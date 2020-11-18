Зима – время для повышенного внимания за рулем

Выпавший в минувший четверг снег и установившиеся минусовые температуры резко добавили проблем барнаульским водителям и сотрудникам ГИБДД. Одним словом, если полноценный «день жестянщика» еще и не случился, то он точно на подходе. Что предпринять водителям в новой ситуации?

Первые столкновения

Как отмечают в ГИБДД города Барнаула, покрывший город снег резко изменил условия на дорогах. Не все водители смогли быстро адаптироваться к ним. В первый же день появились пострадавшие от непогоды.

Так, 12 ноября в 18.15, когда на дорогах уже установился гололед, женщина 1987 г. р. на автомобиле «ВАЗ-211440» на Южном тракте не учла дорожные и метеорологические условия, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там она столкнулась в автомобилем Lifan. При столкновении пострадала пассажирка ВАЗа 1960 г. р. Ей оказали помощь в горбольнице № 1. К счастью, госпитализация не потребовалась. Как выяснилось в ходе разбирательства, водительница ВАЗа имеет небольшой стаж вождения, она находится за рулем меньше года. Именно у новичков зачастую возникают трудности с приспосабливанием к условиям гололеда.

Только с шипами

— Поскольку дорожные условия поменялись, то и движение транспортных средств тоже должно измениться, — говорит начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции города Барнаула Геннадий Кузнецов. — Нужно выбирать скорость, соответствующую дорожным условиям. Опытный водитель двигается с такой скоростью, которая обеспечит ему полный контроль над транспортным средством. Учитывая, что тормозной путь увеличивается, возможны заносы на поворотах на скользкой дороге, необходимо включать пониженную передачу при их прохождении, чтобы сохранить сцепление с дорогой.

Как отмечают специалисты, самое опасное в условиях переходного периода – когда гололед ложится местами. Допустим, ты едешь по асфальту, а впереди замерзшая лужа. Один автомобиль спокойно останавливается перед перекрестком на асфальтовом покрытии, а второму достается участок с ледяной коркой. В этот момент может произойти столкновение. Естественно, в такой ситуации особенно актуальным становится соблюдение дистанции между автомобилями, которая в условиях гололеда должна быть увеличена.

Когда погода переменчивая, температура часто меняется с плюса на минус, автомобилистам нужно быть особенно внимательными при проезде мостовых переходов. Потому что бетонное покрытие промерзает быстрее, чем обычный асфальт. Если на асфальте, возможно, еще и лужи не застыли, потому что земля держит тепло, то на мосту уже может быть лед. И когда водитель выезжает на мост и попадает на скользкое покрытие, то легко теряет управление автомобилем.

— Стоит отдельно упомянуть об обязанности автомобилистов в преддверии холодного сезона менять летнюю резину на зимнюю, – поясняет Геннадий Кузнецов. – Техрегламент Таможенного союза, принятый в 2018 году, запрещает использовать летние нешипованные шины в три зимних месяца – в декабре, январе и феврале, а зимние шины – летом. В период со 2 по 15 ноября в городе проводились профилактические мероприятия по проверке соблюдения водителями этого условия.

В свете фар

— Сейчас многие новые автомобили оборудованы дневными ходовыми огнями, – говорит Геннадий Кузнецов. – Они зажигаются автоматически, как только водитель заводит двигатель. И многие автомобилисты рассчитывают на них, но они не так эффективны, когда вокруг снегопад. Поэтому в условиях недостаточной видимости, при сильном снегопаде, метели, в обязательном порядке необходимо включать ближний свет фар, противотуманные фары и задние противотуманные фонари для улучшения видимости.

В сложных погодных условиях, в метель начинающим водителям стоит вообще воздержаться от поездок за город. Да и в городе лучше воспользоваться общественным транспортом.

Впрочем, безопасность людей на дороге нельзя считать прерогативой исключительно автомобилистов. Пешеходам тоже надо учитывать, что автомобиль на скользкой дороге сразу не затормозит, поэтому выходить на пешеходный переход можно только убедившись, что автомобили остановились, и водители их пропускают. И, естественно, надо исключить переход дороги в неустановленных местах, там, где водители не ожидают встретить пешеходов.

В период со 2 по 15 ноября в городе проводились профилактические мероприятия по проверке соблюдения водителями требований раздела 5 «Колеса и шины» Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств.