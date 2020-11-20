Барнаульский школьник выиграл в интеллектуальном конкурсе деньги на оплату образования

Одиннадцатиклассник из гимназии № 45 Александр Кустов заработал свой первый миллион. Парень победил во Всероссийском конкурсе для школьников «Большая перемена», финал которого проходил в Международном детском центре «Артек». Домой он вернулся с отличным настроением и амбициозными планами сдать ЕГЭ на пятерки, поступить в вуз на бюджет, а целевые деньги потратить на второе высшее образование.

Всероссийское состязание объединило тысячи умников и умниц со всей страны. Задания были замысловатые и многоступенчатые. На первом, дистанционном, этапе нужно было показать умение работать в команде, проработать проект и продемонстрировать участие в общешкольной жизни. Александр Кустов рассказывает:

— Из большого количества предложенных тем я выбрал самое, на мой взгляд, интересное. Решил предложить варианты применения искусственного интеллекта на атомной электростанции. Мне нужно было изучить структуру АЭС, придумать, в какую ее часть можно внедрить искусственный интеллект и какую задачу он бы выполнял. Так, например, его можно использовать для слежения за уровнем загрязнения воздуха, поиска киберугроз, наблюдения за территорией объекта через компьютерное зрение. Так или иначе, это было обеспечение безопасности АЭС от неполадок, взрывов, человеческого фактора.

Наставником школьника на первом этапе стала его мама – учитель физики Наталья Кустова. Она делится секретами успеха ученика и сына.

— Чтобы победить в конкурсе, не обязательно быть уникальным, особым образом одаренным. В каких-то моментах помогает старание, ответственное отношение к оформлению проекта, внимание к мелочам. На первоначальном этапе помимо проектной работы нужно было показать свое участие в школьной жизни. Александр занимался в волонтерском школьном отряде «Мечта». Помогал ветеранам с уборкой, покупкой продуктов и прочими хлопотами. Такую же работу выполняли многие ребята из других школ, но, возможно, проигнорировали этот этап. Где-то поленились, в чем-то постеснялись. И в итоге им уже не хватило баллов для победы.

Вперед, к победе

Полуфинал и финал Александр преодолевал уже в одиночку, без наставников. Во втором этапе конкурса в Новосибирске парень работал в сформированной организаторами испытания команде, с которой разрабатывал проект образовательной платформы в социальной сети «ВКонтакте» по актуальному сегодня дистанционному обучению. Этот проект дал возможность показать свои силы в финале в Крыму, где уже решались кейсы по урбанистике. Нужно было построить город будущего.

— Мы пытались максимально озеленить наш город, увеличить количество парков, скверов, уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу. Для этого нужно было сократить количество заводов, вынести их в специальные промышленные районы за пределы города, а также заменить оборудование на производстве для уменьшения вредных выбросов, – рассказывает Александр.

В «Большой перемене» победили 600 старшеклассников страны, половина из которых – одиннадцатиклассники.

Теперь уже, оглядываясь назад, Саша констатирует, что задания были не такие уж и сложные. Они требовали знаний в различных сферах и умения креативно мыслить.

— Самым трудным для меня было работать в группе, так как нужно было не только предлагать свои идеи, но и уметь слушать других, обсуждать предложения и правильно представлять свой проект, – говорит юный барнаулец.

На сайте http://konkurs.ppms22.ru/ можно получить информацию об образовательных конкурсах для школьников.

Миллион в кармане

Ученики 10 и 11-х классов получили по миллиону рублей на оплату обучения. Учащиеся 8-9-х классов – по 200 тысяч рублей, которые можно потратить на образование или покупку образовательных гаджетов.

Несмотря на то, что теперь Александру можно не беспокоиться о поступлении в вуз (ему по карману практически любое образование в стране), он не расслабляется, штудирует учебники и готовится поступать на бюджет.

— Мне ближе всего информационные технологии. Рассматриваю для поступления высшие учебные заведения Барнаула, Томска и Новосибирска. И там, и там вступительные баллы высокие, вузы сильные, – констатирует школьник.

Но ведь миллион уже в кармане?! Александр решил воспользоваться выигрышем чуть позже.

— Деньги планирую потратить на второе высшее образование. Пока интересно «Управление и бизнес». Но, возможно, планы изменятся. Буду смотреть, может быть, появятся другие интересные варианты.

Сегодня вдохновленный победой Александр готов поделиться формулой успеха со сверстниками:

— Нужно не бояться, пробовать, участвовать в различных конкурсах, начиная со школьных, со временем переходить на более масштабные – городские, региональные. Даже если с первого раза не получилось выиграть – не отчаивайтесь. Проигрыш – это тоже результат. Вы получите опыт, который вам обязательно поможет прийти к победе.

Кстати, старт нового сезона конкурса намечен на 28 марта 2021 года. Со следующего года участие в состязании станет доступно не только старшеклассникам, но и ученикам 5-7-х классов. Добавятся новые образовательные направления и форматы. Начнет работу кастинговая платформа «Большой перемены», а проекты конкурсантов будут поддерживаться грантами Росмолодежи. Так что барнаульские школьники могут уже начинать подготовку к конкурсу.