Благодаря барнаульцам в городе ликвидирован небезопасный участок

19 ноября в нескольких аккаунтах городских социальных сетей был опубликован пост об образовавшейся вокруг колодца яме.
Расположенный на пр. Красноармейском, 112 между продуктовым магазином и рестораном колодец, находится на пути, по которому многие дети ходят в гимназию №69.
Информация была передана в администрацию Железнодорожного района и Барнаульский водоканал. В тот же день сотрудниками водоканала колодец был отремонтирован и закрыт.
Напоминаем, что при обнаружении сдвинутого или открытого люка сообщить о нем в любое время суток можно в кол-центр «Росводоканал Барнаул» по тел. 28-22-00, а также в ЕДДС, тел. 29-91-88.