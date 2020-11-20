Взгляд изнутри на профессию участкового

17 ноября участковые уполномоченные полиции отмечали свой профессиональный праздник. В преддверии этой даты мы отправились на дежурство вместе со старшим участковым уполномоченным полиции ОУУП и ПДН отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу Николаем Касаткиным.

Жизнь семейная

Участок у Николая Касаткина и его коллег большой и разнообразный. В него входят крупные массивы частного сектора, в том числе в прошлом печально известная Яма и так называемая Нахаловка, а также промзона и многоэтажная застройка с многочисленными бывшими общежитиями.

Львиная доля работы участковых приходится на преступления на бытовой почве: ссоры между супругами, которые порой заканчиваются побоями, драки между пьющими друзьями. Много жалоб поступает на нарушение тишины, нередки кражи и мошенничества. Их повседневная работа – визиты к условно осужденным, к ссорящимся соседям. Одним словом, участковые всегда находятся в самой гуще жизни.

— Часто приходится разбираться с семейными конфликтами, – рассказывает Николай Касаткин. – Типичная ситуация: муж пришел домой пьяный, жена начала возмущаться, он ее избил. Недавно был у нас такой гражданин, любитель выпить. Долго мы работали с этой семьей. Супруга два раза писала на него заявление, но потом отказывалась привлекать к ответственности. Разводиться тоже не хотела, говорила, что любит его. Дошло до того, что однажды он бросился на нее с ножом. Не ранил, но серьезно избил. На сей раз она, наконец, прошла экспертизу, мы составили протокол. Состоялся суд, скоро этот семейный дебошир должен направиться в исправительное учреждение.

Уже не Яма

Хотя участок у Николая Касаткина не самый простой, все равно ситуация меняется в лучшую сторону. Преступность постоянно снижается. Сейчас мы идем по территории бывшей Ямы, которая в 1990-2000-е годы была центром торговли наркотиками. Теперь даже облик микрорайона изменился. Вместо покосившихся хибар появилось много коттеджей. Если сегодня здесь кого-то и задерживают с наркотиками, то не серьезных торговцев, а единичных закладчиков да собирателей дикой конопли. Хотя, конечно, преступления случаются.

— То бочку железную кто-то украдет с участка и сдаст на металл. То ребятишки катаются на велосипедах, оставят у дома, а их украдут прохожие. Хорошо, что сейчас и в частном секторе многие устанавливают для себя камеры видеонаблюдения. Просмотришь видеозапись и видишь – да это же наш старый знакомый, который ранее привлекался к ответственности. Мы весь свой криминальный контингент уже наизусть знаем.

На участке Николая Касаткина хорошо знают и уважают. С первых же лет службы он постоянно устанавливал контакты, знакомился с населением. За 11 лет выстроил такие доверительные отношения с людьми, что лишь завидев подозрительного гражданина, жители сразу звонят ему.

Хотя не все настроены так дружелюбно к полиции.

— На конфликт, как правило, идут люди, которые находятся в алкогольном опьянении. Иногда видим, как на улице нетрезвые граждане сидят, распивают спиртные напитки, делаем замечание, составляем протокол. А они начинают возмущаться, что им не дают отдыхать.

Несколько лет назад столкновение с несколькими подвыпившими хулиганами вылилось в довольно опасную ситуацию.

— Во время празднования 9 Мая я и стажер заметили троих молодых людей в алкогольном опьянении. Один из них состоял на учете. Я сделал ему замечание, попросил удалиться из общественного места. Он пошел на конфликт, оказал сопротивление, завязалась драка, в которую включились и двое его друзей. В итоге мы их задержали и передали прибывшему наряду полиции. Впоследствии они получили по 15 суток за сопротивление полиции. Одного из задержанных, который вел себя особо агрессивно, осудили на три года. Он освободился в этом году. Пришел ко мне, извинился за свое поведение.

На пепелище

Мы двигаемся по извилистым улочкам Туриногорской и Горской. Район здесь специфический, удаленный от города. Повсюду частный сектор, дороги условные. Попасть сюда зимой, когда выпадет снег, настоящая проблема, можно и увязнуть. Не сказать, что это самый криминальный район, но периодически и здесь происходят кражи, семейные конфликты, ссоры соседей. Проживает на территории несколько человек с криминальным прошлым.

Одна из обязанностей Николая Касаткина – присматривать за людьми, которые находятся под административным надзором после освобождения из исправительных учреждений. Они обязаны регулярно отмечаться в полиции, а с 10 вечера до 6 утра находиться дома. В противном случае придется составить на них протокол. Сейчас мы идем «в гости» к такому человеку. Недавно один его знакомый после ссоры спалил дом, так что погорельцу вместе с сожительницей и другом пришлось перебраться на новый адрес.

А вот и она, небольшая хижина на окраине. Дом, порог которого мы переступаем, изнутри больше напоминает заброшенный склад. Повсюду разбросаны старые вещи, лежит толстый слой пыли, света нет. До недавнего времени отопления тоже не было, пока не поставили небольшую печку. По крайней мере, теперь можно готовить и греться. Все переселенцы в сборе.

— Когда дом-то у вас сгорел? – интересуется участковый.

— Недели полторы, наверное. Мы сами чуть не сгорели. Хорошо, услышали, что собаки лают. Выскочили в коридор, а все уже горит.

Участковый напоминает погорельцу, что нужно написать заявление на имя начальника отдела полиции, что теперь он будет проживать по новому адресу.

— А я уже съездил, заявление написал. Сегодня приезжали сюда, проверяли.

Порекомендовав на прощание больше не увлекаться спиртным и найти работу, участковые покидают дом. Но присмотр однозначно продолжится. Лучший способ не дать человеку сорваться с тормозов – постоянно посещать его. Все это повседневные будни участковых.

Николай Касаткин: «Когда мы находим похищенное имущество и возвращаем его собственнику, то это такая радость для человека, даже если оно недорогое. Ради таких счастливых моментов и работаем».