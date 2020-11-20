Сегодня педиатры Барнаула отмечают свой профессиональный праздник

Педиатр с более чем 30-летним стажем Александр Любушкин знает поименно всех детей со своего 14-го участка поликлиники № 9. За помощью и советом к детскому доктору обращаются круглые сутки: приходят на прием, звонят, пишут на Ватсап.

Сегодня в 9-й поликлинике – День здорового ребенка. Это значит, на прием приходят самые маленькие. Вернее, их заботливо приносят на показ доктору родители. Варваре Пыхтиной на днях исполнилось 11 месяцев, а значит – самое время на очередной визит к педиатру. В программе сегодняшнего дня – измерение роста и веса, оценка физического развития крохи.

— Взвешиваемся! Садись, Варя! Плакать мы с тобой не будем. Правда же?! Какой прекрасный вес, – беседует с полугодовалой пациенткой педиатр Александр Любушкин. Его улыбка прячется под медицинской маской, но добрые эмоции можно без труда прочитать по взгляду.

Варвара на всякий случай спешит на руки к маме и дарит доктору в ответ сдержанную улыбку – первый контакт установлен!

Разновозрастной ребятни у Любушкина – целая тысяча. У него самый большой участок в педиатрическом отделении. К каждому нужен подход, внимание и доброе слово.

— Родители – это наши соратники. Многое зависит от того, как в той или иной ситуации поведет себя мама ребенка. Важно быть открытой, не стесняться и не скрывать симптомы. Наша общая цель – помочь ребенку. Расскажите все педиатру, он назначит лечение, даст совет или подскажет, куда еще можно обратиться с этой проблемой, – уверен опытный врач.

720 педиатров работают в Алтайском крае, большая часть из которых трудится в Барнауле.

Берегитесь сквозняков

Ребятишек Александр Любушкин лечит уже треть века.

— Детки болели во все времена. Вспоминаю, что лет двадцать назад серьезные осложнения давал обычный грипп. Потом в стране стали массово делать прививки, и переносить вирус ребятишки стали легче. Надеюсь, также будет и с ковидом. Не раз общество сталкивалось с инфекционными пандемиями. Чуму – победили, холеру – победили, и ковид обязательно победим.

После продолжительных осенних школьных каникул заболеваемость снизилась, и в поликлинике стало заметно меньше пациентов.

— Большой наплыв мальчишек и девчонок был в сентябре-октябре. Принимали мы с начала смены и до последнего пришедшего. Работы было очень много, но справились, преодолели трудности, – констатирует Александр Любушкин. И добавляет: – Это потому еще, что в паре со мной работает очень хорошая медсестра, Елена Васильевна Простоева. Она четверть века в медицине, в основном в этой поликлинике. Деток наших с участка знает поименно, помнит год рождения каждого. Душой за дело болеет. Замечательный специалист!

В сезон простуд и пандемии Александр Николаевич рекомендует чаще проветривать квартиру, но при этом не создавать сквозняков.

— Лучше на момент проветривания выйти из этой комнаты, а потом, после того как форточки будут закрыты, вновь вернуться.

В числе других советов доктора – одевать ребенка по погоде, больше с ним гулять на свежем воздухе, кормить полезной пищей и соблюдать режим сна и отдыха. Ну и, конечно, ограничить походы в торговые центры и в другие многолюдные места.

Магнит для позитива

Человеку очень важны приятные эмоции. Может потому Александр Любушкин настолько добрый и улыбчивый, что поводов для радости у него – великое множество. Это и большая семья – четверо детей и уже столько же внуков. И продолжение медицинской династии – средняя дочь Анастасия трудится педиатром в одной из районных больниц региона. И благодарные пациенты, стремящиеся порадовать своего доктора. К примеру, яркий карандашный рисунок юного пациента – на картине во всей красе счастливое трио – доктор Любушкин, сам юный художник и его мама.

— Видите, я тут не только без маски, но и без своих бороды и усов. Такое оно, авторское видение, – сообщил довольный разноцветным наброском доктор.

А по выходным Александр Любушкин нередко отправляется за позитивом на рыбалку.

— Могу день-два с удочкой просидеть. Невероятно отдыхаю. На Объ выезжали в этом году: клюет лещ, подлещик, язь. Далеко ехать не надо. Недели две назад выезжали с сыном, часов пять посидели – ни одной поклевки. Но отдохнули замечательно, – рассказывает Александр Николаевич.

Всем барнаульцам доктор рекомендует чаще мыть руки, правильно питаться и, конечно же, испытывать больше позитивных эмоций.