В Барнауле проходят рейды по уничтожению надписей с пропагандой наркотиков

В Октябрьском районе продолжаются еженедельные рейды по уничтожению надписей с пропагандой наркотических средств.

В рейды по закраске надписей, рекламирующих наркотики, психотропные вещества и запрещенные сайты на тротуарах и сооружениях, выходят сотрудники комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту администрации района. Нередко к муниципальным служащим присоединяются студенты высших и средне-специальных учебных заведений, расположенных в районе. За один рейд закрашивается от 10 и более надписей.

Незаконные надписи – это зачастую адреса сайтов, предлагающих «работу» по распространению наркотических средств и психотропных веществ. За такие действия статьей 228 Уголовного кодекса РФ в части сбыта данных средств и веществ или их аналогов, предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет.

Студентка промышленно-экономического колледжа Любовь Казанцева влилась в волонтерское движение шесть лет назад, последние годы активно участвует в различных рейдовых мероприятиях в Октябрьском районе.

— Подросток может попасть в неприятную ситуацию с наркотиками просто из любопытства, пройдя по ссылкам на асфальте, – считает девушка. – Поэтому надо быстро такие надписи убирать, не жалея для этого ни времени, ни средств. Я считаю, что тем самым выполняю свой гражданский долг и таким образом борюсь с распространением наркотиков.

По словам ведущего специалиста комитета по делам молодежи, культуре, физкультуре и спорту Максима Захарова, борьба с надписями идет с переменным успехом, но если такую работу не делать совсем, рассчитывать на положительный результат не придется.

— У сотрудников нашего комитета со временем выработался профессиональный взгляд на такие вещи, даже когда смотрим под ноги, видим не только асфальт, но и надписи, – пояснил Максим Андреевич. – Стены зданий под снос, гаражи, трансформаторные будки – это не полный перечень мест, где размещается противоправная реклама. Как правило, закрашенных на асфальте надписей хватает на месяц-два, потом сверху появляется новая надпись, причем с новым содержанием. К сожалению, задержать подобных «рекламщиков» не удалось ни разу, они старательно избегают видеокамер и людных мест, работают, как правило, по ночам. Тем не менее свою работу безрезультатной мы не считаем, в первую очередь потому, что в рейды с нами выходит все больше студентов, которые понимают, что бороться со злом нужно сообща.

Одна их участниц рейда, студентка академии, поделилась впечатлениями о проделанной работе: «Приняла участие в акции с большим желанием. Веду здоровый образ жизни, что советую делать и другим представителям молодежи. Важно заметить, что все эти надписи в основном выполнены яркими красками и очень сильно портят общий облик нашего города».