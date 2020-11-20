Настольная вершина: Барнаул хотят сделать лидером сибирского настольного тенниса

В этом году в Алтайском крае появилась новая профессиональная спортивная команда. К представителям игровых видов спорта еще добавились мастера настольного тенниса. Для чего это надо и что вообще такое – теннисная команда «Алтай»?

Клубная система

В настольном теннисе помимо традиционных и привычных всем личных чемпионатов страны и прочих турниров есть и так называемые клубные соревнования. Они очень похожи на чемпионат России, например, по футболу – команды из разных городов разделены на несколько лиг, играют свои чемпионаты по той или иной схеме. В командах этих, как известно, представлены не только местные спортсмены, есть футболисты из других городов и даже стран. Вот и в настольном теннисе то же самое – есть клубы, в которых играют мастера ракетки из разных городов, есть чемпионат России, также разделенный на лиги, и даже есть еврокубки. Теперь такой теннисный клуб появился и в Барнауле.

Правда, слово «теперь» здесь не совсем правильное. В 1990-е в краевой столице уже была теннисная команда, игравшая на российском и европейском уровне. Министр спорта региона Алексей Перфильев, мастер спорта по настольному теннису, вспоминает, как ездил в ее составе на турниры в Бельгию, Австрию. С приходом сложных экономических времен команда прекратила существование, и до нынешнего года теннис в Алтайском крае был только в детско-юношеских школах да нескольких клубах, предоставляющих в аренду любителям столы и прочий инвентарь.

Амбиций не скрываем

Причем нельзя сказать, что уровень настольного тенниса в регионе низкий. Например, на недавнем первенстве Сибири среди юношей и девушек до 16 лет наши спортсмены взяли медали во всех видах программы, а это личный, парный, командный зачеты и микс. Но проблема в том, что, становясь взрослыми, спортсмены либо бросают спорт, либо, если хотят продолжать карьеру, уезжают туда, где настольным теннисом можно зарабатывать. Конечно, есть энтузиасты, кто остается и совмещает спорт с работой, но о серьезных результатах в этом случае говорить не приходится.

— Профессиональные коллективы должны быть вершиной пирамиды детско-юношеского спорта, ориентиром, – говорит Алексей Перфильев. – Амбиций не скрываем, хотим стать первыми в Сибири, представлять наш регион на уровне страны.

Вот так в Алтайском крае и появилась теннисная команда «Алтай», причем в мужском и женском варианте. Обе заявились в чемпионат России – мужчины в Суперлигу (по иерархии вторая лига страны) и Еврокубок, где в соперниках клубы из Белоруссии, Армении, Азербайджана, Турции, Греции, Кипра. Женщины пока более скромны в амбициях, играют в Высшей лиге «Б».

Кстати, как говорит Алексей Перфильев, на казне краевого спорта появление новой клубной единицы никак не сказалось. Средства на выезды выделяются из бюджета Федерации настольного тенниса региона, зарплату игроки пока не получают. Если опыт будет успешным, команда повысит уровень, тогда уже будут решать этот вопрос, при этом руководство краевого спорта ориентируется на внебюджетную спонсорскую поддержку, предлагая им не просто помочь деньгами, а различные варианты обоюдовыгодного сотрудничества.

Второй тур Суперлиги должен состояться в декабре в Екатеринбурге, а третий в феврале планируют провести в Барнауле в СК «Победа». Также краевая столица намерена принять январский чемпионат СФО по настольному теннису.

Сибирский легион

Непосредственное управление командой доверили Степану Багияну, уроженцу Новосибирска, последние 10 лет успешно работавшему тренером в Красноярске. Он принял приглашение своего давнего друга Алексея Перфильева и в январе 2020 года приехал в Барнаул. Здесь в СК «Обь» он создал академию настольного тенниса «Сибирь», которая и стала тренировочной базой «Алтая».

— Хотелось поработать с клубом, давно в этом формате не был задействован, тем более, тут есть перспектива, – поясняет свое решение Степан Васильевич.

В Барнаул Багиян приехал не один, привез с собой целую бригаду спортсменов. Если мужчины-теннисисты у нас есть свои, пусть и немного, то с женскими кадрами сложно. Воспитанницы Багияна поехали следом за ним в Барнаул – одновременно и играть, и учиться, кто в вузы, кто в колледжи.

— Окончила школу, надо было выбирать вуз, – говорит игрок команды «Алтай», мастер спорта Ярослава Петроченко. – Степан Васильевич как раз поехал в Барнаул, мне тоже этот вариант предложил. Почему нет? Тем более, со всеми одноклубницами знакома, с детства либо тренировались вместе, либо играли друг против друга. Пока только готовимся, ждем начала турнира, очень хочется играть.

Вместе с легионерками тренируется один из самых молодых игроков команды, барнаульская спортсменка Ольга Вандакурова.

В мужской команде компанию барнаульским мастерам спорта Игорю Кирьянову, Марату Мукамбетову и Илье Ронину составили игроки из Новосибирска, Кемерова и Красноярска. Они пока тренируются дома и присоединяются к клубу перед играми.

В первом туре Суперлиги мужской «Алтай» одержал одну победу и трижды уступил. Как говорит тренер, сказывается волнение и нехватка игрового опыта – игроки на таком уровне либо вообще не выступали, либо было это очень давно.

Игоря Ронина в команде можно назвать играющим наставником – в академии «Сибирь» он тренирует детей, а в «Алтае» сам выходит на площадку. А еще Игорь ведет блог, посвященный настольному теннису. Он из Курьи, теннисом занимается с 12 лет, особо плотно – последние пару лет.

— Пока не было команды, можно сказать, мы тренировались сами по себе. Моя девушка тоже занимается теннисом, так в протоколах я ее указывал как своего личного тренера. Сейчас у нас регулярные постоянные тренировки, системная работа, – рассказал он.

Кстати, в Суперлиге «Алтай» – единственная сибирская команда, остальные наши географические соседи выступают в лигах рангом ниже. Задача на сезон – посмотреть на соперников, получить опыт и попробовать в следующем году замахнуться на Премьер-лигу.