В Барнауле ежедневно проводятся проверки по соблюдению мер профилактики коронавирусной инфекции

Сотрудники Управления Роспотребнадзора и ГИБДД совместно с представителями администрации Барнаула и Железнодорожного района провели очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима в городском общественном транспорте.

Местом проведения проверки стала остановочная площадка автобусов и троллейбусов на площади Победы у двух вокзалов. Это своего рода автотранспортные ворота в краевую столицу. Здесь довольно большой трафик пассажиров, конечные и транзитные остановки многих городских маршрутов. Вот от остановки отъезжает автобус 55-го маршрута. Водитель, заметив сотрудников ГИБДД и людей с фотокамерами, пытается на ходу надеть защитную маску, но инспектор взмахом жезла требует остановиться. Входящих в салон автобуса сотрудников Управления Роспотребнадзора и ГИБДД водитель встречает в штыки: «Основания остановки?». После объяснения причин остановки водитель остается безапелляционен: «Ничего подписывать не буду». Только после звонка главного специалиста-эксперта Роспотребнадзора Александра Райзера руководству автотранспортного предприятия, и телефонного, большей частью не литературного разговора со своим начальством водитель автобуса согласился участвовать в составлении протокола об административном правонарушении.

Еще пару месяцев назад такие проверки, в случае выявления нарушений, заканчивались составлением предписаний, в которых рекомендовалось эти нарушения устранить. Но вторая волна роста числа инфицированных горожан и более тяжелое протекание болезни просто заставляют более требовательно подходить к соблюдению всех мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Сегодня, по решению суда, водителя ждет наказание в виде штрафа от 15 до 40 тысяч рублей. Жестко, но в условиях пандемии это одна из мер, которая заставит людей, в том числе линейных работников общественного транспорта, соблюдать требования, изложенные в дополнениях к указу Губернатора Алтайского края.

В течение получаса сотрудники Управления Роспотребнадзора и ГИБДД оформили три протокола об административном нарушении на водителей маршрутов № 55, 75 и 77.

Потом – как обрезало. Все водители проезжали мимо рейдовой бригады, экипированные в защитные маски. Секрет прост – шоферская солидарность. По рации, по телефону, по всем маршрутам прошло сообщение о проверке, и все как один надели или поправили на лице средство защиты.

— И это хорошо, – говорит Дмитрий Арапов, начальник отдела транспорта комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации Барнаула. – Наша цель не в том, чтобы выявить больше нарушений или наказать водителей. Главное – профилактика. Вот сегодня они созвонились друг с другом, все узнали, что в городе на маршрутах проходит проверка, надели защитные маски. Цель нашего рейда уже достигнута, – уверен специалист.

Мнение представителя городской администрации поддерживает и главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Александр Райзер.

– Такие рейды мы проводим ежедневно. Подобные нарушения происходят все реже и реже. Мы хотим напомнить жителям еще раз о том, что соблюдать масочный режим необходимо не из боязни штрафа, а ради собственной безопасности и безопасности окружающих, своих родных и близких.

Положения Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусматривают наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.