Театральный эксперимент на алтайском материале поставили студенты Барнаула

Артисты театральных студий, действующих при образовательных учреждениях Барнаула, решили поучаствовать в необычном проекте. В его рамках они подготовили спектакли, которые можно будет увидеть в течение трех дней на трех интернет-платформах. Реализован этот проект на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи.

Местный ресурс

Участниками проекта молодежных непрофессиональных театров «Золото Алтая» стали три барнаульских коллектива – мастерская Homo Artisticus (АлтГУ), студия Sensum (Алтайский филиал РАНХиГС) и детский театр-студия «ТиМ» (Дом художественного творчества детей). Суть его в том, чтобы объединить молодые творческие силы для создания современных спектаклей.

— Мы решили собрать в одном проекте не только артистов-любителей, но и молодых профессиональных режиссеров — выпускников режиссерских отделений, которые взялись бы за постановку пьес алтайских драматургов, – рассказал один из инициаторов проекта, руководитель театральной мастерской Homo Artisticus Кирилл Скобелин. – Как видите, все это мы воплощаем на местном материале с привлечением наших творческих ресурсов – артистов, режиссеров, драматургов. Итоги этой работы можно будет оценить с 27 по 29 ноября, подключившись к показам в сети Интернет. На такой формат мы перешли в связи с пандемией, которая, кстати, уже вмешивалась в наши планы минувшей весной.

Дело в том, что подобный проект задумывался еще в марте, когда планировалось создать спектакли к 75-летию Победы по произведениям писателей-земляков. Но потом воплотить эти идеи было решено чуть позже, в связи с чем потребовалось сформулировать замысел по-другому. Хотя главный посыл проекта «С любовью к творчеству алтайских писателей» остался прежним.

Три истории

В числе авторов пьес – алтайский драматург Олег Канин, на счету которого ряд побед в конкурсах, посвященных современной драматургии («Любимовка», «Время драмы», Фестиваль драматургии им. Леонида Филатова, «Волошихинский конкурс»). Его первую пьесу «Престиж» перевел на английский язык и поставил известный британский режиссер Том Стоппард, а читкам его драматургических произведений посвятили пятидневную лабораторию в Белгороде. Известен этот автор и на родине – так, в 2017 году на сцене Краевого театра драмы был показан эскиз по пьесе Олега Канина Crack, а в конце октября его пьеса «Метафизика» представлена в рамках проекта алтайской драмы «Время Ч». В проекте «Золото Алтая» будет участвовать пьеса Олега Канина «Без нас», вошедшая в 2014 году в лонг-лист международного конкурса «Евразия». Ее ставит вместе со студией Sensum режиссер Александр Агалаков. Его пьеса заинтересовала тем, что заставляет задуматься о собственных страхах, об их природе.

Для коллектива «ТиМ» важно было найти материал, героями которого были бы дети. В итоге режиссеры Елена Маркина и Елена Дрюк решили остановиться на повести Виктора Сидорова «Я хочу жить», в которой рассказывается о жизни детского санатория в годы Великой Отечественной войны. Специально для проекта была сделана инсценировка.

— Мы сознательно выбирали произведение, посвященное войне, – хотелось приурочить показ к 75-й годовщине со дня Победы, – пояснила режиссер постановки Елена Дрюк, преподаватель краевого колледжа культуры и искусств, параллельно студентка заочного отделения Театрального института им. Щукина (Москва). – К репетициям мы приступили весной, потом после перерыва в полгода эту работу продолжили. За это время участники проекта (а это ребята от 12 до 15 лет) повзрослели, стали более осознанно воспринимать эту тему, легче погружаться в материал.

Третья постановка в рамках проекта – спектакль «Пожары», созданный на основе пьесы молодого драматурга Сергея Лебедева, который, кстати, выступает и в качестве режиссера.

— Пьеса о Барнауле, о новом взгляде на историю города, – прокомментировал Кирилл Скобелин. – Это абсолютно современная история, что для нашего коллектива, привыкшего в основном работать с классикой, – новый опыт, расширение привычных границ.

Показы состоятся в прямом эфире на YouTube, ВКонтакте и Instagram по ссылкам, размещенным на страницах театральной мастерской Homo Artisticus в социальных сетях. 27 ноября – «Я хочу жить» (театр-студия «ТиМ»); 28 ноября – «Пожары» (театральная мастерская Homo Artisticus); 29 ноября – «Без нас» (театральная студия Sensum). Начало в 19.00.

Игра на камеру

Для театральной мастерской Homo Artisticus – это не первый проект такого масштаба. Так, на грантовые средства Федерального агентства по делам молодежи ребята реализуют несколько проектов. Речь идет о межрегиональном театральном фестивале-конкурсе «Облепиха», который проходит с 2016 года с участием студенческих театральных коллективов из регионов Сибири, а также театральный проект «История одной земли», собравший непрофессиональных актеров из разных театральных студий Алтайского края.

— На этот раз перед нами стоит более сложная задача – играть не на публику, а на камеру, – делится Кирилл Скобелин. – И несмотря на то, что у нас есть опыт zoom-постановок, которые мы создавали в режиме видеоконференций, сейчас ребятам предстоит поработать в другом формате. Ведь то была запись, сейчас же речь идет о прямом эфире. Такая игра на камеру требует от актера больших эмоциональных затрат. Ведь спектакли, поставленные на театральной сцене, предполагают обмен энергией с залом. Здесь же в качестве зрителя выступают лишь оператор и режиссер.