только болящих, но и врачей, – рассказывает Александр Микушин. – Лука Крымский тоже был врачом. Родился он в Российской империи, получил хорошее образование в Киевской медицинской академии, написал труды по анестезиологии и гнойной хирургии, помогал раненым во время Великой Отечественной войны. Тайно принял монашество и священный сан. Мощи его находятся в Крыму, а икона на сегодняшний день есть в Знаменском храме.

Помолиться за врачей

Александр Микушин регулярно читает молитвы о здравии докторов, которые в это непростое время рискуют здоровьем больше других. И на своих страницах в социальных сетях он советует помолиться за врачей, чтобы Господь уберег их от вирусов и перегрузок на работе.

— Я считаю, те, кто работают в ковидных госпиталях, в моргах, все, от главврача до санитарки или водителя «скорой помощи» – настоящие герои, – говорит священник. – Молитесь своими словами за наших врачей, санитаров, медсестер, чтобы Господь им помог, укрепил и сохранил их. По молитвам святых угодников Божиих Пантелеймона, Луки Крымского, Космы и Дамиана пусть Господь поможет нашим врачам.

По словам Александра Микушина, не обязательно прикладываться к иконе. Можно вознести свои молитвы, прикоснувшись рукой, можно помолиться на расстоянии, стоя возле иконы, и будет помощь.

— Известны чудеса исцеления даже когда люди просто обращались к помоленному святому, – продолжает отец Александр. – Акафист можно прочитать и дома. Если вы болеете либо изолируетесь и не желаете посещать общественные места, в том числе храм, то можно найти в Интернете текст акафиста святому Пантелеймону. «Молитесь на всяком месте», – говорит апостол Павел. Да, в храме Господь пребывает особым образом, но везде он слышит молитвы. По вере вашей да будет вам.