Родная и близкая: такой запомнилась барнаульская школа № 105 ее педагогам и выпускникам

В этом году барнаульская школа № 105 могла бы отметить 103-й день рождения, но так вышло, что чуть больше десяти лет назад она по воле обстоятельств была закрыта. Между тем воспоминания о ней живут в сердцах учителей и учеников, а теперь и на страницах недавно изданной книги «Школа, которую мы потеряли». Ее автором стал Алексей Кобелев.

Из церкви – в школу

Барнаульской школы № 105, которая открылась по инициативе членов Совета профсоюза служащих, мастеровых и рабочих Главных железнодорожных мастерских (со временем они были преобразованы в Барнаульский вагоноремонтный завод) в 1917 году, могло бы и не быть. Оказывается, изначально собранные средства планировали потратить на возведение заводской церкви, но потом пересмотрели решение. Далось оно непросто – в том числе пугала необходимость обеспечения школьников пособиями, учебным инвентарем и, главное, помещением. Его под напором рабочих скрепя сердце нашел тогдашний начальник мастерских Бержецкий: первым приютом первых учеников стала одна комнатка в жилом доме. В скором времени учебные площади удалось расширить – школа стала занимать уже три комнаты, а потом и вовсе переехала в отдельное здание, ныне в нем размещается детский сад № 25.

Тогда председатель Совета Михаил Фомин напрямую обратился к горожанам.

«Открывая свою школу в конце текущего месяца, которая будет находиться при Главных мастерских, служащие, мастера и рабочие обращаются ко всем с просьбой помочь им в деле оборудования школы ученической библиотекой, инвентарем и учебными пособиями. Каждая вещь, даже самая незначительная, уже имеет ценность в школе, а поэтому просим выбором не стесняться», – объявление с таким содержанием он опубликовал на страницах газеты «Жизнь Алтая» в номере от 22 сентября 1917 года.

Горожане на просьбу откликнулись, помогали кто чем мог. Парты, столы, классную доску рабочие изготавливали сами в свободное от работы время. Постепенно школа обживалась, ширилась – появились ученический комитет, первый в Барнауле пионерский отряд, кружки, ставились спектакли.

Образцы для подражания

Великая Отечественная война по-своему отразилась на работе школы – по ее окончании уроки вели настоящие герои, фронтовики. Один из них – защитник Ленинграда и Севастополя, партизан, доктор с неоконченным медицинским образованием Борис Булыгин. Был в плену, чудом избежал расстрела гитлеровцами, прошел несколько лагерей, после одного из ранений чуть не лишился ноги. Дома его не ждали – после событий в Севастополе родные получили извещение о том, что солдат пропал без вести. Спустя время пришел учителем в школу № 105. Официально преподавал химию, но на самом деле своим примером учил гораздо большему – правильно жить, отстаивать себя и своих близких и никогда не сдаваться.

Образцом для многих учеников оставалась учитель русского языка и литературы Тамара Битунова. Она хотела добровольцем уйти на фронт, и ее призвали, правда, отправили не на передовую, а на формирование госпиталя на базе дома отдыха (теперь это санаторий «Барнаульский»). Своего комсомолка добилась, и в конце 1941 года отправилась во фронтовой госпиталь. Несмотря на непростой жизненный путь, она всегда была полна энергии, постоянно находилась в движении, не пасовала ни перед какими трудностями. Когда Тамара Сергеевна пришла работать в школу № 105, здесь учились около 2300 человек – учреждение было переполнено, давать занятия приходилось в три смены и постоянно брать на себя дополнительную нагрузку. К примеру, кроме основных дисциплин, фронтовичка преподавала и немецкий язык, и домоводство, и историю, и программу начальных классов. Кроме того, успевала готовить ребят к играм КВН – ее воспитанники нередко занимали первые места – и устраивала загородные походы, бывало, вместе с учениками проходила по 20 км под проливным дождем.

Для ученика и учителя

За почти столетнюю историю школа № 105 сменила около десяти директоров. Последней из них стала Татьяна Солопова. Она пришла сюда третьеклассницей и отдала родной школе в общей сложности 42 года с перерывом на обучение в университете. Вернувшись в свой ученический дом, Татьяна Владимировна продолжила негласную традицию – многие выпускники школы возвращались сюда в новом статусе. Как раз в период ее работы школа прекратила свое существование после слияния с школой № 70. Но она все еще живет в воспоминаниях, на снимках, в семейных архивах, личных дневниках.

— Для меня школа № 105 родная вдвойне – я училась в ней, а потом в ней же учила детей, – вспоминает Нина Мальцева. – 1 сентября 1953 года меня привел в школу старший брат. Для меня, маленькой худенькой девочки, здание школы казалось дворцом: огромное, светлое, с большим количеством классных комнат, длинными коридорами. А какой актовый зал!

Тамара Зайцева, учитель русского языка и литературы, школу запомнила с другой стороны. Она пришла в педагогическую деятельность совсем юной, и ей сразу же поручили три выпускных класса. Поначалу было страшно, но ей все оказалось по плечу. А где сама не справлялась или терялась, там помогали старшие товарищи.

— Ученики мои были замечательные! – хвалится Тамара Алексеевна. – Откликались на все: надо почитать какую-то дополнительную литературу – почитают, выпустить литературную газету – пожалуйста, сходить на уроки в кинотеатр «Мир» – да с удовольствием! Собирали цветной металл для Мемориала Славы – весь район ВРЗ вычистили. А какие учителя работали! Дружные, ответственные, порядочные, любящие свое дело, талантливые. Конечно, работа в таком коллективе, которому все по плечу, многому меня научила. И прежде всего – работать творчески, ценить и гордиться своей профессией, быть ей преданной.

Ветераны школы № 105 мечтают, что когда-нибудь в городе появится новая школа, которая будет носить этот номер и станет хранительницей памяти о своей предшественнице.