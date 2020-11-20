Театральный эксперимент на алтайском материале поставили студенты Барнаула

Артисты театральных студий, действующих при образовательных учреждениях Барнаула, решили поучаствовать в необычном проекте. В его рамках они подготовили спектакли, которые можно будет увидеть в течение трех дней на трех интернет-платформах. Реализован этот проект на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи.
Сцена из спектакля мастерской Homo Artisticus «История одной земли».Фото предоставлено Кириллом Скобелиным
Участниками проекта молодежных непрофессиональных театров «Золото Алтая» стали три барнаульских коллектива – мастерская Homo Artisticus (АлтГУ), студия Sensum (Алтайский филиал РАНХиГС) и детский театр-студия «ТиМ» (Дом художественного творчества детей). Суть его в том, чтобы объединить молодые творческие силы для создания современных спектаклей.
— Мы решили собрать в одном проекте не только артистов-любителей, но и молодых профессиональных режиссеров — выпускников режиссерских отделений, которые взялись бы за постановку пьес алтайских драматургов, – рассказал один из инициаторов проекта, руководитель театральной мастерской Homo Artisticus Кирилл Скобелин. – Как видите, все это мы воплощаем на местном материале с привлечением наших творческих ресурсов – артистов, режиссеров, драматургов. Итоги этой работы можно будет оценить с 27 по 29 ноября, подключившись к показам в сети Интернет. На такой формат мы перешли в связи с пандемией, которая, кстати, уже вмешивалась в наши планы минувшей весной.
Дело в том, что подобный проект задумывался еще в марте, когда планировалось создать спектакли к 75-летию Победы по произведениям писателей-земляков. Но потом воплотить эти идеи было решено чуть позже, в связи с чем потребовалось сформулировать замысел по-другому. Хотя главный посыл проекта «С любовью к творчеству алтайских писателей» остался прежним.
В числе авторов пьес – алтайский драматург Олег Канин, на счету которого ряд побед в конкурсах, посвященных современной драматургии («Любимовка», «Время драмы», Фестиваль драматургии им. Леонида Филатова, «Волошихинский конкурс»). Его первую пьесу «Престиж» перевел на английский язык и поставил известный британский режиссер Том Стоппард, а читкам его драматургических произведений посвятили пятидневную лабораторию в Белгороде. Известен этот автор и на родине – так, в 2017 году на сцене Краевого театра драмы был показан эскиз по пьесе Олега Канина Crack, а в конце октября его пьеса «Метафизика» представлена в рамках проекта алтайской драмы «Время Ч». В проекте «Золото Алтая» будет участвовать пьеса Олега Канина «Без нас», вошедшая в 2014 году в лонг-лист международного конкурса «Евразия». Ее ставит вместе со студией Sensum режиссер Александр Агалаков. Его пьеса заинтересовала тем, что заставляет задуматься о собственных страхах, об их природе.
Для коллектива «ТиМ» важно было найти материал, героями которого были бы дети. В итоге режиссеры Елена Маркина и Елена Дрюк решили остановиться на повести Виктора Сидорова «Я хочу жить», в которой рассказывается о жизни детского санатория в годы Великой Отечественной войны. Специально для проекта была сделана инсценировка.
— Мы сознательно выбирали произведение, посвященное войне, – хотелось приурочить показ к 75-й годовщине со дня Победы, – пояснила режиссер постановки Елена Дрюк, преподаватель краевого колледжа культуры и искусств, параллельно студентка заочного отделения Театрального института им. Щукина (Москва). – К репетициям мы приступили весной, потом после перерыва в полгода эту работу продолжили. За это время участники проекта (а это ребята от 12 до 15 лет) повзрослели, стали более осознанно воспринимать эту тему, легче погружаться в материал.
Третья постановка в рамках проекта – спектакль «Пожары», созданный на основе пьесы молодого драматурга Сергея Лебедева, который, кстати, выступает и в качестве режиссера.
— Пьеса о Барнауле, о новом взгляде на историю города, – прокомментировал Кирилл Скобелин. – Это абсолютно современная история, что для нашего коллектива, привыкшего в основном работать с классикой, – новый опыт, расширение привычных границ.
Показы состоятся в прямом эфире на YouTube, ВКонтакте и Instagram по ссылкам, размещенным на страницах театральной мастерской Homo Artisticus в социальных сетях.
27 ноября – «Я хочу жить» (театр-студия «ТиМ»);
28 ноября – «Пожары» (театральная мастерская Homo Artisticus);
29 ноября – «Без нас» (театральная студия Sensum). Начало в 19.00.
27 ноября – «Я хочу жить» (театр-студия «ТиМ»);
28 ноября – «Пожары» (театральная мастерская Homo Artisticus);
29 ноября – «Без нас» (театральная студия Sensum). Начало в 19.00.
Для театральной мастерской Homo Artisticus – это не первый проект такого масштаба. Так, на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи ребята реализуют несколько проектов. Речь идет о межрегиональном театральном фестивале-конкурсе «Облепиха», который проходит с 2016 года с участием студенческих театральных коллективов из регионов Сибири, а также театральный проект «История одной земли», собравший непрофессиональных актеров из разных театральных студий Алтайского края.
— На этот раз перед нами стоит более сложная задача – играть не на публику, а на камеру, – делится Кирилл Скобелин. – И несмотря на то, что у нас есть опыт zoom-постановок, которые мы создавали в режиме видеоконференций, сейчас ребятам предстоит поработать в другом формате. Ведь то была запись, сейчас же речь идет о прямом эфире. Такая игра на камеру требует от актера больших эмоциональных затрат. Ведь спектакли, поставленные на театральной сцене, предполагают обмен энергией с залом. Здесь же в качестве зрителя выступают лишь оператор и режиссер.