Холодно попрощались: финал Кубка Алтайского края по футболу прошел в экстремальных условиях

На стадионе «Лабиринт» в решающем матче Кубка Алтайского края по футболу встретились два соперника, уже успевших стать непримиримыми, – барнаульские «Темп» и «Полимер». Однако бороться им пришлось не столько друг с другом, сколько с погодными условиями.

Футбол на снегу

Только ленивый футболист или болельщик не говорил о том, что в Сибири без крытых манежей трудно развивать футбол. В Барнауле его несколько лет назад построили – играй не хочу. Однако при этом такие достаточно значимые матчи, как финал Кубка края, у нас умудряются проводить зимой на улице. И пока футболисты «Темпа» и «Полимера» скользили, падали, получали травмы, а их болельщики кутались в пледы, в «Темпе» в это же время пинали мяч участники турнира среди реабилитационных центров. В тепле и при пустых трибунах.

Изначально финал был запланирован в «Темпе». Но при этом «Полимер» свой полуфинал с рубцовским «Торпедо» должен был проводить дома. Рубцовчане уперлись – мол, мы все игры проводили на выезде, дайте и нашим болельщикам возможность посмотреть. Пришлось «Полимеру» ехать в Рубцовск, где он выиграл уверенно 3:0 и после этого уже отказался играть в манеже на поле соперника. И понять-то их в этой ситуации тоже можно, формально получилось бы два матча в гостях, хотя в Барнауле это понятие условное – все ж из одного города. Да, в манеже поле меньших размеров, чем уличное, и играющий там постоянно «Темп» наверняка бы получил преимущество, но, по-моему, лучше уж так, чем на льду. В итоге «Полимер» решил играть вообще на нейтральном поле, выбрав «Лабиринт». А в четверг в Барнауле выпал снег. При этом в пятницу, за день до игры, на стадион приехали представители краевой Федерации футбола и, увидев, что за ночь снег превратился в корку льда, которую работники стадиона «выгрызли» кусками, утвердили поле для проведения финала. В общем, у всех своя правда.

После игры главный тренер «Темпа» Иван Старков сразу же увел команду с поля, не дожидаясь награждения. Показалось, что он чем-то обижен на соперников или на судей. Но нет, к участникам игры Иван Евгеньевич претензий не имел никаких, а вот по краевой федерации футбола прошелся очень жестко.

— У меня нет никаких вопросов к соперникам. Хорошие футболисты, выложились в этой игре по полной программе и заслуженно победили. Удача была на их стороне. Но это не футбол. Пока ведь нет такого вида спорта, как футбол на снегу, – заявил Иван Старков. – Мне стыдно за то, что краевая Федерация футбола не заботится о футболистах, их здоровье. Я не понимаю: зачем тогда строить манежи? Говорят: «А вот раньше мы играли…». Но почему мы живем прошлым? Считаю, что по качеству игры это был один из худших матчей за последние годы в Алтайском крае. Мне обидно за то, что на нас пришли посмотреть дети из школы «Темп» и увидели футбол в стиле «бей-беги», в который мы им играть запрещаем. Даже если бы мы сегодня выиграли, я все равно не был бы доволен.

Самое интересное, что после матча даже футболисты «Полимера» говорили, что сыграть в манеже было бы лучше – такое мнение, например, высказал автор победного гола Артём Дударев, признанный лучшим игроком матча.

Принципиальная битва

Между тем за время существования «Темпа», а ему и года нет, его противостояние с «Полимером» уже стало принципиальным. На старте чемпионата краевой федерации футбола команды выдали яркий матч (4:3), потом до последнего боролись за победу в турнире, в итоге финишировав друг за другом с разницей в одно очко: «Темп» – чемпион, «Полимер» – второй. И «Полимер» явно горел желанием поквитаться, с мотивацией проблем не было никаких. Он и открыл счет в середине первого тайма усилиями Артёма Дударева. «Темп» сумел счет сравнять, но арбитры взятие ворот отменили из-за нарушения. Во втором тайме сначала из-за травмы поле покинул один из лидеров «Темпа» Евгений Цвык, потом за вторую желтую карточку удалили Никиту Бабича. У команды и без того скамейка не слишком длинная, а тут еще эти потрясения. В итоге «Полимер» додавил соперника, ближе к концу игры в затяжной атаке затолкав-таки мяч в их ворота и сохранив этот счет до финального свистка.

— Настрой на этот матч был запредельным у обоих соперников. Понятно, что погодные условия внесли коррективы, но команды играли в равных условиях. Считаю, что игра была достойной финала. Решающую роль сыграл гол, забитый нами в первом тайме. После этого играли уже по счету, – отметил директор «Полимера» Павел Сальников.

На этом летний футбольный сезон края завершен. В следующем сезоне «Темп» и «Полимер» уже могут встретиться на более высоком уровне – в чемпионате ЛФК (третий дивизион).

С 21 по 29 ноября «Полимер» в Сочи примет участие в финале чемпионата России среди команд третьего дивизиона. Наш клуб будет представлять весь Сибирский регион.